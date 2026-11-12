Murió Paolo el Rockero: sus escenas más desopilantes en televisión y en el cine que quedaron en la memoria

El personaje Paolo el Rockero, interpretado por Jorge Montejo, realiza una intervención humorística en el set del programa televisivo Badía y Compañía junto al conductor Juan Alberto Badía

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Hay personajes que consiguen algo que ni el paso del tiempo ni los cambios de época pueden borrar: quedarse para siempre en la memoria colectiva. Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como Paolo el Rockero, fue uno de ellos. Con su pelo largo, la vincha, el morral multicolor, aquella voz inconfundible y una manera de hablar que parecía tener su propio idioma, consiguió convertirse en uno de los rostros más reconocibles del humor argentino de los años 80 y 90. Su personaje trascendió la pantalla, se metió en las conversaciones cotidianas y quedó asociado a una época en la que la televisión abierta reunía a millones de personas frente al televisor.

El actor murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 68 años, en Tandil, la ciudad donde había nacido y a la que estaba ligado por sus raíces. Se encontraba internado a raíz de un cuadro de neumonía. La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata evocación de aquellos años en los que sus apariciones televisivas despertaban carcajadas y sus ocurrencias se transformaban en parte del vocabulario popular. Detrás de Paolo, sin embargo, había un hombre que había construido su carrera a partir de la observación, la interpretación y una sensibilidad particular para encontrar humor en los códigos de una generación.

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Secuencia de la película cómica argentina Los bañeros más locos del mundo (1987) con Paolo el Rockero

La historia de aquel personaje había comenzado en 1986, cuando Montejo empezó a prestar atención a los jóvenes que se identificaban con la cultura rockera. Sus formas de vestir, sus expresiones, sus movimientos y, especialmente, esa manera de relacionarse con el mundo que distinguía a los seguidores del rock le ofrecieron un material que supo transformar en una creación humorística. Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, fue una figura importante en esos primeros pasos. Fue él quien lo alentó a desarrollar aquella interpretación que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en su marca registrada.

Montejo encontró en esos jóvenes una fuente inagotable de inspiración. Construyó una caricatura reconocible, exagerada y entrañable, que reunía algunos de los rasgos más característicos de la cultura rockera de aquellos tiempos. El pelo largo, la vincha, el morral multicolor y una actitud despreocupada conformaron una estética que rápidamente comenzó a distinguirlo. Pero el verdadero secreto estaba en su manera de hablar: una voz temblorosa, las pausas inesperadas, las expresiones descontracturadas y una gestualidad que completaban una interpretación que parecía tener vida propia.

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El actor caracterizado como Paolo el Rockero protagoniza un spot publicitario televisivo para los caramelos masticables Flynn

El paso decisivo llegó de la mano de Juan Alberto Badía. El histórico conductor lo incorporó a Badía & Cía., uno de los ciclos emblemáticos de la televisión argentina, y fue allí donde terminó de darle identidad a su criatura artística. Badía lo bautizó Paolo el Rockero y le abrió las puertas de un espacio que le permitió llegar a un público mucho más amplio. Aquella aparición significó el comienzo de una popularidad que crecería con rapidez y que terminaría convirtiéndolo en un personaje familiar para millones de argentinos.

La televisión de aquellos años fue el escenario ideal para que Paolo encontrara su lugar. Después de su desembarco en Badía & Cía., llegó a Feliz Domingo, donde sus monólogos alcanzaron una audiencia masiva y sus intervenciones se convirtieron en uno de los momentos esperados del programa. Su recorrido continuó por diferentes ciclos, entre ellos De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y, muchos años después, Peligro sin codificar. Cada aparición representaba una oportunidad para volver a desplegar ese universo particular que había creado y que el público reconocía desde los primeros segundos.

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Secuencia cinematográfica filmada en la costa de Mar del Plata con la participación de los actores Emilio Disi, Berugo Carámbula, Gino Renni, Alberto Fernández de Rosa y Jorge Montejo en su personaje de Paolo el Rockero. La escena muestra al grupo junto a un triciclo de carga que transporta un contrabajo, el cual culmina impactado frente a un colectivo en la vía pública.

Su humor tenía una característica especial: no necesitaba grandes producciones ni demasiados elementos para funcionar. Bastaban su presencia, sus gestos y aquella manera tan particular de expresarse para generar complicidad con los espectadores. “¡Uhhh, loco!“, ”¿Entendés, chabón?" y “Qué mala onda” fueron algunas de las frases que quedaron asociadas a su personaje. Expresiones que, pronunciadas con aquella entonación inconfundible, se incorporaron al repertorio popular y todavía hoy permiten reconocer inmediatamente a Paolo.

