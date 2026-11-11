La historia de Cristian Schinca, el joven que emocionó a León XIV: vivió en la calle, superó las adicciones y recuperó el vínculo con su familia

Cristian Schinca brindó su testimonio de superación ante más de un millón de personas durante la vigilia con el papa León XIV en Palermo

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A los 15 años, Cristian Schinca comenzó a consumir drogas. Antes de llegar a las adicciones, había atravesado una infancia marcada por el bullying, las dificultades para relacionarse con sus compañeros y la sensación de no encontrar un lugar entre sus pares. Con el tiempo, perdió el contacto con parte de su familia y terminó viviendo en la calle. Hoy lleva dos años sin consumir y forma parte del Hogar de Cristo de Moreno Sur, donde encontró el acompañamiento necesario para comenzar otra etapa.

Su historia se conoció durante la vigilia con el papa León XIV en Palermo. Ante una multitud de más de un millón de personas, relató cómo había llegado a vivir en la calle y recordó a quienes le tendieron una mano cuando más lo necesitaba. En diálogo con Infobae al Regreso, volvió sobre aquellos años y contó qué significó para él compartir su experiencia frente al pontífice.

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“Yo estaba en la calle y el piso de la calle es duro y frío”, había expresado durante su intervención. También recordó a la persona que lo recibió sin pedirle explicaciones, le ofreció comida caliente y un lugar para dormir. Aquel gesto fue uno de los momentos que marcaron el comienzo de su recuperación, un proceso que continuó en el Hogar de Cristo.

La preparación para hablar ante León XIV llevó varios meses. Schinca trabajó junto a integrantes de la pastoral y otros colaboradores, que lo ayudaron a organizar su relato. Finalmente, su testimonio fue enviado al Vaticano y seleccionado para la vigilia.

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El reencuentro con su madre al bajar del escenario selló la reconciliación familiar tras años de distancia y conflictos (Infobae en Vivo)

“Pude tener el coraje de subir ahí arriba y que salga de la mejor manera, que se entienda de mejor manera y que transmita a los jóvenes”, contó.

La cantidad de personas que tenía enfrente lo impresionó. “Al principio no quería ni mirar”, recordó. Cuando el Papa les pidió que observaran a la multitud, pudo dimensionar la convocatoria. “Miramos y era impresionante la cantidad de gente que había”, señaló.

Entre los recuerdos que compartió hubo uno especialmente difícil: la muerte de su abuelo. Durante su infancia, había encontrado en él una de sus principales figuras de referencia. Schinca explicó que pasó largos períodos junto a sus abuelos, sobre todo durante los años en que sus padres no estuvieron presentes.

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“Fue uno de mis pilares de mi vida. Él me crio a mí”, expresó. Y agregó: “Yo siempre lo digo: ellos son como mi mamá y mi papá”.

La ausencia de su abuelo todavía le provoca tristeza. Mientras hablaba ante el pontífice, recordó los años que compartieron y pensó en cómo le habría gustado que estuviera allí para presenciar ese momento.

“Me costó mucho elaborarlo, me costó mucho aceptarlo. Hasta el día de hoy sigo muchas veces extrañando ese abrazo”, contó.

El joven reconoció a su abuelo fallecido como el pilar fundamental que asumió su crianza en los primeros años de vida (Infobae en Vivo)

Al regresar a Moreno, le transmitió esa emoción a uno de sus compañeros del hogar. “Lo primero que le dije fue: ‘¿Sabés que mi abuelo está orgulloso?’”, recordó. Al día siguiente, volvió a mirar las imágenes de la vigilia y el video de su intervención. Después de tantos ensayos, se sorprendió por la claridad con la que había logrado expresarse.

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“Hoy miraba el video y decía: ‘Qué claro que me salió’”, relató.

Una adolescencia marcada por el bullying y las adicciones

Para explicar cómo llegó a aquella situación, Schinca también recordó las dificultades que atravesó durante su etapa escolar. Su familia hacía un esfuerzo económico para que pudiera estudiar en un colegio privado, pero las diferencias materiales con sus compañeros lo exponían a situaciones de discriminación.

“Trabajaban y me mandaban a un colegio privado para que yo pueda tener una buena educación”, contó. Sus padres y abuelos resignaban gastos para pagar la cuota, aunque no podían ofrecerle las mismas condiciones económicas que tenían otras familias.

“Mi estatus social, como se dice, no era el mismo que el de ellos”, señaló. Las diferencias se notaban en la ropa y el calzado, pero también en las burlas por su aspecto físico.

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El integrante del Hogar de Cristo de Moreno Sur superó las adicciones y cumplió dos años sin consumir drogas (Infobae en Vivo)

“Siempre sufrí ese bullying, ese distanciamiento hacia los compañeros, hacerme de costado”, recordó. Según explicó, aquellas experiencias condicionaron su posibilidad de construir amistades durante la infancia.

“Eso fue marcando toda parte mía de lo que fue mi infancia, porque no lográs sostener ningún tipo de amigo o compañero del colegio”, sostuvo.

A los 15 años comenzó a consumir drogas. Con el paso del tiempo, la adicción profundizó su aislamiento y deterioró sus relaciones familiares. Finalmente, quedó en situación de calle, hasta que encontró ayuda y comenzó a reconstruir su vida.

El Hogar de Cristo de Moreno Sur fue fundamental en ese camino. Allí encontró un espacio de contención y acompañamiento que le permitió sostener su recuperación. Actualmente lleva dos años sin consumir y pudo recuperar progresivamente vínculos que durante mucho tiempo habían quedado relegados.

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El abrazo con su madre después de hablar ante León XIV

La vigilia también tuvo consecuencias en su relación con la familia. Después de escuchar su testimonio, varios de sus seres queridos se comunicaron con él para expresarle el orgullo que sentían. Para Schinca, esos mensajes significaron recuperar una cercanía que había extrañado durante años.

“Tuve mensajes de mi familia de que estaban orgullosos de mí”, contó. Y agregó: “Pude sentir ese amor y calor de la familia”.

Cristian Schinca brindó su testimonio de superación ante más de un millón de personas durante la vigilia con el papa León XIV en Palermo (EFE/ Nicolas Suarez)

El momento más significativo ocurrió al terminar su intervención. Cuando bajó del escenario, fue directamente a buscar a su madre. La relación entre ambos había atravesado etapas difíciles y, según explicó, antes de aquel encuentro muchas veces ni siquiera conseguían mantener una conversación.

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“Cuando bajo del escenario, lo primero que hago es abrazar a mi mamá”, relató. También pudo reencontrarse con su abuela y su hermana, en una noche que le permitió acercarse nuevamente a parte de su entorno.

“Era algo que muchas veces necesité y realmente lo sentí anoche”, expresó.

Al recordar qué le dijo a su madre durante aquel abrazo, Schinca resumió el significado de ese reencuentro: “Lloramos los dos, pero mi primera palabra fue que la amaba”.

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