El Gobierno trabaja en sellar inversiones en centros de datos sin afectar a otros sectores

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Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que el Gobierno trabaja en un real decreto sobre los centros de datos que "garantice las inversiones", pero que también avale que estas infraestructuras "no provocan la subida del recibo de la luz, ni deja sin energía a otros sectores".

En declaraciones a los periodistas tras una intervención en el Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital de Ametic, el ministro ha afirmado que el Gobierno sigue "trabajando" en ese real decreto sobre requisitos de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, aunque no puede proporcionar una fecha concreta para aprobar ese real decreto en el Consejo de Ministros.

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La propuesta de real decreto impulsada por el Gobierno planteaba nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para estas infraestructuras, entre ellos que al menos el 80 % de la electricidad consumida proceda de fuentes renovables.

Tras registrar unas 600 alegaciones a esa propuesta, el ministro ha destacado que desde el Ejecutivo "se han escuchado a todos los grupos" y ha recalcado que trabajan en garantizar que ese nuevo decreto impida que el consumo de los centros de datos "suba el recibo de la luz a la gente"

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Preguntado por un posible frenazo a la inversión por parte de Google a los centros de datos en España a la espera del decreto, publicado este pasado martes por El Mundo, López ha recalcado que Google "se ha comprometido siempre con las inversiones de España y seguro que va a seguir siendo así".

De hecho, ha confirmado que se ha reunido con la responsable mundial de Asuntos Públicos de la compañía, al tiempo que ha reivindicado "la soberanía" española para regular "antes de tener el problema que tienen otros hoy, como Irlanda o Estados Unidos".

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"Este país va a garantizar que los centros de datos sean sostenibles, y que los españoles no tengan que pagar una subida del recibo de la luz para que cinco millonarios de California se enriquezcan con ello", ha concluido. EFE