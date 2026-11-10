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Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

El fundador de Los Palmeras había admitido el daño emocional que sintió tras las peleas en el seno de la banda santafesina

El músico confesó en una entrevista televisiva que atravesó un principio de depresión tras el quiebre artístico con Cacho Deicas (Video: TV Pública)
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Marcos Camino confesó meses antes de su muerte que había llegado al borde de la depresión tras las peleas dentro de Los Palmeras. El acordeonista y fundador del grupo santafesino murió este martes 10 de noviembre de 2026 a los 76 años; su cuerpo fue hallado en su estudio de grabación en Santa Fe.

La partida del músico ocurrió en un momento particularmente sensible de su vida. En septiembre pasado, en una entrevista con el programa Se Siente Argentina de la Televisión Pública, Camino había hablado con una franqueza inusual sobre el peso emocional que cargaba desde que Cacho Deicas, cantante histórico de Los Palmeras, se alejó de la banda que ambos habían construido durante más de cinco décadas. “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, declaró en aquella ocasión, visiblemente afectado.

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La crisis había comenzado a gestarse a principios de 2025, cuando Deicas sufrió un ACV isquémico que lo obligó a permanecer dos semanas internado en el Sanatorio Grupo MIT de Santa Fe, con una larga recuperación por delante. En ese contexto, Camino asumió la conducción del grupo en solitario y dispuso continuar con los shows ya programados. Con el tiempo, las diferencias entre ambos líderes salieron a la luz: el acordeonista señaló públicamente que no había podido comunicarse con su histórico compañero, y la tensión fue escalando a través de rumores, versiones cruzadas y supuestas reconciliaciones que nunca llegaron a concretarse.

Marcos Camino
Marcos Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, murió a los 76 años en su estudio de grabación en Santa Fe

El desenlace se produjo el 25 de junio de 2025, cuando Deicas publicó un video en sus redes sociales para contar que sus compañeros le habían pedido que dejara la banda. Al día siguiente, Los Palmeras emitieron un comunicado oficial que confirmaba la desvinculación. Después de más de medio siglo compartiendo escenarios, la sociedad artística entre los dos referentes del grupo se rompía de manera definitiva.

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Para ocupar el lugar que dejaba Deicas, la banda incorporó a Pablo López, ex corista del grupo, como nueva voz principal. Camino describió esa incorporación como una “bendición” y destacó la alineación del nuevo integrante con la cultura de trabajo del conjunto. “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y cumple su trabajo a la perfección”, afirmó, añadiendo que los músicos con los que trabajaba en ese momento eran “los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese a esa lectura pública, la herida personal era profunda. En la misma entrevista televisiva, el fundador del grupo admitió que el conflicto lo había desorientado a un nivel que él mismo le costaba procesar. Pese a eso, también recurrió a su fe para buscarle un sentido: “Soy muy creyente y digo que cada cosa pasa por algo, porque Dios tiene una mejor idea para nosotros, o para que entendamos en qué fallamos para no volver a cometerlo”. Cuando la conductora Coki Ramírez le expresó el deseo del público de que ambos músicos pudieran tener alguna vez una charla a solas, Camino respondió con un escueto “sí, por supuesto, como tiene que ser”, visiblemente incómodo.

El abrazo entre Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras, después de su distanciamiento

A pesar del dolor, Camino siempre defendió la continuidad del proyecto. Argumentó que detrás de cada músico había una familia que dependía de los shows, la producción y la logística, y que ese peso colectivo —unas 25 familias en total— era razón suficiente para no bajar el telón. Al mismo tiempo, no esquivó el reconocimiento hacia su ex compañero: admitió que Deicas tenía una voz difícil de igualar, aunque señaló que décadas de tabaquismo desde la adolescencia habían pasado factura sobre ella.

En febrero de 2026, Camino había anunciado su retiro de Los Palmeras tras más de 50 años de trayectoria. El músico explicó que la decisión estaba vinculada a su estado de salud: había atravesado cuadros de agotamiento físico y debió someterse a la colocación de stents por problemas cardíacos. Su alejamiento se produjo en medio de una reestructuración profunda del grupo, que todavía procesaba la salida de Deicas y la llegada de una nueva formación. El 10 de noviembre de 2026, su cuñada alertó a la policía después de advertir que el músico había ingresado al estudio de grabación de la banda en Santa Fe y no había vuelto a salir. Al arribar al lugar, el personal policial constató su fallecimiento. Tenía 76 años.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

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