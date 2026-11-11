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El adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino de Los Palmeras: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”

El cantante le dedicó sentidas palabras a quien fue su amigo y socio en la emblemática banda de cumbia santafesina. Su mensaje

Los Palmeras & Cristian Castro - Amame
El adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino de Los Palmeras: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”
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La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, generó conmoción este martes en la música santafesina y en el mundo de la músca de nuestro país. El músico tenía 76 años y fue hallado sin vida en un estudio de grabación ubicado en la ciudad de Santa Fe. Mientras la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, Cacho Deicas despidió con un mensaje en sus redes sociales a quien fue su compañero de banda durante casi 50 años.

El cantante publicó el mensaje completo en Instagram. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante sobre el músico.

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El sentido mensaje de Cacho Deicas a Marcos Camino, su amigo y socio en Los Palmeras durante más de 50 años (Instagram)

Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

Camino fue encontrado este martes en el lugar donde funcionaba su estudio de grabación en la ciudad de Santa Fe. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte.

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El acordeonista había anunciado en febrero de 2026 su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. En aquel momento, vinculó la decisión con su edad y con problemas de salud. Su hijo, Marcos Camino Jr., pasó a asumir un lugar central en la continuidad del proyecto musical.

Marcos Camino y Cacho Deicas compartieron más de cuatro décadas como referentes de Los Palmeras
Marcos Camino y Cacho Deicas compartieron más de cuatro décadas como referentes de Los Palmeras

La noticia fue confirmada por las cuentas oficiales de Los Palmeras, que difundieron un comunicado para expresar su pesar por la muerte de uno de los referentes de la agrupación.

Camino se sumó al entonces Sexteto Palmeras en 1972 y Rubén “Cacho” Deicas llegó como cantante en 1978. Juntos construyeron la formación que llevó a la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y sostuvo una sociedad artística durante más de cuatro décadas.

La relación se deterioró después del problema de salud que obligó a Deicas a alejarse temporalmente de los shows en 2025. La banda continuó con las presentaciones durante su recuperación y, cuando se discutía el regreso del cantante, las diferencias entre las partes se hicieron públicas.

El acordeón de Marcos Camino fue una de las marcas distintivas de la cumbia santafesina
El acordeón de Marcos Camino fue una de las marcas distintivas de la cumbia santafesina

Deicas afirmó que contaba con el aval médico para volver a los escenarios y atribuyó su ausencia a desacuerdos personales y contractuales. Desde el entorno de la banda, en cambio, señalaron que no existía una fecha definida para su reincorporación debido a cuestiones de salud.

La disputa derivó en la desvinculación de Deicas y en la disolución de Los Palmeras Producciones SRL, la sociedad que ambos músicos integraban. En septiembre de 2025, los socios resolvieron liquidar la empresa por el cese de actividades, aunque el grupo siguió en actividad con otra formación y Deicas retomó su carrera como solista.

En septiembre del año pasado, Camino había contado que el quiebre lo afectó de manera personal. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, dijo en una entrevista con la Televisión Pública.

El abrazo entre Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras portada
Cacho Deicas y Marcos Camino antes de su separación artística de Los Palmeras

La despedida de Deicas vuelve a poner en primer plano una relación marcada por una extensa historia compartida, que atravesó éxitos, diferencias y una ruptura que modificó el rumbo de Los Palmeras.

Tras la salida de sus dos emblemáticos integrantes, la formación de Los Palmeras quedó integrada por Marcos Camino Jr., el hijo del acordeonista y cofundados, a cargo de la dirección; Pablo López, en la voz principal desde la salida de Rubén “Cacho” Deicas en 2025; Exequiel Enrique, Gustavo Martínez, Darien Jorge Grenon y Silvio Medina. Tras su polémica desvinculación del grupo, Deicas inició oficialmente su carrera solista en septiembre de 2025, después de haber sido la voz principal de la banda desde 1978.

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