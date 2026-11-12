Para el economista Sebastián Menescaldi, la ley de Zona Fría suma 0,3 puntos a la inflación de octubre que se conocerá hoy

Sebastián Menescaldi: "La ley de Zonas Frías le adicionó 0,3 puntos a la inflación de octubre"

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El economista Sebastián Menescaldi aseguró que la inflación de octubre habría registrado una aceleración respecto de septiembre como consecuencia de los cambios en el régimen de Zonas Frías, que dejaron a 2,4 millones de usuarios sin el beneficio en las tarifas de gas.

En diálogo con Infobae en Vivo, el director de la consultora Eco Go explicó que esta modificación tendrá un impacto de 0,3 puntos porcentuales en el índice de precios al consumidor (IPC), que el Indec difundirá este jueves.

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Explicó que, antes de la aplicación del cambio normativo, la inflación se ubicaba en torno al 1,8%. Sin embargo, la actualización de las tarifas que comenzó a regir el 13 de octubre elevó la proyección hasta el 2,1%. De esta manera, el indicador podría superar el registro de septiembre, que fue de 1,9%.

El especialista señaló que la dinámica de los precios todavía enfrenta dificultades para quebrar la inercia. En particular, identificó a los servicios como uno de los componentes que más resistencia ofrecen a la desaceleración, debido a que todavía existen ajustes de precios relativos pendientes.

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El economista Sebastián Menescaldi

Entre los rubros que mantienen esa presión mencionó las tarifas de transporte, electricidad y gas, además de los servicios privados, como la educación, la salud y los alquileres. Estos últimos también reciben el impacto de la actualización de costos salariales, mientras que los bienes, más vinculados a la evolución del tipo de cambio, avanzan por debajo del promedio general.

Las perspectivas para los próximos meses

En cuanto a las proyecciones para el cierre del año, Menescaldi anticipó que la inflación de noviembre se ubicaría en torno al 1,8%. De ese porcentaje, alrededor de dos décimas corresponderían nuevamente al cambio en el régimen de Zona Fría, cuyo efecto se trasladará a las facturas de gas durante dos meses por la fecha en que comenzó a aplicarse.

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Sin ese componente, la estimación para noviembre sería del 1,6%, según precisó el economista.

Para diciembre, en tanto, la consultora espera una desaceleración adicional, con un índice cercano al 1,5%. Una de las razones es que este año no se estaría registrando la habitual suba estacional de la carne durante los meses previos a las fiestas. Menescaldi atribuyó ese comportamiento a una mayor oferta de animales, luego de los movimientos de hacienda desde las islas y zonas del Litoral afectados por las inundaciones.

Con estas previsiones, Eco Go calcula que la inflación acumulada durante 2026 rondaría el 30,5%.

Ingresos y poder adquisitivo

El economista también advirtió que, pese a la moderación de los precios, los ingresos de los hogares todavía no recuperaron los niveles del año pasado. Según las mediciones de la consultora, durante los primeros nueve meses de 2026 los ingresos familiares acumularon una caída cercana al 2% en términos reales frente al mismo período de 2025.

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El economista también advirtió que, pese a la moderación de los precios, los ingresos de los hogares todavía no recuperaron los niveles del año pasado

No obstante, identificó una mejora gradual desde julio, acompañada por una menor carga financiera de los hogares. Es decir, las familias destinan una proporción menor de sus recursos al pago de capital e intereses de créditos y otros servicios financieros.

Menescaldi explicó que, en el momento de mayor deterioro, la pérdida de ingresos había llegado al 5%, mientras que actualmente se redujo a alrededor del 2%. De todos modos, aclaró que la recomposición todavía es leve y que el poder adquisitivo permanece por debajo de los registros de 2025 y, especialmente, de 2023.

Las proyecciones para el dólar

Por otro lado, consultado sobre el tipo de cambio, Menescaldi explicó que durante este año se registró una oferta de dólares inusualmente elevada, tanto por el ingreso de divisas comerciales, impulsado por el aumento de los precios y las cantidades exportadas por el agro y el sector energético, como por los flujos financieros. En este último caso, mencionó la emisión de deuda privada y provincial, además del otorgamiento de créditos en moneda extranjera por parte de los bancos.

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Ese conjunto de factores permitió que el dólar se ubicara apenas un 6% por encima del nivel de un año atrás, frente a una inflación superior al 30%. Sin embargo, advirtió que ese escenario podría modificarse hacia adelante. Si bien la oferta comercial continuaría siendo favorable, estimó que el próximo año podrían reducirse los ingresos financieros que tuvieron un peso importante durante 2026.

A esto se suma que el Gobierno dejaría de ser una fuente de oferta de divisas, luego de haber conseguido financiamiento en dólares en el mercado local, y podría pasar a demandarlas para cubrir sus necesidades. En ese contexto, Menescaldi anticipó que, con una menor disponibilidad de dólares y un incremento de la demanda, el tipo de cambio podría comenzar a avanzar a un ritmo más acelerado, incluso si el Gobierno intenta evitarlo.

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El economista aclaró que, por el momento, la oferta de divisas se mantiene relativamente abastecida, aunque observó que el Banco Central redujo sus compras en el mercado cambiario respecto de meses anteriores.

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