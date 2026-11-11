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Julieta Nair Calvo apuntó contra el jurado de MasterChef: “Ayudan a los que rinden para el show”

Tras su eliminación, la actriz habló con Yanina Latorre en el stream de Telefe, cuestionó las ayudas dentro del reality, reaccionó al apodo que le habrían puesto sus compañeros, reveló un rumor que corre entre dos concursantes y anticipó quién podría ser el próximo eliminado

Julieta Nair Calvo dialogó con Yanina Latorre acerca de las intervenciones y asistencias brindadas por los miembros del jurado a ciertos participantes de MasterChef
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Luego de quedar afuera de MasterChef Celebrity, Julieta Nair Calvo habló con Yanina Latorre en En boca de todos, el stream de Telefe, y reveló qué apodo le habrían puesto sus compañeros, cuestionó la ayuda que reciben algunos participantes y se refirió a un supuesto acercamiento entre figuras del reality.

La actriz fue eliminada en la gala de empanadas luego de que se le cayera al piso el relleno que había preparado y tuviera que improvisar una nueva elaboración con apenas 15 minutos restantes. Tras su salida, pasó por el ciclo de streaming, donde Latorre le trasladó las versiones que circulan entre los participantes.

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Yanina Latorre le contó a Julieta Nair Calvo que la llaman “mosquita muerta”

“¿Sabés cómo te dicen a vos tus compañeros?”, le preguntó la conductora. Calvo se mostró expectante: “Uh, a ver”. La respuesta de Latorre fue directa: “Mosquita muerta”.

Según explicó la periodista, el sobrenombre responde a una actitud que la actriz tendría antes de las pruebas. “Dicen que llegás todos los días diciendo: ‘No estudié, no sé nada, no sé qué’”, sostuvo Latorre, y remató: “Y al final, platazos”.

Calvo rechazó esa descripción varias veces. “Yo no soy esa”, respondió. Ante la insistencia de la conductora, bromeó: “¿Hay otra?”. Las dos rieron antes de que la conversación derivara hacia los rumores sobre lo que ocurre fuera de las grabaciones.

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Díptico con dos planos cercanos de Julieta Nair Calvo frente a un micrófono, con collar de perlas y aretes colgantes.
La actriz Julieta Nair Calvo le contó a Yanina Latorre a quiénes, para ella, ayudan los jurados de MasterChef Celebrity

La ex participante habló de rumores de “chapes” y evitó identificar a los involucrados

“Hay otra. Hubo chapes”, comentó Julieta Nair Calvo. “Hubo chisme”, agregó Latorre, quien le pidió que revisara las cámaras del lugar donde habría ocurrido la situación.

La actriz señaló que tenía información, pero dejó en claro que no fue testigo. “A mí me dijeron que eran dos hombres”, afirmó. Cuando la conductora le consultó si había visto esos supuestos besos, Calvo precisó: “No, yo no los vi, pero me lo dijo alguien en quien yo confío”.

Latorre mencionó nombres y sostuvo que no habría conflicto porque, según su versión, una de las personas involucradas tendría una pareja abierta. Sin embargo, Calvo no confirmó identidades ni aportó detalles que permitieran verificar el episodio. “No lo vas a decir acá”, le advirtió la conductora. “No”, contestó la actriz.

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Julieta Nair Calvo en el momento que se le cayó el relleno de las empanadas

Julieta Nair Calvo aseguró que el jurado ayuda a quienes “rinden para el show”

Durante la entrevista, la ex concursante también respondió si consideraba que el jurado brinda más ayuda a algunos participantes que a otros. “Sí”, afirmó, y negó haber recibido ese respaldo durante su paso por el certamen.

Al preguntarle a quiénes beneficia el jurado, mencionó a Grego Rosello y a Martita Fort. Después desarrolló su percepción: “Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show”.

En ese contexto, Calvo se animó a anticipar quién podría imponerse en la competencia: “Para mí, Mala Fama va a ganar”. También pronosticó que Grego Rosello podría ser el próximo eliminado, aunque aclaró que su respuesta estaba atravesada por el resultado reciente: “Una calentura reciente podría decir que Grego”.

Durante una emisión del programa MasterChef Celebrity Argentina emitido por Telefe, a la participante Julieta Nair Calvo se le cayó el relleno de su comida al suelo durante una prueba de cocina con límite de tiempo. Tras el incidente, varios compañeros del certamen le compartieron porciones sobrantes de carne y vegetales para que pudiera volver a cocinar su plato antes del cierre del reloj.

El accidente con las empanadas que terminó con su eliminación

La salida de Calvo ocurrió en una prueba en la que los participantes debían cocinar seis empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, con 13 repulgues y yasgua como acompañamiento. La actriz tuvo un accidente cuando se volcó la bandeja con el relleno y la carne terminó en el piso.

Con poco tiempo para rehacer la preparación, recibió la ayuda de varios compañeros, pero el plato no alcanzó para superar la instancia. Quedó en la definición junto a Grego Rosello, después de que Lizy Tagliani fuera salvada, y el jurado decidió que debía abandonar el ciclo.

La participante Julieta es eliminada del certamen televisivo MasterChef Celebrity tras el anuncio oficial de la conducción de Wanda Nara. Durante la emisión, los miembros del programa y sus compañeros dedican mensajes de despedida frente a la salida de la concursante del estudio de cocina.

Antes de despedirse, Calvo valoró su experiencia fuera de la ficción: “Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos los más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje”, expresó durante la emisión.

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