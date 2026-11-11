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El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Teherán justificó la medida como una respuesta recíproca a lo que calificó como un “acto hostil” de Buenos Aires y advirtió que el país sudamericano será responsable de sus consecuencias

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El régimen de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina en respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en esa misma categoría en marzo pasado. El Ministerio de Exteriores de Teherán justificó la medida como una respuesta recíproca a lo que calificó como un “acto hostil” de Buenos Aires y advirtió que el país sudamericano será responsable de sus consecuencias.

En un comunicado, la diplomacia iraní sostuvo que la designación de los dos cuerpos militares argentinos se fundamenta en una ley nacional que establece que los países que “cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad”.

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“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió el Ministerio de Exteriores iraní, que presentó la decisión como una respuesta directa a la resolución adoptada por la administración de Milei a finales de marzo.

En aquella oportunidad, el Gobierno argentino declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. La decisión, según explicó entonces Buenos Aires, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

La administración de Milei responsabilizó a esa formación militar iraní por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994 en la misma ciudad.

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El Gobierno de Javier Milei justificó entonces la decisión al señalar que “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino” (REUTERS)
El Gobierno de Javier Milei justificó entonces la decisión al señalar que “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino” (REUTERS)

Ambos ataques permanecen impunes y fueron atribuidos a Irán y al grupo terrorista chií libanés Hezbollah.

La decisión de Teherán contra las fuerzas argentinas se suma a otras medidas similares adoptadas por la República Islámica contra organismos militares y de inteligencia de países occidentales.

A comienzos de noviembre, Irán declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas y calificó al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, el MI6, como un “grupo hostil”.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní justificó las medidas como una “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

La cartera también cuestionó el acceso a bases e instalaciones militares y logísticas que, según Teherán, el Reino Unido facilitó a Estados Unidos durante el conflicto. Además, señaló la decisión británica de julio de catalogar a la Guardia Revolucionaria iraní como una “amenaza para la seguridad nacional”.

El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido (EFE/ Tolga Akmen)
El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido (EFE/ Tolga Akmen)

En el caso del MI6, Irán argumentó que la clasificación responde a su supuesta “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

Las medidas contra Argentina y el Reino Unido se inscriben en una disputa más amplia con los países occidentales. Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.

La Unión Europea, por su parte, adoptó una decisión similar en enero de este año, después de la represión de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar a comienzos de 2026.

(Con información de EFE)

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