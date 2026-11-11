El Banco Central ratifica ante el FMI un crecimiento de 4.5% para República Dominicana en 2026

Un gráfico de barras ascendente y una flecha de crecimiento simbolizan el progreso económico de República Dominicana, junto a su mapa con una red de conexiones y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de República Dominicana crecería 4.5% en 2026, según la previsión que el Banco Central ratificó este miércoles ante una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad sostuvo que el resultado se alcanzaría pese a las tensiones del contexto internacional y colocaría al país entre las economías de mayor expansión de América Latina.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, recibió a la misión técnica del organismo multilateral y presentó las estimaciones oficiales sobre actividad económica, sector externo, turismo, remesas e inversión extranjera. La reunión tuvo lugar en momentos en que las autoridades dominicanas buscan sostener el ritmo de crecimiento tras una desaceleración registrada el año pasado.

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Según informó la agencia EFE, agencia española de noticias, el Banco Central indicó que la actividad económica registró una expansión interanual de 5.6% en septiembre. Con ese resultado, el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año llegó a 4.6%, una cifra que respalda la proyección oficial para el cierre de 2026.

Un gráfico de barras ascendentes y billetes de dólar enrollados se presentan en primer plano, con el logo desenfocado de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana al fondo, simbolizando crecimiento financiero y supervisión regulatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperación frente al crecimiento de 2.1% registrado el año anterior

El desempeño previsto para este año representa una recuperación frente al avance de 2.1% que registró la economía dominicana el año pasado. Ese resultado quedó por debajo de la meta oficial de 2.5%, de acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro con la misión del FMI.

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Las autoridades atribuyen parte de las perspectivas favorables a la evolución de sectores vinculados con el ingreso de divisas y a la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos. El Banco Central señaló que la proyección de 4.5% se sostiene aun frente a riesgos asociados con la economía internacional, las materias primas y el panorama geopolítico.

Valdez Albizu explicó que el país espera preservar un desempeño sólido en su sector externo. Para finales de 2026, el déficit de cuenta corriente se ubicaría cerca de 1% del PIB, según la previsión presentada por el gobernador al organismo internacional.

El funcionario sostuvo que ese desequilibrio sería cubierto ampliamente por los flujos de capital previstos. “Para finales de 2026, se prevé que el sector externo mantenga un buen desempeño”, afirmó Valdez Albizu, al referirse a una inversión extranjera directa que rondaría los USD 5,349 millones.

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Billetes y monedas de la República Dominicana junto a una calculadora, representando conceptos de finanzas y economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión extranjera directa cubriría casi cuatro veces el déficit de cuenta corriente

De concretarse esa proyección, la inversión extranjera directa equivaldría a casi cuatro veces el déficit de cuenta corriente estimado para el cierre del año. El dato forma parte de la estrategia oficial para mostrar la capacidad de la economía dominicana de financiar sus necesidades externas sin ampliar sus vulnerabilidades.

Las remesas y el turismo volverían a tener un peso central en ese esquema. El Banco Central prevé ingresos por USD 12,600 millones en remesas, mientras que el turismo aportaría otros USD 12,200 millones. Ambos rubros figuran entre las principales fuentes de divisas de República Dominicana y tienen un efecto directo sobre el consumo, los servicios y la disponibilidad de moneda extranjera.

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La expectativa de mayores ingresos externos se produce en un escenario internacional marcado por una demanda variable en los principales mercados emisores de turistas, fluctuaciones en los precios de materias primas y cambios en las condiciones financieras globales. Pese a esos factores, las autoridades dominicanas plantearon que los fundamentos locales permitirían conservar un crecimiento por encima del promedio regional.

Durante la reunión, el jefe de la misión del FMI para República Dominicana, Michael Perks, valoró la evolución reciente de la economía y destacó la mejora en la evaluación de riesgo soberano del país.

Una infografía detalla los 6.219,3 millones de dólares en remesas que la República Dominicana recibió en el primer semestre de 2026, indicando el origen principal desde Estados Unidos y su impacto económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fitch Ratings elevó la calificación soberana de BB- a BB

Perks calificó de “admirable” el comportamiento de la economía dominicana y mencionó la reciente decisión de Fitch Ratings (agencia calificadora) de elevar la calificación crediticia soberana del país de BB- a BB, con perspectiva estable. La agencia considera esa nota dentro del segmento de deuda especulativa, aunque la revisión al alza refleja una mejor percepción sobre la capacidad de pago y las condiciones macroeconómicas.

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El representante del FMI también remarcó la solidez de los fundamentos económicos bajo el esquema de metas de inflación, la estabilidad del país y la respuesta que dio frente a choques internacionales durante las últimas dos décadas.

Perks señaló, además, que una mayor flexibilidad cambiaria ayudó a absorber impactos externos. El funcionario ofreció cooperación técnica del organismo para que República Dominicana refuerce sus herramientas ante riesgos geopolíticos y variaciones en los precios de materias primas.

La misión del FMI continuará su intercambio con las autoridades dominicanas en torno a las perspectivas económicas, la evolución del sector externo y las políticas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica.

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