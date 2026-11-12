Estudiante salvadoreña, primera de su clase, podría ser deportada tras quedar bajo custodia de ICE

Las autoridades migratorias recluyeron en Luisiana a la estudiante María Flores García y a su madre tras una cita de control en Baltimore. (Cortesía: Facebook)

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María Flores García, una estudiante salvadoreña de la Universidad de Maryland, fue detenida junto con su madre durante una cita migratoria en Baltimore y ambas permanecen recluidas en Luisiana, según informó Telemundo 44. Sus allegados temen que sean enviadas a El Salvador.

Flores García llegó a Estados Unidos cuando era niña y hace pocos meses se graduó como la mejor alumna de Parkdale High School, en el condado de Prince George’s. Tras ese logro, obtuvo una beca completa para cursar la carrera de Salud Pública en la Universidad de Maryland, donde planea formarse como médica.

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La joven acudió la semana pasada a una cita de control migratorio de su madre en Baltimore. De acuerdo con el relato de César Saavedra, novio de Flores García, ambas quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés)

Saavedra contó a Telemundo 44 que los funcionarios preguntaron a Flores García si prefería salir del edificio o quedarse con su madre. La estudiante decidió permanecer a su lado, sin conocer con precisión qué ocurriría después.

Flores García obtuvo una beca completa para cursar Salud Pública en la Universidad de Maryland luego de graduarse como la mejor alumna de Parkdale High School. (Cortesía: NBC4 Washington)

Flores García y su madre están recluidas actualmente en Luisiana, lejos de Maryland, donde vive el resto de su entorno familiar y académico. Saavedra inició una colecta en línea para reunir fondos destinados a la contratación de un abogado especializado en inmigración.

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La familia sostiene que la estudiante no representaba una amenaza y que su detención interrumpe un proyecto académico que recién comenzaba. Saavedra mostró a News4 el diploma de secundaria de la joven y otros reconocimientos obtenidos desde la escuela primaria.

De aprender inglés a pronunciar el discurso de graduación

Durante la ceremonia de graduación de Parkdale High School, Flores García recordó las dificultades que atravesó después de llegar desde El Salvador a los nueve años. Explicó que, no comprendía el idioma y necesitaba que otras personas le tradujeran indicaciones básicas en clase.

A pesar de esas barreras, terminó sus estudios como la primera de su promoción. En su discurso ante sus compañeros, habló del esfuerzo de su familia y del proceso que la llevó a obtener una beca universitaria. “Los sueños no tienen límites ni fronteras”, dijo la joven durante la ceremonia.

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Flores García llegó a Estados Unidos a los nueve años desde El Salvador y superó la barrera del idioma antes de pronunciar el discurso de su promoción escolar. (Cortesía: Telemundo 44)

Su paso a la Universidad de Maryland abrió una nueva etapa en su formación. En una declaración enviada a Telemundo 44, la Universidad de Maryland confirmó que uno de sus estudiantes quedó bajo custodia de funcionarios migratorios fuera del campus la semana pasada.

La institución señaló que sus autoridades están al tanto de la situación y que trabajan para ofrecer recursos “cuando sea posible y apropiado”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó a Telemundo que la joven ingresó de forma irregular al país tras cruzar la frontera en una fecha y un lugar no determinados. La agencia indicó que fue detenida el 16 de diciembre de 2016 en el Valle del Río Grande, Texas, tras lo cual se inició un proceso de expulsión. El 23 de febrero de 2021, un juez de inmigración dictó una orden definitiva de expulsión, luego de que se le garantizara el debido proceso.

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