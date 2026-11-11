Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López: “Es como mi mamá y se lo dedico con todo mi corazón”

La participante de MasterChef Celebrity presentó un plato inspirado en su madrina, la mujer de bajo perfil que eligió Ricardo Fort para cuidar a sus hijos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Marta Fort dedicó un pionono a Marisa López, su madrina, antigua niñera y una figura a quien considera su madre, durante una gala de MasterChef Celebrity (Telefe). La participante llamó a su preparación “Marisa está bien” y explicó que la mujer ocupa un lugar central en su vida.

El desafío de la noche consistía en preparar piononos desde cero. La influencer eligió un relleno con queso azul, queso untable, salmón ahumado, alcaparras, palmitos y palta. Antes de la devolución, contó que se inspiró en una receta que suele llevar a las reuniones navideñas de la familia.

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“Marisa se llama mi madrina, que es como mi mamá, quien se encarga de llevar el pionono siempre en las Navidades”, dijo Marta ante el jurado y la conductora Wanda Nara. Más tarde precisó que la mujer había sido su niñera, aunque el vínculo familiar se mantuvo y se profundizó con los años.

Marta Fort recordó en MasterChef Celebrity el lugar que Marisa López ocupa en su vida: “Es como mi mamá” (Instagram)

La preparación recibió comentarios favorables de Germán Martitegui y Damián Betular, quienes evaluaron el equilibrio entre los ingredientes. Martitegui señaló que el pionono competía por el primer puesto de la jornada y destacó el resultado de la pasta de queso azul junto al salmón.

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Betular, por su parte, consideró que la combinación podía resultar difícil, pero valoró la forma en que la concursante distribuyó los sabores. “Mucha data, pero con todo puesto delicadamente”, le dijo al referirse a los trozos de salmón y a la composición del plato.

Maru Botana, por su parte, definió la propuesta como una de las más sofisticadas de la noche, mientras Martitegui sostuvo que, por su combinación de sabores, estaba entre las más destacadas. Marta se mostró sorprendida por la devolución: “No tenía fe para nada, cero fe”, afirmó.

Marisa López con Ricardo, Gustavo Martínez, Martita y Felipe Fort

La dedicatoria también puso el foco en la historia de Marisa López, quien fue exintegrante de la Selección argentina de hockey sobre césped. Antes de incorporarse a la vida de los mellizos Marta y Felipe Fort, disputó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en Indianápolis 1987, La Habana 1991 y Mar del Plata 1995.

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Marisa llegó a la familia en febrero de 2004, poco después del nacimiento de los hijos de Ricardo Fort. Con el tiempo, pasó de desempeñarse como cuidadora a convertirse en una persona de referencia afectiva para ambos hermanos.

Tras la muerte de Ricardo Fort, en noviembre de 2013, la mujer continuó cerca de los hijos del mediático. En distintas apariciones públicas, los dos la definieron como una figura materna. La participante volvió a expresarlo durante la gala: “Yo a Marisa la amo, es como mi eje en todo”.

“Yo a Marisa la amo, es como mi eje en todo”, dijo Marta Fort al homenajear a su madrina.

Ese lugar afectivo también apareció en una entrevista reciente de la joven con Grego Rossello para Ferné con Grego, de Streams Telefe. Allí explicó que nunca vivió la ausencia de una madre como una carencia porque desde chica conoció la historia de su familia y contó con una red de contención.

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“Vos no podés extrañar, primero, algo que no te enseñaron”, sostuvo al referirse a las preguntas que suele recibir por haber nacido mediante gestación subrogada. En esa línea, recordó que sus referencias familiares durante la infancia fueron su padre, Ricardo Fort; Gustavo Martínez, pareja del empresario y padrino de los mellizos; y las personas que participaron de su crianza.

Marta y Felipe junto a Marisa López

La joven señaló que Marisa López fue una de esas figuras esenciales, junto a otra cuidadora que se ocupaba de las noches. “Fui criada en un grupo que me hicieron sentirme tan acompañada que jamás me hizo falta nada”, afirmó. Ricardo Fort murió cuando los mellizos tenían 9 años, y Martínez falleció en febrero de 2022.

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Al terminar la devolución del jurado, Fort miró a cámara y le dedicó unas palabras a su madrina: “Mari, lo logré. Se lo dedico con todo mi corazón”.