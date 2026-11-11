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El argentino Alessandro De Tullio firmó con el equipo más ganador de la IndyCar: el guiño a Maradona y Messi

Se sumó al Ganassi Racing, que viene de lograr su 18º campeonato. Correrá su segundo año en IndyNXT y será piloto de reserva en la categoría principal. Detalles exclusivos

Alessandro De Tullio
Alessandro De Tullio sonríe y celebra un paso clave para llegar a la IndyCar (Prensa Ganassi Racing)
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El automovilismo argentino recibió una noticia histórica este miércoles, ya que Alessandro De Tullio fue incorporado por Ganassi Racing, la escudería más exitosa de la historia de la IndyCar. Será piloto de reserva en dicha categoría y correrá su segundo año en la Indy NXT, su divisional antesala.

Alessandro, nacido en Miami el 20 de junio de 2006 e hijo de argentinos, eligió correr con licencia albiceleste y representar a nuestro país debido a su fuerte arraigo. Amante del asado, el mate e hincha de Boca Juniors, el joven piloto tendrá una gran chance para desarrollarse y llegar a la principal categoría de monopostos en Norteamérica y segunda a nivel mundial detrás de la Fórmula 1.

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Sus ocho poles positions este año, las dos victorias y el protagonismo que tuvo en la temporada le valieron estar bajo el radar de los equipos más fuertes de la IndyCar. Infobae pudo saber que Ganassi lo quiso cuando estuvo en la USF Pro 2000 Championship, el primer escalón hacia IndyCar, pero finalmente firmó con A. J. Foyt Racing.

Tras destacarse como uno de los debutantes más rápidos en 2026, de Tullio lideró 99 vueltas en su primera temporada en Indy NXT -la mayor cantidad entre los debutantes y la segunda cifra más alta de toda la categoría-. Consiguió victorias en Barber Motorsports Park y Portland International Raceway, y sumó cuatro podios y cinco clasificaciones entre los cinco mejores en un total de 17 carreras. Sus ocho poles en una sola temporada representan la segunda mejor marca histórica, y empató con los expilotos de IndyCar Ed Jones y Thiago Medeiros.

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En el test de Indianápolis este fin de semana con el número 10 en su Dallara (Prensa Ganassi Racing)
En el test de Indianápolis este fin de semana con el número 10 en su Dallara (Prensa Ganassi Racing)

La gran labor de De Tullio este año llevó a que el propio Chip Ganassi se interesara por sus carreras y en la parte final de la temporada llegó una propuesta con un proyecto a largo plazo que tiene como objetivo final llegar a la IndyCar. Hubo reuniones con otras escuderías, pero ninguna tuvo un plan tan interesante como el del equipo de Indianápolis. Una vez que se acordó el presupuesto se cerró el acuerdo.

De hecho, Alessandro se tendrá que mudar a dicha ciudad para estar cerca de la escudería fundada en 1990. Correrá su segundo año en IndyNXT y además será piloto de reserva en IndyCar en los autódromos y circuitos callejeros. Para óvalos habrá que esperar.

El rol de piloto de reserva le traerá beneficios en cuanto a su desarrollo deportivo. Podrá formarse en una escudería de primer nivel en cuanto a los trabajos con simulador y entrenamiento físico.

Es la primera vez que un argentino forma parte de un equipo de los denominados “grandes”. Enrique “Quique” Mansilla corrió bajo el ala del Hemelgarn Racing en 1985. Norberto Fontana integró el de John Della Penna (también argentino) en 2000. Luego Gastón Mazzacane compitió bajo el ala del Dale Coyne Racing en 2004 y Agustín Canapino estuvo con el de otro argentino, Ricardo Juncos, en 2023 y 2024.

Junto al quíntuple campeón de la IndyCar, Alex Palou (Prensa Ganassi Racing)
Junto al quíntuple campeón de la IndyCar, Alex Palou (Prensa Ganassi Racing)

Este fin de semana fue el primer contacto en pista de De Tullio con el monoplaza de Ganassi y fue en una prueba hecha en el trazado mixto de Indianápolis, donde sorprendió Alex Palou, el vigente quíntuple campeón de la IndyCar, que integra el mismo equipo y se sumó para girar en monoplazas de IndyNXT. Si bien fue un ensayo privado, este medio pudo saber que Alessandro quedó muy cerca del tiempo del español que, para no perder timing de competencia, se sumó a esos tests.

La historia tiene un capítulo especial, ya que al momento de sumarse a Ganassi Racing, De Tullio supo que el equipo tenía el número 10 entre sus autos. Él lo pidió porque Lionel Messi es su ídolo, pero también por lo que significa ese dorsal en el fútbol y en un homenaje al recordado Diego Armando Maradona. Este medio pudo saber que el monoplaza de Alessandro para 2027 podría tener una decoración con detalles celeste y blanco.

La IndyCar vive una etapa de transición y busca expandirse por el mundo. El objetivo de salir de las fronteras más allá de Toronto se cumplió con el anuncio de la fecha en Barcelona el año próximo. El propio Juncos manifestó que sigue abierta la posibilidad de volver a correr en Argentina, ya que el 28 de febrero de 1971 se disputaron las Indy 300 en Rafaela.

Con diversas denominaciones, la categoría nació a principios del siglo pasado: Campeonato Nacional de la AAA (1905-1955), Campeonato Nacional del USAC (1956-1984), CART/Champ Car (1979-2007), e Indy Racing League / IndyCar Series (1996-presente). Desde 1911 disputa las legendarias 500 Millas de Indianápolis.

De Tullio buscará el título de la Indy NXT en 2027 y sumar sus primeros kilómetros sobre un monoplaza de IndyCar (Prensa Ganassi Racing)
De Tullio buscará el título de la Indy NXT en 2027 y sumar sus primeros kilómetros sobre un monoplaza de IndyCar (Prensa Ganassi Racing)

“Estoy muy emocionado de unirme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT, además de formar parte del programa de pilotos reserva en IndyCar. Es un paso más en mi carrera, y unirme al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial. Espero poder contribuir a ese éxito dentro del programa de Indy NXT, esforzándome al máximo por aprender todo lo posible y ayudar en todo lo que pueda en mi rol de piloto reserva en IndyCar. También quiero agradecer a mis colaboradores, quienes me han ayudado a llegar hasta aquí; estoy entusiasmado por ver lo que podemos lograr juntos en Chip Ganassi Racing”, contó el corredor argentino.

En tanto que Taylor Kiel, director de equipo de Chip Ganassi Racing indicó: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Alessandro a Chip Ganassi Racing para la temporada 2027. Nuestro objetivo es brindarle, tanto a él como a sus compañeros de equipo, el apoyo y los recursos necesarios para competir por victorias y por el campeonato de Indy NXT. Combinar este programa con el rol de piloto reserva en IndyCar le ofrece una valiosa oportunidad para aprender de nuestros pilotos e ingenieros, contribuir al equipo de diversas maneras y seguir desarrollando su experiencia como piloto”.

Alessandro estará en Argentina del 18 al 24 de noviembre por actividades promocionales y también participará de la fiesta por los 40 años del Museo de Juan Manuel Fangio, el sábado 21 de noviembre en Balcarce. Será un evento inspirador para una temporada en la que dará un paso clave hacia el sueño llamado IndyCar.

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