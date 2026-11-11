El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

Agustín Rodríguez, el representante legal de la actriz, se refirió a la denuncia que Wanda Nara le inició al futbolista (Video: Primicias Ya/ América TV)

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El abogado de Eugenia “La China” Suárez, Agustín Rodríguez, aseguró que la actriz no fue citada a declarar como testigo en la causa que investiga la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones a su hija de 11 años. El expediente avanzó el domingo 8 de noviembre con un allanamiento en la vivienda del futbolista en Nordelta y la concesión de una eximición de prisión.

En una entrevista con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el letrado de la actriz rechazó las versiones sobre una eventual convocatoria judicial para su clienta, pareja de Icardi. “No tenemos ninguna información de eso. Lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo”, afirmó.

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El abogado de la China Suárez aseguró que la actriz no fue llamada a declarar en la denuncia que Wanda Nara le inició a Mauro Icardi

El abogado precisó que hasta el momento la ex Casi Ángeles no recibió ninguna notificación formal. Consultado por las declaraciones de Francisco Oneto, abogado penal de Icardi, acerca de la posibilidad de una citación, respondió que el letrado “tendrá elementos” para evaluar ese escenario.

La Policía Bonaerense allanó el domingo el domicilio de Icardi en el barrio privado La Isla de Nordelta. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dentro de la investigación iniciada por la denuncia de Nara.

El operativo estuvo a cargo del Destacamento Villa La Ñata y contó con personal del Sistema de Emergencia Social de Tigre, del área de Infancia. De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, los agentes secuestraron una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio de River Plate a nombre de la menor.

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Mauro Icardi junto a los efectivos que se presentaron en su domicilio

La pesquisa se originó el viernes 6 de noviembre, tras un llamado al 911. Según el parte policial al que accedió Infobae, Nara denunció que Icardi había reprendido y encerrado a la niña en una habitación. La menor, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, se comunicó con su madre mediante WhatsApp desde una computadora y manifestó que tenía miedo y que su padre le había pegado.

La niña salió luego de la vivienda por sus propios medios y quedó al cuidado de Nara. En el lugar también estaba Isabella, la otra hija de la expareja, quien se reunió con su madre. La Fiscalía de Género de Tigre, a cargo de Julio Petrucci, dispuso actuaciones por lesiones, la declaración de la denunciante y un reconocimiento médico legal para la niña.

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El mismo domingo, el juez Díaz concedió a Mauro Emanuel Icardi la eximición de prisión bajo caución juratoria en el expediente por presuntas lesiones leves agravadas. La resolución no alteró la medida cautelar que le impide acercarse o mantener contacto con su hija durante 45 días.

El futbolista fue allanado tras la denuncia por lesiones contra su hija

Según la resolución difundida por Infobae, la investigación analiza un hecho que podría encuadrarse en el delito de lesiones leves agravadas. El magistrado consideró que la escala penal prevista, de seis meses a dos años de prisión, permitiría una condena de ejecución condicional en caso de que fuera declarado culpable.

El martes 10 de noviembre, los abogados Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro difundieron un comunicado en el que cuestionaron las demoras para que el futbolista prestara declaración. La defensa sostuvo que se presentó ante la fiscalía para que Icardi diera su versión de los hechos, pero que recibió “evasivas”.

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“Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad”, plantearon los letrados. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, agregaron en el texto difundido por Oneto.

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución” (Primicias Ya/ América TV)

La representación del delantero afirmó que la investigación avanzó y se adoptaron medidas que, según su postura, restringen los derechos de Icardi sin que hubiera sido escuchado. Los abogados advirtieron que, si persisten las demoras, utilizarán las vías legales disponibles para que el futbolista pueda declarar.

También negaron que hubiera existido una orden de detención y calificaron el allanamiento como “innecesario”. Sostuvieron que los dispositivos podían haber sido requeridos mediante una intimación de entrega y descartaron que existiera riesgo de pérdida de información, al señalar que las pericias forenses permiten recuperar datos eliminados.

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La defensa solicitó que la computadora y el teléfono secuestrados queden bajo custodia judicial hasta que se realicen las pericias. “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados”, expresaron, porque consideran que el análisis permitirá reconstruir la secuencia del episodio.

La policía en el domicilio de Icardi

Rodríguez sostuvo que Suárez vive la situación “como cualquier persona cuya pareja está pasando” por un conflicto de estas características y la calificó como “totalmente desagradable”. Además, aseguró que existen elementos que, según su interpretación, contradicen las acusaciones difundidas.

En el mismo móvil, Agustín Rodríguez sostuvo que Mauro Icardi es “una víctima” en medio del conflicto judicial con Wanda Nara. El abogado, que representa a Eugenia Suárez y no al futbolista, vinculó esa definición con la “persecución” que, según dijo, Icardi atraviesa desde hace tiempo. “Yo creo que la justicia debe actuar como corresponde y tomar todas las herramientas que tiene a su alcance. A gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario para dilucidar este tema y terminar con toda esta persecución que yo creo que está sufriendo Mauro Icardi. No es cliente mío, pero lo vengo viendo desde hace ya bastante tiempo”, enfatizó.

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