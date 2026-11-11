Iliana Calabró le dedicó un feliz cumpleaños a su novio Luis Alberto De Stefano en medio de su tercer mes de internación

El emotivo saludo de Iliana Calabró a su pareja a tres meses de su internación

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En medio de un delicado momento de salud de su pareja, la cual transita el tercer mes de su internación, Iliana Calabró compartió un emotivo saludo de cumpleaños para Luis Alberto De Stefano. Con un resumen de divertidos recuerdos, abrazos y risas, la actriz celebró a su novio y expresó todo su amor por él.

“Feliz cumpleaños Luis”, escribió Calabró en sus historias de Instagram. Las emotivas palabras estaban acompañadas por un video musicalizado por el tema “Un año más de vida” del cantautor peruano Braulio. En el clip se escucha la estrofa: “Especial. Un año más de vida. ¡Hey! Un brindis por tu historia. ¡Hey! Por cada lucha tuya, por cada pequeña victoria. ¡Ohhh!“.

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Además, las imágenes elegidas por Iliana reflejaban los viajes que la pareja realizó juntos. Desde paisajes con palmeras a escenas de relax al sol, Calabró y De Stefano compartieron valiosos momentos juntos. Entre las fotos también se observaba un sensual momento en el que Luis sostenía a su pareja al tiempo que ella cantaba en vivo y se reclinaba hacia atrás.

Semanas atrás, a casi dos meses de haber sido internado en terapia intensiva por una descompensación respiratoria en ese entonces, Luis Alberto De Stefano continúa su recuperación. Su pareja, la actriz Iliana Calabró, contó que el empresario dejó atrás la instancia más crítica, aunque todavía debe atravesar una rehabilitación gradual tras la prolongada internación.

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Iliana Calabró informó que Luis Alberto De Stefano sigue delicado, aunque ya superó la etapa más crítica de su internación por un cuadro respiratorio grave (Video: Infama, América TV)

“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, dijo Calabró este domingo en Infama, por América TV. Según explicó, el cuadro se mantiene estable, pero la recuperación requiere tiempo.

De Stefano, que padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde hace años, sufrió una neumonía que agravó sus problemas respiratorios previos. “Le agarró refuerte”, relató la actriz sobre la complicación que derivó en la internación.

Calabró también vinculó las dificultades que enfrenta el empresario con su extenso antecedente como fumador. “Costaba mucho que dejase de fumar”, señaló, y advirtió sobre las consecuencias que puede tener una descompensación respiratoria en personas con ese historial.

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Iliana Calabró y su novio, Luis De Stéfano, internado en grave estado

Durante esta etapa, el principal desafío para De Stefano es sobrellevar la espera. “Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura”, expresó Calabró. Además, sostuvo que atravesar una internación de estas características puede resultar una experiencia muy dura para quienes han fumado durante años.

La actriz fue prudente al referirse a la conciencia que tiene su pareja sobre la gravedad del episodio. “Espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó”, afirmó. A su entender, esa falta de registro puede responder a un mecanismo de supervivencia frente a momentos de extrema tensión.

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La salud de De Stefano se complicó a comienzos de agosto, cuando fue ingresado en la terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento, el periodista Pepe Ochoa informó que el empresario permanecía intubado y en estado delicado mientras el equipo médico buscaba estabilizarlo.

Por entonces, Calabró había transmitido un mensaje de confianza sobre la evolución de su pareja en declaraciones a Puro Show, por Eltrece. Más adelante, durante una gira teatral en Salta, reconoció en el programa Desenchufadas la dimensión del cuadro: “Estuvo a un paso de pasar al otro lado”.

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De Stefano es empresario del rubro de la marmolería y tiene un local en Chacarita. Mantiene una relación con Calabró desde 2023 y ambos decidieron convivir dos meses después de conocerse. En enero de 2025, el empresario había sufrido otro incidente cuando una ambulancia lo embistió en Caballito, aunque entonces no tuvo heridas de gravedad.