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Racing Bulls confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1: cuál es la única butaca disponible para 2027 y la figura que está en riesgo de ser reemplazada

El equipo satélite de la estructura de Red Bull anunció la continuidad de Liam Lawson y Arvid Lindblad para la próxima temporada

Infografía con retratos fotográficos, nombres de pilotos y logotipos de once escuderías bajo el título 2027 Driver Line-Up
La grilla de pilotos de la Fórmula 1 2027 con la confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls: falta resolver la continuidad de Bearman en Haas (Foto: @F1)
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Una de las grandes dudas de la conformación final de la grilla de 22 pilotos para el año próximo quedó revelada. Tras los rumores de las últimas semanas en el paddock, Liam Lawson finalmente seguirá en Racing Bulls durante la temporada 2027 de Fórmula 1 y volverá a compartir equipo con Arvid Lindblad.

Luego de una campaña en la que sus resultados consolidaron su lugar frente a la presión por promover a jóvenes pilotos del programa de Red Bull, ambos seguirán al frente de los monoplazas del equipo satélite de la estructura de la bebida energizante. La dupla llevó al equipo anglo-italiano al quinto puesto del Campeonato de Constructores, un resultado que podría convertirse en el mejor de su historia. Lawson aportó 89 puntos cuando todavía restan tres carreras, más del doble que Lindblad en su primera temporada (38).

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Liam Lawson y Arvid Lindblad seguirán en Racing Bulls (REUTERS/Adriano Machado)
Liam Lawson y Arvid Lindblad seguirán en Racing Bulls (REUTERS/Adriano Machado)

El neozelandés de 24 años había quedado bajo evaluación mientras la escudería buscaba equilibrar la necesidad de rendimiento inmediato con su objetivo de formar pilotos para Red Bull Racing. Nikola Tsolov, piloto búlgaro destacado de la Fórmula 2, aparecía como posible reemplazante después de realizar pruebas privadas y una primera práctica libre para novatos en México.

Más allá de esos rumores en el paddock, las carreras de Lawson en el tramo final de la temporada inclinaron la decisión a su favor. Fuentes consultadas por el sitio especializado Motorsport durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil indicaron que sus actuaciones en el triplete de las Américas revirtieron la presión interna para que la dirección respaldara a Tsolov.

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De esta manera, el piloto firmó un nuevo acuerdo que lo mantendrá en Racing Bulls en 2027, mientras Lindblad disputará su segunda campaña en la categoría. Ambos formaron una pareja competitiva durante el año y el equipo considera que la combinación une experiencia y proyección.

Con la confirmación de Racing Bulls, ahora solo queda esperar la formación definitiva de Haas, que hace un mes anunció al brasileño Rafael Camara como piloto para 2027. Más allá de que todavía no se hizo el anuncio final, todo parece indicar que Oliver Bearman renovará su vínculo y seguirá siendo el corredor número 1 del equipo.

Además, y a pesar de estar confirmado para el año que viene, Valtteri Bottas podría perder su lugar en Cadillac. Según informó Motorsport, el nuevo equipo invirtió “tiempo, energía y dinero” para que Colton Herta, hasta ahora piloto reserva, tenga un lugar en la Máxima, lo que sugirió que el equipo “está decidido a ascender al piloto estadounidense de 26 años ya el año que viene”.

Sus malos resultados en la F2 (19° con 26 puntos) no habrían interferido en la confianza del team norteamericano. Herta ya logró los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA al terminar 20° en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil, lo que fue su sexta salida a pista en el primer día de actividad en lo que va de la temporada.

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, sostuvo que la continuidad de los dos corredores representa la alineación más sólida para la próxima temporada. “Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027. Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como en pareja”, afirmó.

“No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, con una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base firme sobre la que construir a partir del progreso logrado este año, seguir empujando hacia adelante y dar el siguiente paso hacia el cumplimiento de nuestras ambiciones en 2027”, agregó Permane.

Lawson valoró el rendimiento del monoplaza y el trabajo del equipo dentro y fuera de los circuitos, clave para su continuidad. “Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar”, expresó.

El neozelandés también vinculó su renovación con la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. “Se siente muy bien formar parte de una temporada histórica para el equipo mientras continuamos nuestra lucha por el P5 en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del trabajo duro de todos, tanto en la pista como en la fábrica”.

Publicación digital con retratos de los pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad vestidos con el uniforme del equipo de automovilismo Racing Bulls
La F1 anunció los pilotos de Racing Bulls para 2027

Hay que destacar que Racing Bulls se afirmó en el 5° lugar de la tabla de Constructores con 114 puntos, 45 unidades por encima de Alpine (69). Hasta la primera mitad del 2026, la escudería con sede en Enstone parecía ser el gran candidato a quedarse con el primer lugar después de los cuatro grandes equipos, pero una baja en el rendimiento y una racha de varios Grandes Premios sin sumar dieron vuelta la tendencia que parecía favorable a la dupla de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Por su parte, Lindblad describió su debut en F1 como un año marcado por experiencias y aprendizaje desde las pruebas de pretemporada. El británico afrontará la próxima campaña con la intención de aprovechar esa base junto a Lawson. “Al mirar hacia atrás a mi primera temporada en Fórmula 1, ha sido un año realmente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde el primer test de pretemporada”, dijo el británico.

“No puedo esperar para empezar el próximo año, construyendo sobre todo lo que aprendí durante mi temporada de novato. Se perfila como un año emocionante, y tengo ganas de seguir conduciendo junto a Liam”, sumó en su análisis.

Lawson bajo la lluvia en el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)
Lawson bajo la lluvia en el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

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