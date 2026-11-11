Ciencia

Un encuentro regional reunirá en Bariloche a especialistas en desarrollo espacial de América Latina y Europa

La cumbre de expertos se realizará el 12 y 13 de noviembre en INVAP, Bariloche, con referentes de siete países y un representante de la Agencia Espacial Europea (ESA)

Estamos trabajando junto a Brasil en la construcción de los satélites sabia mar (Gentileza José Javier Díaz)
La sede de INVAP en Bariloche reúne el Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional convocado por las fundaciones Embajada Abierta y Konrad Adenauer
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La miniaturización de los satélites, la reducción de costos y la incorporación de universidades y empresas modificaron la forma en que los países acceden al espacio.

En ese marco, Bariloche será sede de un encuentro latinoamericano para debatir cooperación espacial, que reunirá a especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, junto con la participación especial de Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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El encuentro “Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional” se realizará el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre en la sede de INVAP, en la ciudad rionegrina. La actividad la organizan la Fundación Embajada Abierta y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina.

La actividad busca promover el intercambio de experiencias, identificar capacidades complementarias y explorar formas de trabajo conjunto entre los países de la región. La agenda pondrá el foco en la formación de profesionales, el desarrollo de tecnologías satelitales y los mecanismos de integración regional.

Ilustración de un satélite en órbita terrestre acompañada de logotipos y texto que anuncia un encuentro sobre desarrollo espacial en Bariloche
La sede de INVAP en Bariloche reúne el Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional convocado por las fundaciones Embajada Abierta y Konrad Adenauer. (Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional)

El nuevo ecosistema satelital

El programa comenzará el jueves a las 16.15 con una apertura que incluirá a la directora técnica y ejecutiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Josefina Pérès; al subgerente general de Estrategia de INVAP, Ignacio Grossi, y a las autoridades de las fundaciones organizadoras.

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Luego, un panel analizará el rol que asumieron las universidades de América Latina en el desarrollo espacial. Participarán Gustavo Medina Tanco, del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México; Tito Roberto Vilchez Vilchez, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú; Jonathan Hodge, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile; María Soledad Bastidas Jaramillo, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y Guillermo Salvatierra, de la Universidad de Buenos Aires.

El debate se inscribe en el llamado New Space, una transformación del sector que combina satélites más pequeños, componentes de menor costo y la participación de actores que antes tenían un lugar limitado en esta actividad. Ese cambio habilitó que universidades diseñen instrumentos, formen especialistas e incluso intervengan en misiones con pequeños satélites o vehículos de exploración.

La segunda jornada abrirá con un panel dedicado a las empresas. Allí expondrán João Paulo Rodrigues Campos, presidente de Visiona Tecnología Espacial, de Brasil; Esteban Carrillo, del Clúster Aeroespacial de Costa Rica; Mónica Martínez Bogado, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y Luis Genovese, gerente del Área Espacial de INVAP.

Componentes mecánicos con cubiertas doradas reflectantes frente a la curvatura de la Tierra con formaciones nubosas
Representantes de empresas aeroespaciales de Brasil, Costa Rica y Argentina debaten sobre el desarrollo industrial y las capacidades tecnológicas de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperación regional estará en el centro de la agenda

El viernes también se discutirá la experiencia de las universidades argentinas en la formación, la investigación y el diseño de tecnologías para el sector. Participarán Roberto Yasielski, de la Universidad Nacional de San Martín; Pablo Ringegni, de la Universidad Nacional de La Plata; Marcelo Colazo, del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, y Carolina Catani, de la Universidad del Salvador.

Uno de los ejes de la reunión será la conferencia del alemán Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea (ESA). Su exposición, prevista para las 13.30 del viernes, estará dedicada a la construcción de redes de cooperación espacial.

A continuación se realizará una mesa sobre integración latinoamericana en materia satelital. El intercambio reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, además de especialistas de México que participarán de forma virtual en otras instancias del encuentro.

Para la región, la cooperación puede abarcar desde la capacitación de ingenieros y el intercambio de datos hasta el desarrollo de componentes, la definición de aplicaciones satelitales y el diseño de proyectos compartidos. Los satélites permiten, entre otras tareas, observar cultivos, monitorear incendios y recursos hídricos, estudiar el ambiente y ampliar las comunicaciones en zonas alejadas.

La tecnología satelital regional permite el monitoreo de recursos hídricos, la observación de cultivos, el control de incendios y la cobertura de telecomunicaciones.
La tecnología satelital regional permite el monitoreo de recursos hídricos, la observación de cultivos, el control de incendios y la cobertura de telecomunicaciones.

INVAP será el escenario de un debate con trayectoria argentina

La elección de San Carlos de Bariloche conecta la discusión regional con una parte central del sistema científico y tecnológico argentino. Allí funciona INVAP, empresa que desarrolla proyectos de tecnología avanzada y que participa en iniciativas vinculadas con el sector satelital junto con la CONAE, ARSAT, universidades y centros de investigación.

Entre los asistentes argentinos estará Conrado Varotto, fundador de INVAP y exdirector ejecutivo y técnico de la CONAE. Su presencia está prevista en la mesa sobre integración regional, junto con Pérès y los invitados de otros países.

De acuerdo con la información difundida por la organización, Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta, sostuvo que “América Latina cuenta con capacidades científicas y tecnológicas que, articuladas mediante la cooperación, pueden darle un protagonismo mucho mayor”.

Por su parte, Nadia Aguado Benítez, coordinadora académica de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, afirmó que “la articulación entre universidades, empresas e instituciones públicas permite compartir conocimientos, fortalecer capacidades y construir proyectos de largo plazo”.

El encuentro concluirá el viernes con la proyección del documental “Argentina y el sector satelital: Innovación, Desarrollo y Futuro”, producido por las dos fundaciones organizadoras. La actividad está programada de 16.30 a 17.30, antes del cierre de las jornadas en la sede de INVAP.

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