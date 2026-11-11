El error más común al intentar bajar de peso, según un especialista en obesidad de Cleveland Clinic

El ajuste de la ropa y las medidas corporales reflejan cambios físicos que la balanza no siempre muestra (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando una persona modifica su alimentación y su actividad física, pero la balanza no cambia , la explicación no siempre está en un único hábito.

Seis factores pueden dificultar la pérdida de peso o hacer que la balanza no refleje todos los cambios, desde la forma de registrar lo que se come hasta situaciones de salud que requieren una evaluación profesional.

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El médico especialista en medicina de la obesidad, Peminda Cabandugama analiza esas posibilidades en una guía publicada por Cleveland Clinic.

El profesional señala que el peso no es el único indicador de progreso y que los cambios en las medidas corporales o en el ajuste de la ropa también pueden aportar información.

Cabandugama sostiene que el objetivo no se limita a reducir un número en la balanza, sino que también contempla el funcionamiento del organismo y la calidad de vida.

Con ese criterio, los motivos se pueden ordenar entre los que afectan el registro y la interpretación del peso, los vinculados con el descanso y la actividad, y aquellos que pueden requerir una consulta médica.

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El ajuste de la ropa y las medidas corporales reflejan cambios físicos que la balanza no siempre muestra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar porciones y agregados permite revisar el consumo real

Cabandugama advierte que contar calorías puede resultar más difícil de lo que parece. Las comidas preparadas fuera de casa, las recetas elaboradas sin medidas precisas y los condimentos o acompañamientos pueden volver poco exacto el cálculo de las porciones y de las calorías consumidas.

El especialista plantea que un diario de alimentos puede servir para observar qué se come, en qué cantidad y en qué momento. También aclara que ese registro debe dejarse de lado si genera culpa o vergüenza, ya que su función es identificar hábitos de consumo y no causar malestar.

La ganancia de músculo puede mantener estable el número de la balanza

Un diario de alimentos ayuda a identificar el consumo real frente a porciones y agregados poco precisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista plantea que un diario de alimentos puede servir para observar qué se come, en qué cantidad y en qué momento. También aclara que ese registro debe dejarse de lado si genera culpa o vergüenza, ya que su función es identificar hábitos de consumo y no causar malestar.

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La ganancia de músculo puede mantener estable el número de la balanza

La balanza puede mantenerse estable aunque el cuerpo pierda grasa y gane músculo. Cabandugama explica que el músculo es más denso que el tejido graso.

Por eso, una persona que aumenta su masa muscular mientras reduce grasa puede mantener el mismo peso o incluso registrar un aumento.

La composición corporal, es decir, la proporción entre grasa, músculo y otros tejidos, ayuda a entender por qué una única medición puede ser insuficiente. El médico señala que las medidas y la forma en que queda la ropa pueden aportar otras referencias sobre esos cambios.

El incremento de masa muscular mantiene estable el peso debido a que el músculo supera en densidad al tejido graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio ayuda a mantener el peso, pero no actúa por sí solo

La actividad física forma parte de los hábitos saludables, aunque no garantiza por sí sola una pérdida de peso. Según Cabandugama, su papel principal está relacionado con mantener el peso una vez que se produjo un descenso, algo que una revisión sistemática publicada en Obesity Reviews también documenta al analizar 12 metaanálisis y 149 estudios en adultos con sobrepeso u obesidad.

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El especialista sostiene que lograr una reducción únicamente mediante ejercicio requeriría dos o tres horas diarias de actividad, una exigencia poco realista para la mayoría de las personas. Una revisión sistemática publicada en Obesity Reviews que analizó 149 estudios confirmó que el ejercicio produce pérdidas de peso moderadas, pero no encontró evidencia sólida de que por sí solo evite la recuperación del peso perdido.

Esto no significa que el entrenamiento carezca de importancia, sino que debe considerarse junto con otros factores.

La actividad física actúa como un soporte para sostener el peso y no asegura una reducción por sí sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir poco y atravesar estrés sostenido pueden dificultar el descenso

Cabandugama incluye al descanso insuficiente y al estrés crónico entre las circunstancias que pueden afectar la pérdida de peso. El médico señala que dormir mal puede llevar al organismo a liberar hormonas relacionadas con el estrés, entre ellas el cortisol, un mecanismo documentado en un estudio publicado en Current Obesity Reports que señala que la restricción del sueño eleva los niveles vespertinos de cortisol y puede contribuir al aumento de adiposidad abdominal.

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El especialista indica que niveles altos de cortisol pueden volver más difícil el descenso. Un estudio publicado en Current Obesity Reports mostró que la restricción de sueño eleva los niveles vespertinos de cortisol y aumenta la ingesta calórica, lo que favorece la acumulación de grasa abdominal. Por esa razón, incluye el sueño y el manejo del estrés entre los aspectos que se deben considerar, junto con la alimentación y la actividad física.

El descanso insuficiente y el estrés sostenido elevan los niveles de cortisol y complican el descenso de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una condición de salud puede requerir evaluación y tratamiento

Algunas condiciones médicas pueden complicar la pérdida de peso por causas como la resistencia a la insulina o los cambios hormonales, según explica Cabandugama.

La resistencia a la insulina ocurre cuando el organismo responde menos a esa hormona, que ayuda a regular la glucosa en sangre.

El médico indica que, si no existe un diagnóstico previo, un profesional puede solicitar estudios para determinar si hay una causa médica. Cuando se identifica una condición que influye en el peso, el tratamiento puede cambiar la forma de encarar la situación.

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El organismo puede adaptarse a los cambios de peso

El último factor que plantea Cabandugama es la adaptación del organismo ante cambios en el peso y en el nivel de actividad. El médico explica que determinadas hormonas y proteínas participan en la regulación del llamado punto de ajuste del peso, una idea que describe por qué el organismo puede volver más lento un nuevo descenso. Un análisis publicado en Disease Models and Mechanisms revisó los modelos de regulación del peso corporal y concluyó que el organismo activa mecanismos de retroalimentación para resistir cambios en sus reservas de energía.

Cabandugama indica que no existe un plazo único para una pérdida de peso sostenible. Sin embargo, considera que, después de tres meses de cambios relevantes en el estilo de vida, puede ser razonable esperar modificaciones perceptibles, tanto en la balanza como en otros indicadores.

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Si no se observan cambios, recomienda consultar a un profesional o a un especialista en control de peso para evaluar posibles causas y definir un plan acorde a cada situación.

El médico indica que, si no existe un diagnóstico previo, un profesional puede solicitar estudios para determinar si hay una causa médica. Cuando se identifica una condición que influye en el peso, el tratamiento puede cambiar la forma de encarar la situación.

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