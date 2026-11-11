El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

Un ensayo de 40 semanas demostró que el entrenamiento de resistencia atenúa la pérdida de masa magra durante el tratamiento con tirzepatida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de 40 semanas con 120 adultos con sobrepeso u obesidad concluyó que el entrenamiento de resistencia atenúa la pérdida de masa magra y aumenta la fuerza durante el tratamiento con tirzepatida, un medicamento indicado para el control del peso.

La investigación, denominada Tirzepatide and Resistance Exercise (T-REx), comparó los efectos de la tirzepatida sola con los de la medicación acompañada por tres sesiones semanales de ejercicios de resistencia.

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Ambos grupos bajaron una cantidad similar de kilos, pero quienes entrenaron conservaron una mayor proporción de tejido magro y mejoraron su desempeño físico.

El cardiólogo e investigador estadounidense Eric Topol destacó el hallazgo en su cuenta de X y puso el foco en el efecto del trabajo con pesas para preservar la musculatura en personas que usan fármacos de la familia GLP-1. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine.

El entrenamiento redujo en 25% la pérdida de masa magra

Los resultados del estudio T-REx indican que el ejercicio de fuerza preserva la masa magra y la capacidad física en pacientes tratados con tirzepatida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo incluyó a hombres y mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 70 años, con sobrepeso u obesidad y al menos una condición de salud asociada al peso. Ninguno tenía diabetes tipo 2. Todos recibieron tirzepatida y pautas generales sobre hidratación, consumo de proteínas y fibra.

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La mitad realizó ejercicios de resistencia tres veces por semana; el resto mantuvo sus actividades habituales. La adherencia al programa alcanzó el 91%, según el trabajo.

Al cabo de 40 semanas, el grupo que entrenó perdió en promedio 22,28 kilos, frente a 22,61 kilos entre quienes no hicieron fuerza. La reducción de grasa también fue similar: 17,98 kilos en el primer grupo y 17,19 en el segundo.

La diferencia apareció en el tejido magro. Los participantes que combinaron tirzepatida y entrenamiento perdieron 3,57 kilos de masa de tejido blando magro, mientras que la reducción fue de 4,67 kilos en el grupo que recibió solo el fármaco.

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Esto representa una disminución de aproximadamente 25% en la pérdida de masa magra.

La fuerza mejoró con pesas y disminuyó sin ese estímulo

Los participantes que realizaron tres sesiones semanales de pesas redujeron en un 25 por ciento la pérdida de tejido magro respecto a quienes solo tomaron el fármaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también midió cambios en la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo. En el grupo sin entrenamiento de resistencia, los ejercicios evaluados —press de banca, jalón al pecho y extensión de rodilla— mostraron descensos.

En cambio, quienes realizaron la rutina de fuerza aumentaron sus resultados en esas pruebas. De manera general, la fuerza de los miembros superiores e inferiores creció cerca de 10%, mientras que en el grupo sin entrenamiento descendió en una proporción similar.

“El objetivo de quienes toman medicamentos para bajar de peso debería ser mejorar su salud y funcionalidad, no solo obtener un número menor en la balanza”, afirmó Danny Green, investigador principal del ensayo y profesor de la Universidad de Australia Occidental, institución pública de Perth, Australia.

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Green sostuvo que el resultado permite considerar al entrenamiento de resistencia como un complemento de los tratamientos contra la obesidad. “Ahora sabemos que la pérdida muscular puede reducirse y la fuerza aumentarse cuando se combina el entrenamiento de resistencia regular con el tratamiento con tirzepatida”, señaló.

La masa magra incluye músculo, pero también otros tejidos del cuerpo

La masa magra abarca todos los componentes corporales no grasos como agua, órganos y huesos, a diferencia del tejido muscular esquelético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de masa magra es una de las cuestiones que se analizan durante cualquier estrategia para perder peso, ya sea mediante cambios alimentarios, ejercicio, medicamentos o cirugía. Sin embargo, ese concepto no es sinónimo exacto de masa muscular.

La masa magra reúne todos los componentes corporales que no son grasa: músculo, agua, órganos, piel y huesos. La masa muscular, por su parte, refiere de forma principal al músculo esquelético, vinculado con la movilidad, la fuerza y las tareas cotidianas.

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El ensayo no mostró que el trabajo con pesas eliminara por completo la pérdida de tejido magro asociada al descenso de peso. Sí halló que el ejercicio de resistencia redujo esa disminución y evitó el deterioro de la fuerza registrado entre quienes utilizaron la medicación sin entrenamiento.

El fabricante de tirzepatida proporcionó el fármaco sin costo para el estudio, pero no intervino en su diseño, desarrollo ni evaluación, de acuerdo con la información difundida por la universidad australiana.

Proteína, fuerza y descenso de peso: lo que se sabía antes

El estudio clínico evaluó a 120 hombres y mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 70 años con sobrepeso u obesidad sin diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva investigación aporta datos específicos sobre el uso de tirzepatida, pero se suma a la evidencia que Infobae publicó previamente sobre la preservación muscular durante el adelgazamiento.

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Esas notas anteriores abordaron el papel del entrenamiento de resistencia, una alimentación suficiente y el ritmo de pérdida de peso, a partir de guías médicas, revisiones científicas y la opinión de especialistas.

Una de esas publicaciones citó recomendaciones de Harvard Health Publishing y de la American Heart Association, que señalan la importancia de combinar la reducción de peso con actividad física y ejercicios de fortalecimiento muscular.

También mencionó una revisión de 47 ensayos aleatorizados, publicada en 2024, que asoció una ingesta proteica superior a 1,3 gramos por kilogramo de peso corporal al día con una mejor conservación de masa muscular durante un plan de adelgazamiento.

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Otra nota previa de Infobae recogió advertencias de especialistas sobre la necesidad de observar la evolución más allá de los kilos perdidos. La fuerza, la capacidad funcional, la alimentación y la composición corporal son variables que ayudan a evaluar los efectos de un descenso de peso.

La respuesta al tratamiento requiere una evaluación individual

Los autores del estudio señalaron que las pautas de actividad física y medicación para la obesidad requieren una indicación médica adaptada a cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio plantearon que la combinación entre fármacos para la obesidad y ejercicio de resistencia puede favorecer la salud funcional. Sin embargo, sus resultados corresponden a una población determinada: adultos de 50 a 70 años, sin diabetes tipo 2, que completaron un protocolo supervisado durante 40 semanas.

La edad, las enfermedades preexistentes, la medicación en curso, las lesiones, el nivel de actividad física y los antecedentes nutricionales pueden modificar las pautas de alimentación y entrenamiento. Por eso, los cambios en la actividad física o en el consumo de proteínas requieren una indicación adaptada a cada caso.

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El seguimiento de un tratamiento para bajar de peso, en particular si incluye medicamentos como la tirzepatida, puede contemplar el peso corporal, la tolerancia al ejercicio, la fuerza y otros indicadores clínicos, bajo orientación de profesionales de la salud.