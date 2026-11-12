Con Pablo Matera como capitán, Los Pumas realizarán cinco cambios ante Italia

Los Pumas con todo listo para enfrentar a Italia (REUTERS/Massimo Pinca)

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Los Pumas confirmaron la formación con cinco modificaciones para enfrentar a Italia el próximo sábado, por la quinta fecha del Nations Championship. El partido comenzará a las 8:00 y será transmitido por Disney+ Plan Premium y ESPN.

El entrenador Felipe Contepomi reorganizó el equipo luego del encuentro ante Irlanda, con cambios en los forwards y en la línea de backs. El banco de suplentes tendrá una distribución de seis delanteros y dos jugadores de tres cuartos.

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La ausencia de Julián Montoya, quien sufrió un golpe en la cabeza en el último partido, abrirá lugar para Bautista Bernasconi como hooker titular. En la tercera línea, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo ingresarán por Marcos Kremer y Juan Martín González.

Argentina intentará estirar una racha de nueve victorias consecutivas ante Italia (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Pablo Matera será el capitán y jugará como ala

Pablo Matera ocupará la camiseta número 6 y llevará la cinta de capitán en el duelo en Italia. Kremer quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho, mientras que González integrará el banco.

En los backs, Simón Benítez Cruz será medio scrum en reemplazo de Gonzalo García. La lesión de Juan Cruz Mallía también obligó a modificar la última línea: Rodrigo Isgró ingresará como wing y Bautista Delguy pasará a desempeñarse como fullback.

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Facundo Bosch y Facundo Isa volverán a integrar el seleccionado argentino entre los suplentes. El banco se completa con Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Pablo Matera será el capitán del equipo (Reuters/Paul Childs)

Leonel Oviedo salió de la concentración y Benjamín Grondona se sumó al plantel

Leonel Oviedo dejará la concentración tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda. Su lugar en el grupo será ocupado por Benjamín Grondona, quien se incorporó después de la lesión de Kremer.

La formación titular tendrá a Boris Wenger, Bautista Bernasconi y Francisco Moreno en la primera línea. Guido Petti y Pedro Rubiolo conformarán la segunda, mientras que Matera, Moro y Scelzo estarán en la tercera.

Tomás Albornoz conducirá el juego de Los Pumas desde la apertura, acompañado por Benítez Cruz. Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Isgró y Delguy completarán la formación de tres cuartos.

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Justo Piccardo será titular (REUTERS/Cathal Mcnaughton)

La formación de Los Pumas para visitar a Italia

Boris Wenger Bautista Bernasconi Francisco Moreno Guido Petti Pedro Rubiolo Pablo Matera (capitán) Joaquín Moro Juan Martín Scelzo Simón Benítez Cruz Tomás Albornoz Mateo Carreras Santiago Chocobares Justo Piccardo Rodrigo Isgró Bautista Delguy

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Los Pumas dominan el historial, aunque ambos llegan tras derrotas amplias

El cruce en Génova tendrá como antecedente una marcada supremacía de Los Pumas. En 24 enfrentamientos ante Italia, el seleccionado argentino obtuvo 18 triunfos, perdió cinco veces y registró un empate. Además, ganó los últimos nueve partidos entre ambos equipos.

Argentina no pierde con Italia desde 2008 (REUTERS/Massimo Pinca)

La última victoria italiana fue el 13-12 en Córdoba, en 2008. El antecedente más cercano corresponde al 9 de noviembre de 2024, cuando Argentina se impuso por 50-18 en Udine. Aquel resultado representó la mayor diferencia a favor de Los Pumas en la historia del duelo y tuvo siete tries argentinos.

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El seleccionado argentino llega luego de caer 42-12 frente a Irlanda en Dublín, un partido condicionado por la salida de Julián Montoya tras el golpe en la cabeza. En la fase de julio del Nations Championship, Argentina había perdido ante Escocia por 47-38, vencido a Gales por 35-21 y caído contra Inglaterra por 31-24. Suma una victoria y tres derrotas en el torneo.

Por su parte, Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, tampoco consiguió victorias en el certamen. Perdió ante Japón por 27-10, Nueva Zelanda por 47-17 y Australia por 57-10 durante la ventana de julio. El sábado pasado sufrió una derrota por 66-7 ante Sudáfrica en Turín, por lo que recibirá a Los Pumas con la necesidad de cortar una serie de cuatro caídas consecutivas.

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