La reacción de Nenu López tras la filtración de sus audios con Zunino: “Me parece increíble”

Un vecino del edificio de la influencer grabó la pelea y el periodista Pepe Ochoa difundió el registro en Bondi (Video: El Ejército de La Mañana, Bondi Live)

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Nenu López habló este martes tras la difusión de un audio privado en el que se la escucha discutir a los gritos con su expareja, Franco Zunino, y desmintió que el origen del conflicto haya sido una infidelidad. La grabación, filtrada por un vecino del departamento de la influencer y reproducida por Pepe Ochoa en el streaming Bondi Live, desató una ola de especulaciones sobre los motivos de la ruptura entre los dos exparticipantes de Gran Hermano y puso en el centro del debate la intimidad de ambos.

El material sonoro llegó al público con un contexto definido por Ochoa, quien afirmó que la pareja “venía mal hace ya bastante tiempo” y que “no están más juntos porque no pudieron remontar la situación”. Según el periodista, las peleas eran recurrentes y la desconfianza atravesaba el vínculo. En la grabación se escucha a López completamente quebrada, lanzando acusaciones directas: “¿Quién te creés que sos? Dijiste que pasaste una noche loca en la televisión. Sos una m..., ¿qué más querés? Vos borraste el chat y yo no te acusé nunca de mentir. Andate, no te quiero ver más en mi p... vida, arruinás todo”.

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Pocas horas después de que el audio comenzara a circular, López tomó sus historias de Instagram para hacer un descargo en dos partes. Lejos de confirmar la versión que circuló en los medios, rechazó de forma categórica que el material refleje lo que realmente ocurrió en la relación. “Me parece increíble que hayan tomado un audio mío llorando y atravesando un momento de angustia para construir una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. No todo llanto es consecuencia de una infidelidad, ni toda separación tiene una tercera persona detrás”, escribió en la primera placa.

Nenu López desmintió que una infidelidad haya provocado la ruptura de su relación con Franco Zunino tras la filtración de una discusión privada

La influencer fue contundente respecto al uso que se hizo de ese material: “No voy a permitir que un momento de vulnerabilidad se convierta en una excusa para inventar versiones sobre nuestra intimidad”. Y cerró esa parte de su descargo con un pedido directo: “Les pido respeto por los dos y que dejen de sacar conclusiones sobre una historia que no vivieron”.

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En la segunda placa, amplió su reclamo e incluyó tanto a los medios como a los usuarios de redes sociales que tomaron partido. “Me parece que es momento de pedir un poco de respeto y empatía. Detrás de todo lo que se está hablando hay personas, sentimientos y una historia que quienes están afuera no conocen en su totalidad”, afirmó. En esa misma línea, remarcó: “Ninguno de los dos está atravesando un momento fácil y creo que no hace falta buscar un culpable, tomar partido ni convertir una situación personal en un debate público”.

La bailarina publicó un descargo en Instagram donde afirmó que la grabación expuso un momento de angustia que no refleja la realidad de su vínculo

La influencer también apuntó contra quienes redujeron la ruptura a situaciones aisladas o salidas con amigas. “Les pido que dejen de inventar teorías, sacar conclusiones sobre nuestra relación o reducir todo a que uno sale con sus amigas o a situaciones aisladas que no representan lo que realmente pasó. Una relación es mucho más compleja de lo que puede verse desde afuera. Hay cosas que pertenecen a la intimidad de dos personas y que no tienen por qué ser expuestas, interpretadas ni juzgadas por terceros”, escribió.

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Mientras el descargo de la bailarina circulaba en redes, Zunino también utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para fijar su postura. “Gente, nadie cagó a nadie. Todos son opinólogos desde afuera, se basan en algo sin info, y no me voy a subir a ninguna solo porque quieren ‘tener la noticia del momento’”, escribió el exparticipante de Gran Hermano. Y agregó: “De afuera opina cualquiera, pero puertas adentro sabemos cómo están las cosas y lo que pasa”.

Franco Zunino afirmó en la red social X que no existió una traición en la pareja y cuestionó las opiniones externas sin información

La publicación de Zunino fue en sintonía con el mensaje de López: ambos coincidieron en que la narrativa que se construyó públicamente no se corresponde con los hechos reales. Ninguno de los dos confirmó ni refutó en detalle los motivos de la separación, aunque sí dejaron en claro que el audio filtrado fue descontextualizado.

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El detonante de toda la controversia fue la decisión de Ochoa de reproducir el material en Bondi Live, donde presentó el audio como la prueba de que Zunino había sido infiel. “No van a poder creer lo que van a escuchar. Nenu descubrió que Zunino le fue infiel”, introdujo el periodista antes de reproducir la grabación. Según su relato, la crisis dentro de la pareja era sostenida en el tiempo y las discusiones se repetían con frecuencia.

Nenu López, sin embargo, optó por no entrar en detalles específicos y cerró su comunicado con un mensaje que apuntó a pacificar el escenario: “No todo es blanco o negro, no todo tiene un único responsable y no todo necesita una opinión pública. Ojalá podamos tener un poco más de empatía antes de hablar, juzgar o lastimar desde una pantalla. Gracias a quienes eligen acompañar con respeto y sin alimentar especulaciones”.

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