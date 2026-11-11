Del rechazo al disfrute: descubren la señal del intestino detrás del cambio en la percepción cerebral

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco identificó una ruta de dopamina que conecta el intestino con el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera vez que alguien prueba un café, la experiencia rara vez es agradable. El sabor amargo resulta naturalmente repulsivo para el paladar humano. Con el tiempo y la repetición, sin embargo, millones de personas desarrollan una preferencia intensa por esa misma bebida.

Cómo ocurre ese aprendizaje —de qué forma el cerebro llega a amar alimentos que inicialmente rechaza— era una pregunta sin respuesta clara para la neurociencia. Un equipo de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) identificó una vía lenta de dopamina que conecta el intestino con el cerebro y es la responsable de que los animales, incluidos los humanos, aprendan a preferir ciertos sabores asociados a su valor nutritivo.

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Este mecanismo opera de forma muy distinta a las rutas que los científicos llevan décadas estudiando. La dopamina, la molécula que el cerebro usa para guiar el comportamiento y enseñar qué vale la pena buscar, es conocida principalmente por su acción rápida: se activa en segundos ante estímulos externos, como ver un alimento favorito o recibir una recompensa inesperada.

El estudio, publicado en la revista Nature, pone el foco en una vertiente mucho menos estudiada de ese mismo neurotransmisor: una señal lenta que no parte de los ojos ni de la nariz, sino del propio intestino, y que puede tardar varios minutos en construirse y persistir mucho más tiempo que las señales rápidas.

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La señal de dopamina originada en el aparato digestivo se inicia 54 segundos después de la ingesta y persiste casi diez minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en que los sensores del sistema digestivo detectan nutrientes, como el azúcar o la grasa, y envían señales al cerebro que desencadenan una liberación sostenida de dopamina. Con la repetición, esa señal termina por modificar la percepción del sabor que la precedió. “Una vez que el cerebro aprendió a asociar el sabor del café con el estímulo de la cafeína, ese café empieza a saber mucho mejor”, afirmó Zachary Knight, profesor de fisiología en la UCSF y autor principal del estudio, según el comunicado de prensa institucional.

El intestino envía señales que el cerebro transforma en preferencias

Para rastrear esta ruta, Knight y James Grove, que era estudiante de doctorado en ese momento, diseñaron un experimento con ratones que permitió aislar la respuesta cerebral a los nutrientes sin interferencia del sabor. Suministraron directamente al estómago de los animales soluciones de agua con azúcar o un líquido similar a un batido mientras medían la liberación de dopamina en distintas regiones del cerebro. Al omitir la boca, los investigadores podían observar exclusivamente qué ocurría en el cerebro cuando los nutrientes llegaban al intestino.

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Los nutrientes en el estómago concentran la respuesta en la amígdala basolateral anterior del encéfalo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nutrientes concentraron esa respuesta en la amígdala basolateral anterior, una estructura vinculada al aprendizaje emocional, la memoria y la búsqueda de recompensas. Tal como se detalla en el estudio, la señal comienza a construirse unos 54 segundos después de que el alimento entra al estómago y puede mantenerse elevada durante casi diez minutos, un perfil muy distinto al de los circuitos rápidos que la neurociencia había priorizado hasta ahora.

A continuación, el equipo verificó que esa vía efectivamente controla el aprendizaje. Cuando bloquearon esa señal en la amígdala, los ratones siguieron comiendo con normalidad, pero ya no fueron capaces de aprender que un nuevo sabor predecía calorías.

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Cuando hicieron lo inverso —activaron esas fibras de forma artificial tras darles a los ratones un sabor sin calorías—, los animales igualmente desarrollaron preferencia por él, como si hubieran ingerido nutrientes reales.

La señal de dopamina se concentra en el lado izquierdo del cerebro

Uno de los hallazgos más inesperados del trabajo fue que la respuesta del intestino no es igual en ambos lados del cerebro: tanto en ratones como en humanos, la liberación de dopamina resultó considerablemente más intensa en el hemisferio izquierdo que en el derecho, algo que choca con una suposición central de la neurociencia, según la cual los circuitos que regulan funciones básicas como la alimentación operan de forma equivalente en cada lado.

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El mismo patrón se verificó en personas, con evidencia proveniente de dos frentes independientes. Dana Small, psicóloga de la Universidad de Yale, reanalizó un estudio previo con 13 hombres que consumieron un batido o una bebida sin calorías, usando una técnica de imagen llamada tomografía por emisión de positrones, que permite ver la actividad metabólica en el cerebro. Encontró que la liberación de dopamina se concentraba en el lado izquierdo de esa región una vez que los nutrientes llegaban al intestino.

La liberación de dopamina tras la detección de nutrientes ocurre con mayor intensidad en el hemisferio izquierdo del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Marc Tittgemeyer, del Instituto Max Planck de Investigación Metabólica en Colonia, Alemania, llegó a la misma conclusión a través de resonancia magnética funcional, que mide el flujo sanguíneo como indicador de actividad cerebral, en 38 adultos que consumieron glucosa. Las razones detrás de esa asimetría son aún desconocidas y constituyen una de las líneas abiertas del laboratorio de Knight.

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El estudio también identificó qué sensores del intestino son responsables de disparar la señal: receptores que detectan azúcares y grasas en el tubo digestivo activan neuronas dopaminérgicas específicas del área tegmental ventral, una región del cerebro medio conocida por su rol en el sistema de recompensa. Esas neuronas, definidas por la expresión de colecistoquinina —una hormona intestinal—, son las que proyectan sus señales hacia la amígdala basolateral anterior.

Una puerta abierta hacia posibles cambios en las preferencias alimentarias

Mapear este circuito abre una serie de preguntas con potencial aplicación clínica. Una de las más intrigantes involucra a los fármacos GLP-1, medicamentos que imitan una hormona producida en el intestino y que demostraron capacidad para modificar drásticamente el comportamiento alimentario.

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Aunque el equipo no estudió el efecto de estos fármacos sobre la vía recién identificada, Knight especuló en el comunicado con que podrían reducir la señalización de dopamina disparada por los nutrientes, lo que con el tiempo haría que esos alimentos resultaran menos atractivos.

Investigaciones en Yale y el Instituto Max Planck confirmaron la asimetría cerebral en adultos a través de estudios por imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posibilidad abre una perspectiva más amplia: en lugar de actuar únicamente sobre el hambre o la saciedad, futuros tratamientos podrían llegar a influir sobre el proceso de aprendizaje subyacente que convierte ciertos alimentos en particularmente deseados.

“Al comprender los pasos entre la detección de nutrientes en el intestino y el aprendizaje en el cerebro, podría ser posible afinarlos para modificar sutilmente nuestras preferencias por distintos alimentos”, afirmó Knight en el comunicado institucional.

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