Honduras

Golpe a las pandillas en Honduras: capturan a cinco presuntos miembros de la 18 y la MS-13 con rangos dentro de sus estructuras

Entre los detenidos en Tegucigalpa figuran sospechosos identificados con los rangos de “Homie”, “Hongra” y “Traca”. Las operaciones también dejaron otras detenciones en diferentes departamentos del país, según el reporte de la Policía Nacional.

El Plan Escudo de Honduras registra 262 personas detenidas por diferentes delitos, según el balance divulgado por las autoridades policiales. (Foto: Policia Nacional)
El Plan Escudo de Honduras registra 262 personas detenidas por diferentes delitos, según el balance divulgado por las autoridades policiales. (Foto: Policia Nacional)
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Cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados en Tegucigalpa y sectores aledaños, durante una serie de operativos ejecutados por las autoridades hondureñas como parte de las acciones contra las estructuras criminales que operan en el país.

Las detenciones fueron realizadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), mediante labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar a cuatro supuestos miembros de la Pandilla 18 y a un presunto integrante de la MS-13, a quienes la Policía atribuye diferentes rangos dentro de esas organizaciones.

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De acuerdo con el informe policial, los sospechosos fueron identificados como José Alexander Lazo Pineda, alias “El Esporty”; Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como “Joshy”; Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias “Lironeta”; Miriam Daniel Díaz Zúniga, conocida como “La Negra”, y Juventino Damel Lagos Ordoñez, alias “Damel”.

Las autoridades señalaron que las cinco personas tendrían vínculos con las estructuras criminales y estarían relacionadas con actividades delictivas, por lo que fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

José Alexander Lazo Pineda, alias “El Esporty”, fue identificado por las autoridades como supuesto integrante de la Pandilla 18 con el rango de “Homie”. (Foto: Policia Nacional)
José Alexander Lazo Pineda, alias “El Esporty”, fue identificado por las autoridades como supuesto integrante de la Pandilla 18 con el rango de “Homie”. (Foto: Policia Nacional)

Los arrestos se desarrollaron en la colonia Rivas, la colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán. En estos sectores se desplegaron equipos policiales para ejecutar las acciones de captura.

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Según el reporte, los detenidos son investigados por suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas, aunque las autoridades también enmarcaron los resultados dentro de una ofensiva más amplia contra organizaciones vinculadas con delitos como extorsión y asesinato.

Uno de los aspectos que destacó en el operativo fue la identificación de los supuestos rangos que los cinco sospechosos ocuparían dentro de las pandillas.

En el caso de la Pandilla 18, José Alexander Lazo Pineda, alias “El Esporty”, y Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como “Joshy”, fueron identificados con el rango de “Homie”.

Cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la MS-13 fueron capturados durante operativos ejecutados en Tegucigalpa y sectores aledaños. (Foto: Policia Nacional)
Cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la MS-13 fueron capturados durante operativos ejecutados en Tegucigalpa y sectores aledaños. (Foto: Policia Nacional)

Por su parte, Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias “Lironeta”, y Miriam Daniel Díaz Zúniga, conocida como “La Negra”, tendrían el rango de “Hongra”, según la clasificación incluida en el reporte policial.

El quinto detenido, Juventino Damel Lagos Ordoñez, alias “Damel”, fue señalado como supuesto integrante de la MS-13 y las autoridades le atribuyeron el rango de “Traca”.

Las cinco detenciones en Tegucigalpa forman parte de una serie de acciones policiales desarrolladas en diferentes regiones del territorio hondureño bajo el Plan Escudo de Honduras y la operación denominada “70 Días de Guerra”, dirigida contra estructuras del crimen organizado.

En el balance de las últimas horas, la Policía también reportó ocho detenciones en sectores de Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, Comayagua y La Paz.

Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como “Joshy”, figura entre los detenidos y también tendría el rango de “Homie”. (Foto: Policia Nacional)
Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como “Joshy”, figura entre los detenidos y también tendría el rango de “Homie”. (Foto: Policia Nacional)

Entre estas personas figuran seis presuntos integrantes de la MS-13, uno de la Pandilla 18 y otra persona contra quien se ejecutó una orden de captura por el supuesto delito de abuso de autoridad.

De manera general, los informes policiales contabilizaron al menos 38 personas capturadas durante las acciones recientes contra estructuras criminales, por su presunta participación en delitos como asociaciones terroristas, asesinato y otros hechos graves.

Los resultados se suman a las estadísticas acumuladas por el Plan Escudo de Honduras, que hasta el balance divulgado por las autoridades registra 262 personas detenidas.

De ese total, 156 corresponden a investigaciones por el delito de asociaciones terroristas y otras 11 están relacionadas con casos de extorsión. Las cifras también incluyen el decomiso de 43 armas de fuego y la incautación de 122.62 kilogramos de droga.

En cuanto a la distribución de los detenidos vinculados con asociaciones terroristas, los registros oficiales identifican a 76 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), 51 de la Pandilla 18 y 29 del denominado Cártel del Diablo.

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