El impactante tatuaje de una figura de Boca: de la particular técnica “no pain” a la emotiva historia familiar detrás del diseño

Un video inédito reveló el procedimiento bajo sedación con el que el defensor de Boca Juniors cubrió su torso, con retratos y frases dedicadas a sus padres fallecidos

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Un video inédito reveló el procedimiento bajo sedación con el que Ayrton Costa se realizó el enorme tatuaje que cubre su torso, un trabajo que combina una técnica poco habitual con un profundo significado personal. El defensor de Boca Juniors se había sometido a la intervención hace algunos meses, pero las imágenes recién difundidas permitieron conocer tanto los detalles del método utilizado como el origen de cada elemento del diseño, vinculado a las pérdidas familiares que atravesó el futbolista en los últimos años.

Las imágenes fueron publicadas por Estudio Yeyo Tattoos, el lugar donde el futbolista se realizó la intervención. El registro muestra parte del proceso y permite dimensionar la magnitud del trabajo, que se extiende desde el pecho hasta la cintura y abarca buena parte del abdomen del jugador de 27 años.

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El impactante tatuaje de Ayrton Costa

El procedimiento elegido por Costa se conoce como “no pain” y consiste en someter al paciente a sedación para completar tatuajes de gran tamaño en zonas sensibles, como el pecho o el abdomen, durante una sola sesión prolongada. Esta práctica evita que el trabajo se extienda durante varios días, una ventaja particular para deportistas que buscan no afectar sus entrenamientos ni sus partidos.

El método también posibilita que distintos tatuadores trabajen de manera simultánea sobre diferentes zonas del cuerpo sin que el paciente sienta dolor. En el caso del defensor de Boca, el estudio mostró cómo tres profesionales intervinieron al mismo tiempo sobre distintas partes de su torso para completar la obra.

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Un diseño con referencias familiares y restauraciones

El mensaje de Ayrton Costa en memoria de su papá

El tatuaje de Costa combina elementos nuevos con otros que ya llevaba en su piel desde antes. Entre los agregados aparece la frase “Family forever” (“familia por siempre”), acompañada por retratos que corresponderían a sus padres, además de una composición de una familia de leones sobre un fondo de nubes.

El trabajo también incluyó la restauración de diseños previos, como el número 1999, en referencia al año de nacimiento del futbolista, y una pistola sobre sus costillas derechas. El zaguero había atravesado pérdidas familiares significativas en los últimos años: en 2023, mientras jugaba en Independiente, murieron su padre y su tío Héctor, y el año pasado falleció su madre, Estela, a los 68 años.

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La difusión del video coincidió con los festejos por el título que Boca Juniors obtuvo el sábado pasado en la Liga Profesional de Fútbol 2026. Durante esa celebración, Costa también llamó la atención por su rol como DJ y por llevar consigo al muñeco de Chucky, considerado un amuleto del plantel.

No es la primera vez que el defensor genera repercusión por los diseños que lleva en su piel. En noviembre de 2025 había explicado el significado de otro de sus tatuajes, ubicado en el cuello, con la frase “Queda en uno”. “Es una frase que le escuché en una nota a Tevez. Él dijo que todo queda en uno, es decir que lo que vos quieras hacer de tu vida queda en vos, depende de vos”, había relatado el zaguero, quien fue dirigido por Carlos Tevez durante su paso por Independiente.

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