Lo interesante de su creación era que, desde la exageración, conseguía retratar una parte de la identidad juvenil de los años 80. Paolo era una interpretación humorística de los códigos de la calle, de la estética rockera y de una manera de vivir que encontraba en la música una forma de pertenencia. Montejo no se limitaba a imitar una apariencia: había construido un personaje con una personalidad, un lenguaje y una lógica propios. Esa combinación fue la que le permitió superar la moda de una época y permanecer en el recuerdo de distintas generaciones.

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Fragmento de la película argentina Los matamonstruos en la mansión del terror, con Paolo el Rockero

El éxito televisivo también le abrió las puertas del cine. Montejo participó en algunas de las comedias populares más recordadas de aquellos años, entre ellas Los bañeros más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: Como hermanos gemelos. Su presencia en aquellas producciones amplió el alcance de Paolo y lo incorporó a un universo cinematográfico que formó parte de la infancia y la adolescencia de miles de espectadores. Así, el personaje que había nacido en la televisión también encontró su lugar en la pantalla grande.

Sin embargo, detrás de aquella figura que parecía vivir permanentemente de buen humor existía una historia mucho más compleja. Montejo siempre procuró establecer una diferencia entre el hombre y su creación. Aunque para buena parte del público resultaba prácticamente imposible separar a Jorge Juan Montejo de Paolo, él había explicado en distintas entrevistas que se trataba de una construcción artística nacida de su imaginación, de su capacidad de observación y de su trabajo como actor. Paolo era una criatura que había desarrollado con dedicación y que, con el paso del tiempo, terminó adquiriendo una dimensión propia.

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Registro televisivo de un sketch del programa humorístico El Gordo y el Flaco, con Paolo el Rockero y Juan Carlos Mesa

A lo largo de su trayectoria intentó desarrollar otros personajes y continuar vinculado con el espectáculo a través de presentaciones y diferentes proyectos. Sin embargo, la popularidad de Paolo fue tan grande que ninguna de esas nuevas interpretaciones consiguió alcanzar el mismo reconocimiento. El personaje había logrado una identificación tan profunda con el público que, de alguna manera, se convirtió en su principal carta de presentación, pero también en una sombra difícil de esquivar.

Los años posteriores estuvieron atravesados por dificultades personales y problemas de salud que lo fueron alejando de los medios. La exposición y el reconocimiento que había conocido durante sus épocas de mayor popularidad quedaron cada vez más lejos, mientras enfrentaba situaciones que impactaron profundamente en su vida. Montejo habló públicamente sobre ese período y reconoció que había atravesado una etapa especialmente difícil, marcada por una profunda inestabilidad emocional y las adicciones.

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El humorista Jorge Montejo, interpretando a su personaje Paolo el Rockero, asistió como invitado a una emisión en vivo de "Viva el verano", Canal 7, en 2006

En una entrevista con Teleshow, el propio humorista se refirió a una de las experiencias más delicadas de su historia personal y explicó los motivos que lo habían llevado a permanecer internado durante tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. “Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, había contado, al poner en palabras una realidad que contrastaba con la imagen festiva que durante tantos años había ofrecido frente a las cámaras.

Aquella confesión permitió conocer otra dimensión del hombre que durante décadas había provocado risas. Porque mientras Paolo parecía tener siempre una ocurrencia preparada, Montejo debió atravesar sus propias batallas lejos de los escenarios y de los aplausos. Su historia también habla de las dificultades que pueden esconderse detrás de una figura pública, de las exigencias de sostener una identidad artística tan poderosa y de la distancia que muchas veces existe entre el personaje que el público celebra y la persona que lo interpreta.

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El humorista Jorge Montejo, en su personaje de Paolo el Rockero, realiza una presentación musical y humorística en el programa de televisión Peligro Sin Codificar

Su muerte en Tandil cierra la historia de un actor que consiguió dejar una marca reconocible en el espectáculo argentino. Jorge Juan Montejo fue mucho más que una peluca larga, una vincha o una colección de frases que hicieron reír a varias generaciones. Fue el creador de un personaje que supo interpretar, desde el humor, una época, una estética y una manera de entender la juventud. Paolo el Rockero quedó asociado para siempre a aquellas tardes y noches de televisión, a los programas que reunían a las familias y a un humor que encontraba su fuerza en la espontaneidad.

Hoy, detrás de la noticia de su partida, vuelve inevitablemente la imagen de aquel muchacho desgarbado, con su morral de colores y su particular forma de hablar, que aparecía en la pantalla para arrancar una sonrisa. El tiempo pasó, la televisión cambió y muchas de aquellas figuras quedaron en el camino. Pero hay personajes que sobreviven a sus creadores. Y Paolo, con su inolvidable “¡Uhhh, loco!“, es uno de ellos.

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