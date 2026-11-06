Salud

Cinco formas diferentes de preparar avena trasnochada: ideales para un desayuno o cena fácil, saciante y saludable

La avena remojada de un día para otro no requiere cocción y puede mantenerse hasta tres días en refrigeración; sus beta-glucanos favorecen la saciedad y el control del colesterol dentro de una dieta equilibrada

Frasco de avena trasnochada con semillas de chía, fresas, arándanos, frambuesas, kiwi, plátano, almendras, granola y cuchara sobre mesa de madera.
Remojar la avena es la clave para aprovechar al máximo sus fibras y reducir el colesterol, afirman instituciones líderes en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sin duda la avena trasnochada es una de las formas más fáciles y saludables de resolver una mañana complicada. Y es que la avena es a su vez uno de los alimentos más saciantes y nutritivos que podemos encontrar en nuestra alacena.

Y aunque muchas personas conocen y suelen usar esta preparación, es probable que suelan usar la misma fórmula una y otra vez lo cual puede volverse aburrido.

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Es por eso que aquí te damos 5 ideas de cómo preparar avena trasnochada de diferentes maneras para obtener siempre sabores y texturas diferentes.

Elige la mejor opción para tu semana y prepara varias para tener listas cuando lo necesites.

Frasco de vidrio con avena, yogur, semillas de chía, zanahoria y nueces sobre una tabla de madera, sostenido por una persona con una cuchara dorada.
La avena trasnochada ofrece una opción práctica para resolver el desayuno o una cena ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco formas de preparar avena trasnochada

  1. Avena con frutos rojos y yogur Mezcla ½ taza de avena, ½ taza de leche o bebida vegetal, ⅓ de taza de yogur natural y una cucharadita de chía. Refrigera toda la noche. Al servir, agrega fresas, moras o arándanos.
  2. Avena con plátano, canela y crema de cacahuate Combina avena, leche, rodajas de plátano y canela. Déjala en el refrigerador. Antes de comerla, añade una cucharada de crema de cacahuate y nuez picada.
  3. Avena sabor manzana con canela Integra avena, leche, yogur, manzana en cubitos, canela y unas gotas de vainilla. Puedes sumar pasas o semillas de girasol para darle textura.
  4. Avena con cacao y chocolate amargo Revuelve avena, leche, yogur, una cucharadita de cacao sin azúcar y un poco de miel o dátil picado. Al día siguiente agrega trozos de chocolate amargo y almendras.
  5. Avena tropical con mango y coco Deja reposar avena con leche de coco ligera o bebida vegetal. Sirve con mango en cubos, coco rallado sin azúcar y semillas de chía o pepitas.

La base puede mantenerse entre 2 y 3 días en refrigeración, en un recipiente cerrado. Ajusta la cantidad de líquido si prefieres una consistencia más espesa o más cremosa.

Primer plano de un tarro de cristal con avena trasnochada de fresa en capas, adornado con fresas enteras y hojas de menta fresca, sobre una mesa de madera clara.
La base de avena trasnochada puede conservarse entre 2 y 3 días en refrigeración dentro de un recipiente cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la avena trasnochada como desayuno o cena fácil de preparar

La avena trasnochada (overnight oats) es una opción práctica tanto para desayuno como para una cena liviana. Se prepara al dejar avena en remojo —generalmente con leche, bebida vegetal o yogur— durante varias horas en la heladera.

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Beneficios principales:

  • Aporta fibra: la avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que favorece la saciedad, el tránsito intestinal y puede contribuir al control del colesterol dentro de una alimentación equilibrada.
  • Energía sostenida: sus carbohidratos complejos se digieren más lentamente que los azúcares simples, por lo que puede ayudar a mantener la energía durante la mañana.
  • Muy fácil y rápida: se deja lista la noche anterior, no requiere cocción y se puede transportar en un frasco.
  • Versátil y nutritiva: permite sumar fruta, semillas de chía o lino, frutos secos, canela, yogur o mantequilla de maní. Así se incorporan proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales.
  • Puede favorecer el control del apetito: una combinación de avena, proteína y grasas saludables suele resultar más saciante que un desayuno basado solo en panificados o cereales azucarados.
  • Adaptable a distintas necesidades: puede hacerse sin lácteos, sin azúcar agregada o con ingredientes aptos para dietas vegetarianas y veganas. Si necesitás evitar el gluten, elegí avena certificada libre de gluten.
Infografía sobre avena trasnochada con frascos de avena, frutas, un refrigerador, un tazón, semillas, un estómago y gráficos.
Una infografía de Infobae explica cómo la avena trasnochada aporta fibra y saciedad y puede prepararse con frutas y semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como cena, funciona mejor si la preparas en una versión menos dulce y suficientemente completa: por ejemplo, con yogur alto en proteína o bebida de soja, semillas y fruta. Si tienes mucha hambre o necesitas una comida más contundente, conviene acompañarla con una fuente adicional de proteína, como huevos, queso fresco o un puñado de frutos secos.

Una fórmula simple: ½ taza de avena + ½ taza de leche o yogur + 1 cucharada de chía, y fruta al gusto. Déjala tapada en la heladera entre 4 y 12 horas.

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