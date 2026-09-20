Comer avena integral todas las mañanas: cuáles son los cambios reales en el colesterol y el azúcar en sangre tras 30 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer avena integral cada mañana durante 30 días puede favorecer una reducción moderada del colesterol LDL y atenuar el aumento de azúcar en sangre después del desayuno, debido a su contenido de beta-glucano, una fibra soluble.

El cambio no ocurre igual en todas las personas ni sustituye medicamentos: depende de la porción, la presentación del cereal, el resto de la dieta y condiciones como diabetes o colesterol alto.

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La avena natural aporta fibra soluble e insoluble, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Su efecto más estudiado está relacionado con el beta-glucano, que absorbe agua y forma una sustancia espesa en el sistema digestivo. Esto modifica la velocidad con que el organismo absorbe parte de los carbohidratos y el colesterol.

Una revisión de 28 ensayos clínicos, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, encuentra que una ingesta de al menos 3 gramos diarios de beta-glucano de avena reduce, en promedio, 0.25 mmol/L de colesterol LDL. La cifra equivale a cerca de 9.7 mg/dL, aunque las variaciones entre participantes son amplias.

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El beta-glucano de la avena modifica el colesterol LDL

El colesterol LDL suele conocerse como colesterol “malo” porque sus concentraciones elevadas se asocian con una mayor acumulación de placa en las arterias. La avena no elimina este riesgo ni funciona como tratamiento aislado, pero puede formar parte de un patrón alimentario indicado para personas con colesterol elevado.

El beta-glucano aumenta la viscosidad del contenido intestinal. Ese mecanismo puede reducir la reabsorción de ácidos biliares, compuestos que el cuerpo fabrica a partir del colesterol. Para reemplazarlos, el organismo utiliza más colesterol circulante, lo que contribuye a bajar el LDL.

El beta-glucano de la avena modifica el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en Nutrients analizó 13 ensayos clínicos con 927 adultos con colesterol alto. El estudio reporta una reducción promedio de 0.27 mmol/L de colesterol LDL, equivalente a alrededor de 10.4 mg/dL, entre quienes consumieron beta-glucano de avena. No detectó una modificación estadísticamente clara de los triglicéridos ni del colesterol HDL.

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Los resultados permiten dimensionar qué puede ocurrir en un mes. Algunos estudios incluidos en las revisiones duraron entre dos y 12 semanas. Por ello, una persona podría observar cambios en 30 días, sobre todo si parte de niveles altos de LDL, pero no existe una reducción idéntica ni asegurada para todos.

La porción también define el resultado. El objetivo de 3 gramos diarios de beta-glucano no equivale a una cucharada pequeña de avena ni se consigue necesariamente con un producto saborizado. Revisar la etiqueta ayuda a conocer la fibra por porción y a evitar opciones con azúcar, jarabes o coberturas ultraprocesadas.

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La glucosa después del desayuno puede subir con menor rapidez

La avena contiene carbohidratos y puede elevar la glucosa. La diferencia frente a panes, cereales azucarados o productos elaborados con harinas refinadas está en que la fibra soluble puede retrasar parte de la digestión y absorción de esos carbohidratos.

Un metaanálisis de estudios controlados sobre beta-glucano de avena concluye que este componente reduce 23% el área de aumento de glucosa después de una comida y 28% el pico de glucosa. El efecto depende de la dosis, del peso molecular de la fibra y de con qué alimento se compare la avena.

Eso no significa que desayunar avena mantenga la glucosa sin cambios ni que permita ignorar la cantidad de carbohidratos. Para personas con diabetes, contar la porción y vigilar la respuesta individual sigue siendo necesario, en especial si usan insulina u otros medicamentos para bajar la glucosa.

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Una revisión enfocada en pacientes con diabetes tipo 2 identifica que consumir de 2.5 a 3.5 gramos diarios de beta-glucano durante entre tres y ocho semanas se asocia con una baja promedio de 0.52 mmol/L en la glucosa en ayuno y de 0.21 puntos porcentuales en hemoglobina glucosilada. La evidencia disponible, no obstante, es limitada y no permite considerar la avena como reemplazo del tratamiento médico.

La avena tradicional conserva mejor la respuesta glucémica

La avena tradicional conserva mejor la respuesta glucémica (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las presentaciones de avena producen la misma respuesta. La avena cortada y los hojuelas gruesos mantienen en mayor medida la estructura del grano. La instantánea o muy molida suele digerirse más rápido, sobre todo cuando contiene endulzantes añadidos.

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Un análisis de ensayos clínicos publicado en The Journal of Nutrition señala que los granos de avena intactos y los hojuelas gruesos reducen la respuesta de glucosa e insulina después de comerlos, comparados con cereales refinados. Los hojuelas delgados, rápidos o instantáneos no mostraron el mismo efecto en ese análisis.

Una preparación con avena natural, yogur sin azúcar, leche, nueces o semillas puede aportar proteínas y grasas insaturadas. La fruta entera agrega sabor y fibra. En cambio, agregar azúcar, miel en exceso, crema endulzada o granola industrializada puede elevar las calorías y modificar la respuesta de glucosa.

La fibra puede mejorar el tránsito intestinal en las primeras semanas

La fibra insoluble de la avena agrega volumen a las heces. La fibra soluble retiene agua y forma un gel. Ambas funciones pueden favorecer un tránsito intestinal más regular, siempre que exista suficiente consumo de líquidos y que el resto de la alimentación incluya frutas, verduras, leguminosas y otros granos integrales.

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El NIDDK, instituto de salud de Estados Unidos, recomienda aumentar la fibra poco a poco y tomar agua u otros líquidos para que actúe de forma adecuada. El organismo puede responder con gases, distensión abdominal o cólicos cuando el aumento es brusco.

Las personas con enfermedad celíaca deben elegir avena con etiqueta libre de gluten. La avena pura no contiene gluten de manera natural, pero puede contaminarse con trigo, cebada o centeno durante el cultivo, transporte o procesamiento. Algunas personas también pueden reaccionar a la avenina, una proteína de la avena.