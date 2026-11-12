Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

Emilio Disi, Berugo Carámbula, Gino Renni, Alberto Fernández de Rosa y Jorge Montejo en su personaje de Paolo el Rockero en Los Bañeros más Locos del Mundo

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Jorge Juan Montejo, el actor y humorista que dio vida a Paolo, el rockero, murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Según pudo saber Infobae por fuentes municipales, el artista estaba internado por una infección respiratoria y falleció a las 21.16 del miércoles 11 de noviembre en el nosocomio local.

Con su vincha, el pelo largo, el morral multicolor y expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “Qué mala onda” y “Mató la onda, loco”, Paolo se convirtió en una figura reconocible de la televisión argentina de las décadas de 1980 y 1990.

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El personaje nació en 1986, luego de que Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, le sugiriera incursionar en la interpretación. Montejo relató que armó el look con elementos de cotillón y que el nombre surgió por una cuestión de imagen: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. Juan Alberto Badía completó la identidad al bautizarlo como “el rockero”, convencido de que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

El debut de Paolo, el rockero se produjo en Badía & Cía., el ciclo conducido por Badía que marcó sus primeros años de popularidad en la recuperación democrática. Luego se sumó a Feliz Domingo, donde sus monólogos alcanzaron a una audiencia masiva, y participó en otros programas como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

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El humorista regresó a Tandil para seguir sus tratamientos de salud y realizar presentaciones en eventos locales

La carrera de Montejo también tuvo lugar en el cine. Formó parte de Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, estrenadas en 1987, además de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992. Sobre una de las secuencias de Los bañeros más locos del mundo, recordó: “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”. A pesar del accidente, decía que guardaba un recuerdo positivo de la filmación y de sus compañeros de elenco.

Con el paso de los años, los problemas de salud y las adicciones lo alejaron de los medios. Montejo estuvo internado durante tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por una depresión y por consumo de drogas. “Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, explicó en una entrevista con Teleshow.

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El actor completó una internación de tres meses en un centro neuropsiquiátrico frente a problemas de adicciones y depresión

Su vida también estuvo atravesada por dos falsas noticias sobre su fallecimiento, difundidas entre 2004 y 2011. Aquellas versiones afectaron sus posibilidades laborales porque parte del público creía que quien se presentaba en shows era un reemplazo. “Fue dificultoso continuar mi carrera por varios meses”, contó. Con el tiempo, eligió recordar ese episodio desde el humor: “Fue cómico ser un muerto viviente por un tiempo”.

Después de alejarse de la exposición televisiva, regresó a Tandil para estar cerca de su familia y continuar sus tratamientos. Allí realizó publicidades para comercios locales, shows privados y videos para sus redes sociales. “Es la ciudad que más me gusta”, había dicho sobre su vuelta. También destacaba el acompañamiento de su entorno: “Vivo solo, pero tengo amigos que me visitan a diario y un asistente que me ayuda en todo lo que necesito”.

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Daniel Ripoll y Juan Alberto Badía colaboraron en la definición del nombre y la estética de Paolo, el rockero en 1986

Montejo distinguía con claridad entre el personaje y su vida personal. “Paolo es solo un personaje que interpreto y es el más famoso de muchos que hago”, señaló. “Es un producto de mi imaginación y trabajo duro; por supuesto que no somos la misma persona”. Al definir cómo había nacido su creación, resumió: “Tiene la forma de mirar de uno, la manera de caminar de otro y la observación de una generación entera”.

Los últimos años encontraron a Montejo en Tandil, la ciudad que lo vio nacer y sobre la que constituyó su definitivo lugar en el mundo. Su salud física, ya muy deteriorada, se vio afectada emocionalmente por la muerte de sus padres. Pasó sus últimos años en una residencia, donde las complicaciones con una enfermedad respiratoria terminaron causando su muerte. Los ecos de su inolvidable creación se escucharán esta jornada más que nunca.

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