Cuba recibe otro lote de arroz vietnamita mientras su producción nacional no llega a cubrir ni la décima parte del consumo anual

Un saco abierto expone arroz de grano largo en el interior de un almacén rodeado por otros sacos apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa vietnamita AgriVMA 1500 toneladas de arroz entregó a una compañía agrícola de Cuba, como parte de los acuerdos de cooperación que han permitido el envío de cuatro lotes similares del cereal a la isla durante este año, según informó el diario estatal Cubadebate.

El cargamento corresponde a la variedad CT16 y fue destinado a la empresa agrícola Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país. La entrega forma parte de un programa bilateral entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Cuba y Vietnam, de acuerdo con una publicación del diario estatal Cubadebate.

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El arroz ocupa un lugar central en la alimentación de los cubanos y su escasez se ha convertido en uno de los problemas recurrentes de abastecimiento en la isla. Las cifras oficiales indican que Cuba necesita alrededor de 700,000 toneladas anuales para cubrir el consumo interno, mientras que la producción nacional alcanzó cerca de 80,000 toneladas en 2024. El volumen equivale a cerca del 11% de las necesidades estimadas para el país.

Ampliación de las operaciones arroceras de Vietnam en cuatro provincias cubanas

La cooperación con Vietnam incluye la producción directa de arroz, el suministro de insumos y la incorporación de tecnología en zonas agrícolas cubanas. En enero de 2025, AgriVMA recibió tierras en Los Palacios para desarrollar cultivos de arroz y coordinar modelos piloto junto a productores locales.

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Trabajadores recogen plántulas de arroz para trasplantarlas a otro campo en Los Palacios, Cuba, el viernes 21 de marzo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La firma vietnamita asumió tareas que abarcan desde la planificación de las siembras hasta la asistencia técnica en los campos. El modelo prevé una gestión integral de las áreas cultivadas, con provisión de semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria para las explotaciones agrícolas vinculadas al proyecto.

Según los datos divulgados este miércoles, la superficie bajo cultivo de AgriVMA pasó de 1,000 a más de 2,500 hectáreas. Las áreas de producción se encuentran en Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus y Villa Clara, cuatro provincias con presencia histórica de cultivos arroceros.

La expansión coincide con los esfuerzos de las autoridades cubanas por elevar una producción local que no alcanza para responder a la demanda de la población. El consumo promedio per cápita en el país ronda los 60 kilogramos de arroz por año, un nivel que obliga a mantener importaciones de forma sostenida.

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La planta vietnamita de procesamiento en Artemisa

Además de su participación en los cultivos, AgriVMA instaló una planta de procesamiento de arroz en el municipio de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. La instalación utiliza tecnología y líneas de producción vietnamitas, según la información recogida por Cubadebate.

FOTO DE ARCHIVO: Arroz molido antes de ser distribuido a los exportadores en un molino de arroz. REUTERS/Chalinee Thirasupa/Foto de archivo

La planta fue presentada como la primera del país con ese tipo de equipamiento procedente de Vietnam. Su puesta en funcionamiento busca completar la cadena productiva, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento del grano destinado al consumo.

Los acuerdos entre ambos países también incluyen la comercialización de productos necesarios para el cultivo del cereal. Entre ellos figuran semillas, agroquímicos, fertilizantes y equipos agrícolas, elementos cuya disponibilidad se redujo en los últimos años en distintas zonas rurales de Cuba.

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La producción arrocera cubana enfrenta dificultades asociadas a la falta de combustible, insumos, maquinaria y financiamiento. A ello se suma el deterioro de otras ramas agrícolas, que redujeron su oferta en un contexto de crisis económica prolongada.

La dependencia cubana de las importaciones de arroz

Vietnam y China se consolidaron como los principales proveedores de arroz para Cuba en los últimos años. La dependencia de compras externas responde a la diferencia entre el volumen que produce la isla y las necesidades del mercado interno.

El arroz forma parte de la canasta básica y de la dieta cotidiana de millones de cubanos. La disponibilidad irregular del producto ha generado filas, demoras en las entregas y mayores presiones sobre los precios en el mercado informal, donde los alimentos suelen comercializarse por encima de los valores oficiales.

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Montones de sacos de arroz importado se apilan en un moderno puerto venezolano, con un gran buque de carga y silos al fondo, durante una jornada de descarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de la producción agrícola cubana ocurre en medio de una crisis económica que se extiende desde hace seis años. La situación se vincula con problemas internos de planificación, restricciones para acceder a insumos y una menor capacidad de importación. En 2026, el escenario se agravó por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos y por las sanciones contra quienes realizan negocios con el régimen cubano.

La llegada del nuevo lote vietnamita aporta 1,500 toneladas a un mercado que requiere volúmenes mucho mayores para compensar el déficit de producción nacional y sostener el consumo regular en la isla.

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