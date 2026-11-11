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El peculiar homenaje a Maradona que inaugurarán en Napoli: “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”

El “pie de oro” de Maradona tendrá un nuevo clon a metros del icónico mural de Pelusa en el Barrio Español. La historia detrás del molde que permitió eternizarlo

pie de oro
El pie izquierdo de Diego y "la mano de Dios" fueron eternizados
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El pie izquierdo de Diego Maradona es eterno, y no solo por su obra. No es una figura poética, ni un eufemismo. Permanece aquí, entre los mortales. Y ahora tendrá un “clon”, para que todos sus fanáticos puedan disfrutarlo.

El próximo 25 de noviembre, en el sexto aniversario del fallecimiento de Pelusa, Nápoles dará la bienvenida a un nuevo símbolo dedicado a su inolvidable ídolo. Se trata de una reproducción del pie de Maradona, obtenida a partir de un escaneo realizado en 2018, cuando Diego aún vivía. La escultura, de bronce y bañada en oro, estará incrustada en piedra volcánica, símbolo de la identidad de la ciudad, y a pocos pasos del famoso mural dedicado al Diez, en el Quartieri Spagnoli.

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No es el único “pie de oro” del “Pibe de Oro”. Hay otro en exhibición, en la estatua de la leyenda en el estadio de Napoli. Y la réplica del pie del ex enlace, desnudo, reluce en la figura, mientras que el derecho está calzado, con su correspondiente botín.

“La estatua de Diego fue inaugurada el 28 de noviembre de 2021, con motivo del partido entre Napoli y Lazio, que terminó con una victoria por 4 a 0″, prologa Stefano Ceci, impulsor de la iniciativa, en diálogo con Infobae.

“En Nápoles venía lloviendo sin parar desde hacía varios días, y aquella noche diluviaba desde hacía horas. Sin embargo, justo en el momento en que la estatua de Diego comenzó a recorrer el campo para ser presentada ante los hinchas, la lluvia se detuvo. Durante toda la vuelta al estadio no cayó ni una sola gota. Apenas terminó la ceremonia, volvió a llover intensamente. Pero la historia no termina ahí. Durante aquel partido, Dries Mertens convirtió un gol exactamente en el minuto 10, ¡el número de Diego! Y en el tablero del estadio aparecieron las iniciales: ’10 DM’“, continúa quien se convirtió en amigo íntimo de Pelusa luego de haber sido un fervoroso admirador.

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Sin embargo, ese homenaje se transformó en un privilegio para entrenadores y los futbolistas, que suelen tocar el pie izquierdo de Pelusa para “atraer la suerte”. “Durante estos años mucha gente me decía: ‘Stefano, la estatua es maravillosa, pero está dentro del estadio. Nosotros no podemos acercarnos ni tocar el pie de Diego’”, develó el reclamo de muchos de los hinchas.

Entonces, surgió este nuevo homenaje, que está a punto de ser inaugurado. “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”, es la aspiración de Ceci, quien formó parte del proceso de inmortalización del pincel del artista.

pie de oro
El pie bañado en oro, en la estatua dentro del estadio del Napoli

De fanático a amigo íntimo

Stefano Ceci conoció a Diego hace más de 20 años. Entonces viajó para conocerlo a Cuba, donde el Diez se había afincado en el complejo La Pradera para tratar sus adicciones. Como no lo dejaron entrar, decidió hacer base en la puerta. Allí durmió una, dos, tres noches, cual indigente, observando los movimientos del entorno de Maradona, pero sin suerte.

Hasta que Guillermo Coppola, entonces representante del ex capitán de la selección argentina, se apiadó de Stefano e intercedió para el encuentro. Desde ese instante, no se le despegó más. Así, el Tano se fue ganando la confianza del ex futbolista, avanzando casilleros, al punto que en 2015 firmó el libro “Maradona, el sueño de un niño” (o “il sogno di un Bambino”, en italiano), en el que narra sus experiencias junto a la leyenda.

Ceci dejó de ser el osado desconocido que se transformó en homeless por unos días para acercarse a Maradona y quedó fijo dentro de su círculo íntimo. Lo acompañó en su aventura en Dubai, en la que muchas veces lo confundían como parte del cuerpo técnico. Compartió cumpleaños y las fiestas de fin de año. Su cuerpo está tapizado de tatuajes de Maradona. Formó una familia y, para no dejar dudas sobre su admiración, a su hija la bautizó Mara Dona Ceci. Y ungió como padrino a… Diego.

Pues bien, el Tano fue, junto a Matías Morla y el propio campeón del mundo, uno de los ideólogos de eternizar la fuente de la magia del mito. La propuesta acercó una empresa que contaba con los recursos para hacerlo y que tenía experiencia en el ramo: el Diez se enganchó con la idea. Allá por 2018, Maradona concurrió a la sede y dejó dos grabados, que permanecieron en manos de Ceci: el de su pie izquierdo y el de su intrépido puño izquierdo que se escondió detrás de su frondosa cabellera para golpear la pelota anticipándose a Peter Shilton en la “mano de Dios”, el gol que abrió la cuenta en el mítico triunfo de Argentina frente a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México.

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Diego, con el Tano Ceci (@stefanoceci10)

De momento, la idea primigenia de que pudiera transformarse en un artículo premium para coleccionistas nunca prosperó. Por ahora solo hay dos réplicas, a modo de homenaje. Una, en el estadio del Napoli, que hoy lleva el nombre de Diego. Otra, estará al alcance de todos los fanáticos, en un espacio emblemático, históricamente diseñado para venerarlo. El Diez estará ahí, en ese pie izquierdo capaz de las maravillas más inolvidables.

La estatua de Pelusa en el estadio Diego Maradona, el día de su inauguración (EFE/EPA/CESARE ABBATE)
La estatua de Pelusa en el estadio Diego Maradona, el día de su inauguración (EFE/EPA/CESARE ABBATE)

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