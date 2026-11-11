Se desploman las acciones de Nvidia tras las nuevas versiones del escándalo que involucra a su CEO Jensen Huang

La cotización de Nvidia registró una fuerte volatilidad tras las versiones sobre la situación de su CEO. (Foto: Reuters)

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Tras conocerse la versión de que Jensen Huang podría ser desplazado de su cargo en Nvidia, las acciones del gigante tecnológico se desplomaban más de 8% hacia las 20.10 de este miércoles. La incertidumbre de los inversores se extendió en el aftermarket, luego de una jornada en la que los títulos de la empresa habían marcado un alza de 2,92 por ciento.

Según una exclusiva de The Wall Street Journal, el consejo de administración de la compañía evalúa apartar a Huang de la dirección ejecutiva de la firma que él mismo fundó. El diario señaló que los miembros del directorio podrían reunirse este miércoles para resolver su continuidad, tras una pesquisa interna sobre su conducta.

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La información, basada en fuentes cercanas al caso, indica que Huang habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales. Una de ellas habría sido con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, a quien organismos de inteligencia de Estados Unidos vinculan con actividades de espionaje para China. La otra habría involucrado a una empleada de Nvidia. The New York Times ya había reportado esa segunda relación.

El caso incorporó un factor de incertidumbre adicional para el mercado: la eventual pérdida del principal referente de la empresa. Huang fundó Nvidia hace más de 30 años y su figura está asociada con la estrategia que convirtió a la firma en una de las principales proveedoras de procesadores gráficos para inteligencia artificial. Una eventual salida no solo tendría impacto reputacional, sino que podría modificar las expectativas sobre la capacidad de la compañía para sostener su posición en el sector.

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Las acciones de Nvidia se desplomaron tras la versión de que el directorio podría remover a Jensen Huang. (Captura de pantalla de Yahoo Finance)

Dan Ives, analista tecnológico, estimó en declaraciones a Yahoo Finance que una salida de Huang podría recortar entre 25% y 30% la valuación bursátil de Nvidia. El especialista sostuvo que el CEO reúne funciones centrales en la definición tecnológica y comercial del grupo, sin un sucesor evidente que pueda tomar el mando sin generar dudas sobre la competencia en el mercado de chips de inteligencia artificial, tanto en Estados Unidos como en China.

Las acciones habían acumulado una caída superior al 10% en dos sesiones antes del avance de esta jornada. Ese retroceso representa cerca de un tercio de la baja que algunos analistas contemplan en caso de que Huang deje la compañía. Por ahora, el comportamiento del mercado sugiere que los inversores no consideran segura ni su salida ni una alteración profunda de las previsiones para el negocio.

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Las proyecciones financieras dependen, en gran medida, de que Nvidia retenga su supremacía en el negocio de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y preserve sus márgenes. Bank of America calcula que la empresa podría obtener USD 930.000 millones de ganancia bruta en 2030 si mantiene el 72% del mercado de GPU y un margen del 73%.

Un escenario con menor participación y rentabilidad modificaría ese cálculo. Si Nvidia descendiera al 50% del mercado y su margen bajara al 65%, su ganancia bruta estimada sería USD 300.000 millones inferior. Con un múltiplo de valuación sin cambios, esa diferencia podría traducirse en una pérdida de valor cercana a USD 1,4 billones, alrededor del 30% de la capitalización bursátil que la empresa tenía antes de que trascendiera la investigación.

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Jensen Huang fundó Nvidia hace más de tres décadas y se convirtió en una de las figuras centrales de la industria tecnológica. (Foto: Reuters)

Estas estimaciones no anticipan un desenlace definido, pero exponen la dependencia de la valuación respecto de dos variables: la continuidad del liderazgo tecnológico de Nvidia y la permanencia de Huang al frente de la empresa. Un proceso de sucesión podría abrir interrogantes sobre ambas, aunque las operaciones, los productos en desarrollo y los contratos no sufran modificaciones inmediatas.

El directorio informó que encargó una investigación independiente para establecer si existieron riesgos para la seguridad nacional o filtraciones de información sensible de la compañía. Reuters reportó que el análisis se concentra en los vínculos de Huang con Alice Huang. Según la agencia, una publicación de The Information sostuvo que esas relaciones habrían facilitado el envío de al menos USD 7.500 millones en chips de Nvidia a empresas chinas.

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Para los accionistas, el resultado de esa investigación será determinante. Si el directorio respalda a Huang y no detecta perjuicios para la empresa ni incumplimientos de controles de exportación, las acciones podrían recuperar parte del terreno perdido.

Nvidia dispone, además, de una autorización acumulada para recomprar acciones por USD 230.000 millones, una herramienta que podría limitar la presión vendedora. Sin embargo, ese mecanismo no despeja la cuestión de fondo: si la compañía puede sostener sus márgenes y su cuota de mercado sin su fundador al mando. La resolución del directorio y el avance de las pesquisas determinarán si el retroceso reciente fue transitorio o si anticipa una revisión más amplia de la valuación de la empresa.

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