Tiene 14 años, lo siguen desde Europa y es el jugador más joven del Mundial Sub 17: "No siento presión"

Dismas Shida Athanasi se llevó la Bota de Oro al máximo goleador de la Copa Africana Sub 17 (Créditos: @tanfootball/Instagram)

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El Mundial Sub 17 albergará la ilusión de 48 selecciones que buscarán la gloria, entre las que se destaca Tanzania porque jugará por primera vez esa Copa del Mundo con sede en Qatar. Y lo hará con un plantel que viene de sorprender al mundo hace poco tiempo y uno de sus jugadores, con tan solo 14 años, ya comienza a hacer ruido en la arena internacional.

Dismas Shida Athanasi nació el 26 de diciembre de 2011 y fue la gran figura del equipo que alcanzó la final de la Copa Africana Sub 17 por primera vez en la historia del combinado juvenil. La caída contra Senegal en los penales no opacó la gran actuación de los conducidos por Elieneza Nsanganzelu.

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La importancia de Athanasi en la campaña quedó en evidencia cuando se le entregó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con tres tantos: abrió el marcador contra Mozambique (3-0) en el debut por fase de grupos y marcó un doblete clave en los cuartos de final ante Argelia para igualar 3-3 y llevarse la clasificación a semifinales en los tiros desde los doce pasos. “Me sentí muy feliz porque ayudé a mi equipo y a mi país a llegar a las semifinales. Ese era nuestro objetivo”, confesó en una entrevista brindada en mayo pasado a la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El futbolista, quien mide 1.80 de altura y puede jugar de centrodelantero o de extremo por ambas bandas, forma parte del Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA (TDS, por sus siglas en inglés). El objetivo de esta iniciativa es “ofrecer asistencia personalizada a las asociaciones miembro para ayudarlas a alcanzar su máximo potencial” con la meta de “reducir la disparidad en el nivel del fútbol entre las diferentes regiones del mundo”, detalla la Casa Madre en su página web.

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Athanasi nació el 26 de diciembre de 2011 (Créditos: @tanfootball/Instagram)

Incluso, el portal Daily News de Tanzania precisó que el surgimiento de estos jóvenes talentos “valida los esfuerzos coordinados del Gobierno y la Federación de Fútbol de Tanzania (TFF) en la utilización de iniciativas estructurales” como el TDS propuesto por la FIFA. El procedimiento se basa en que la TFF detecta promesas en partidos escolares desde Sub 15 a Sub 17 y, cuando cumplen 17 años, continúan su progresión en el Centro Técnico de Tanga, que ha sido reconocido como una Academia de Talentos de la FIFA.

“Identificamos el talento y lo desarrollamos. Gracias a nuestra sólida relación con la FIFA, algunos de estos jóvenes jugadores han conseguido oportunidades en clubes fuera de Tanzania. Ese camino se fortalece cada año”, afirmó el presidente de la TFF, Wallace Karia.

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Durante la charla brindada a la CAF en medio de la realización de la Copa Africana Sub 17, Dismas Athanasi fue consultado sobre cómo se mantenía concentrado frente al “interés de clubes europeos” y se mostró con los pies sobre la tierra: “No presto atención a las opiniones externas porque mi equipo y yo tenemos nuestros objetivos claros. Quizás después del torneo pueda pensar en el futuro, ya que sueño con jugar en un gran club europeo. Pero por ahora, el equipo es lo primero”.

Ya en ese momento, se trataba del jugador más joven en disputar el certamen juvenil, aunque no sentía ninguna responsabilidad por su edad: “No siento presión porque me encanta jugar al fútbol. Además, no juego solo para mí. Juego para ayudar al equipo a ganar, y eso es lo que hace que disfrute aún más del fútbol”.

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El portador del número 15 puede ser centrodelantero o extremo por ambas bandas (Créditos: @tanfootball/Instagram)

A la hora de elegir una referencia futbolística, Athanasi se quedó con un ex jugador de Real Madrid y Bayern Múnich: “Mi ídolo futbolístico era Eden Hazard, y he aprendido mucho de él. Pero como jugador joven, creo que puedo mejorar aún más si sigo aprendiendo cosas nuevas sobre fútbol”.

Además, aseguró que puede desenvolverse en “diferentes posiciones de ataque”, se definió como un jugador “versátil” y remarcó la confianza que recibe de su entorno para maximizar su talento: “El cuerpo técnico siempre me dice que juegue con libertad, pero también que siga las instrucciones y disfrute del fútbol. Me dicen que no intente hacer nada demasiado especial, sino que juegue mi fútbol porque puedo convertirme en el mejor jugador. Mis compañeros también me ayudan en el campo. Cuando estoy desanimado, me animan y me hacen sentir mejor. Creo que lo he hecho bien hasta ahora”.

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Su director técnico, Elieneza Nsanganzelu, le brindó un absoluto respaldo después de la gran Copa Africana Sub 17 que tuvo en Marruecos: “Dismas lo ha hecho bien. Vemos un gran futuro en él, siendo tan joven. Solo tiene que seguir trabajando y mejorando. Debe seguir esforzándose. Creemos que puede llegar lejos porque aún es muy joven y tiene un largo camino por recorrer”.

La selección de Tanzania conformará el Grupo I del Mundial Sub 17 y debutará el sábado 21 desde las 10:00 (hora argentina) ante Costa Rica. Volverá a jugar el martes 24 a partir de las 12:00 frente a Brasil y cerrará esta instancia el viernes 27 contra Irlanda (11:00). Los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros avanzan a 16avos de final.

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