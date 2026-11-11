Qué efectos puede tener cenar tarde y acostarse de madrugada en el intestino y el metabolismo

El cronotipo tardío se vinculó con más factores de riesgo metabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reloj biológico no solo marca la hora de dormir. También ordena procesos internos que intervienen en la digestión, el control de la glucosa y la respuesta inflamatoria. Un estudio liderado por UTHealth Houston encontró que comer y acostarse a dormir tarde se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico en adultos con obesidad.

La investigación, publicada en la revista científica iScience, analizó la relación entre los patrones de sueño, el horario de las comidas, la composición de la microbiota intestinal y distintos indicadores metabólicos.

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El trabajo estuvo dirigido por Faraz Bishehsari, médico, doctor en ciencias y director del Centro de Investigación en Gastroenterología del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth Houston.

Los resultados no prueban que cenar tarde cause por sí solo enfermedades metabólicas. Sí muestran una asociación entre ciertos hábitos cotidianos y un conjunto de alteraciones que pueden elevar el riesgo de diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

El reloj biológico regula el sueño, la digestión, la glucosa y procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronotipo tardío se vinculó con más factores de riesgo metabólico

Los investigadores observaron dos variables: el cronotipo, que describe la preferencia natural de una persona por levantarse temprano o permanecer activa hasta tarde, y el horario habitual de la ingesta de alimentos.

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Los participantes con un cronotipo tardío, conocidos de forma coloquial como “noctámbulos”, tuvieron más probabilidades de acumular factores asociados al síndrome metabólico que quienes seguían horarios más tempranos. Este síndrome reúne condiciones como presión arterial elevada, alteraciones de la glucosa, exceso de grasa abdominal, niveles altos de triglicéridos y colesterol HDL bajo.

El mayor riesgo apareció entre quienes combinaban la tendencia a acostarse tarde con comidas nocturnas. Según los autores, esa coincidencia puede reflejar un desajuste entre las señales externas de la rutina diaria y los ritmos internos del organismo.

El estudio de UTHealth Houston analizó hábitos de sueño, horarios de comida y microbiota intestinal (Freepik)

“Desde hace tiempo reconocemos la importancia de lo que comemos para la salud metabólica, pero cada vez sabemos más que el momento en que comemos también puede ser relevante”, afirmó Bishehsari. “Lo interesante de este estudio es que relaciona los ritmos circadianos con la microbiota intestinal, la función de la barrera intestinal y la inflamación sistémica”.

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Los ritmos circadianos son ciclos biológicos de cerca de 24 horas que regulan el sueño, el apetito, la temperatura corporal y la actividad de varios órganos. En términos simples, son el sistema de horarios interno del cuerpo. Cuando una persona duerme, come y permanece activa en momentos que no coinciden con ese sistema, pueden producirse cambios en funciones metabólicas e inmunitarias.

La microbiota intestinal podría conectar los horarios con la inflamación

El estudio también puso el foco en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita en el aparato digestivo. Estas bacterias y otros microbios participan en la digestión de nutrientes, la producción de compuestos útiles para el organismo y la regulación de ciertas respuestas del sistema inmunitario.

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Las personas con cronotipo tardío acumularon más factores vinculados al síndrome metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar la relación entre metabolismo e inflamación, el equipo creó una “Puntuación Metabólica-Inflamatoria”. Este indicador permitió identificar a las personas que mostraban una combinación de señales metabólicas e inmunitarias vinculadas con un riesgo mayor.

Los participantes con los perfiles metabólicos más comprometidos también presentaron signos de mayor permeabilidad intestinal. Se trata de una alteración conocida de forma popular como “intestino permeable”. Dicho de otro modo, la barrera que separa el contenido del intestino del resto del cuerpo puede perder parte de su capacidad de control.

Cuando esa barrera funciona de forma deficiente, algunas sustancias que deberían permanecer dentro del intestino pueden llegar a la sangre. El organismo puede reaccionar ante esos elementos mediante procesos inflamatorios que, si se sostienen en el tiempo, se relacionan con alteraciones metabólicas.

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“Sabemos que lo que comemos es importante para nuestra salud, pero nuestros hallazgos sugieren que el momento en que comemos también lo es”, señaló Bishehsari. El investigador añadió que “una posibilidad interesante es que la microbiota intestinal y la barrera intestinal ayuden a explicar cómo las alteraciones en nuestros ritmos biológicos diarios están relacionadas con la inflamación metabólica”.

El síndrome metabólico incluye presión arterial elevada, glucosa alterada y exceso de grasa abdominal (Freepik)

Una intervención sobre la microbiota mostró cambios en la barrera intestinal

El trabajo incluyó además una evaluación de intervenciones dirigidas a la microbiota. Los participantes que mejoraron la función de la barrera intestinal tras ese abordaje registraron un aumento de bacterias capaces de producir ácidos grasos de cadena corta.

Estos compuestos se generan cuando determinadas bacterias intestinales fermentan componentes de los alimentos, como la fibra. Entre sus funciones, pueden servir de fuente de energía para células del colon y colaborar con el mantenimiento de la barrera intestinal.

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Los resultados abren una línea de investigación sobre posibles estrategias para reducir la inflamación metabólica. Aun así, los autores plantean que harán falta estudios posteriores para establecer qué intervenciones son efectivas, para quiénes y en qué condiciones.

“Queríamos llevar estos hallazgos más allá del ámbito clínico y examinar cómo los patrones alimenticios y su relación con el sueño afectan a las personas en su vida cotidiana”, explicó Bishehsari.

Comer fuera de los horarios habituales puede alterar señales internas vinculadas con el metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de las comidas surge como un factor modificable

El interés de estos hallazgos está en que el sueño y el horario de alimentación son conductas que, al menos en parte, pueden modificarse. La calidad de la dieta conserva un lugar central en la prevención y el manejo de la obesidad, pero el estudio sugiere que la distribución de las comidas a lo largo del día también merece atención.

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Esto no implica que todas las personas que cenan tarde desarrollarán síndrome metabólico ni que un cambio de horario reemplace la consulta médica, una alimentación adecuada o los tratamientos indicados. La obesidad y las enfermedades metabólicas responden a múltiples factores, entre ellos la genética, el nivel de actividad física, el estrés, el acceso a alimentos saludables y otras condiciones de salud.

“Dado que el horario de las comidas y otros comportamientos circadianos son potencialmente modificables, comprender estas relaciones podría abrir nuevas oportunidades para prevenir o controlar las enfermedades metabólicas mediante cambios en el estilo de vida e intervenciones dirigidas al microbioma intestinal”, sostuvo Bishehsari.

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Las próximas investigaciones deberán determinar si una mayor sincronía entre el sueño, las comidas y los ritmos circadianos puede reducir la inflamación y mejorar indicadores de salud metabólica en personas con obesidad.