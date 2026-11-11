Daniela Celis contó que su vínculo con los hombres cambió tras revelar detalles de su intimidad: “Todos se me regalan”

Daniela Celis contó cómo cambió su vínculo con los hombres tras hablar de su frecuencia sexual: "Todos se me regalan"

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Tras hablar de su intimidad y anunciar que busca una pareja, Daniela Celis contó cómo cambió su vínculo con los hombres. La ex participante de Gran Hermano sostuvo que la repercusión de un video en el que reveló que llevaba mucho tiempo sin mantener relaciones modificó la forma en que algunos se le acercan.

En una charla de Streams Telefe, Celis señaló que aquel fragmento, que se viralizó en las redes, marcó “un antes y un después” en sus vínculos cotidianos. Según explicó, desde entonces percibe propuestas o insinuaciones de hombres en distintos ámbitos, aun cuando no existe confianza previa.

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La influencer recordó que en el video había expresado que se le complicaba sostener relaciones íntimas. Con el paso del tiempo, afirmó que esa exposición derivó en situaciones que le resultan incómodas. “A donde voy, todos los hombres se me regalan”, manifestó durante la emisión.

Celis precisó que le molesta que algunas interacciones invadan espacios de su rutina. Como ejemplo, mencionó que no espera recibir comentarios sobre su aspecto al ir a un estacionamiento, sino poder realizar esa actividad sin que la aborden.

La ex Gran Hermano afirmó que recibe insinuaciones incómodas de desconocidos en espacios cotidianos como los estacionamientos

La mediática planteó que algunos hombres pudieron interpretar que su declaración pública era una señal de disponibilidad o de necesidad afectiva y sexual. Sin embargo, aclaró que esa no es su situación. “Tengo un montón de hombres que, si quiero, puedo estar con quien quiero y elijo estar sola”, sostuvo.

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También explicó que su decisión de permanecer sin pareja responde a cómo vive la atención que recibe. “Sentí que me agobian tantos hombres juntos”, afirmó Celis, quien previamente había hablado de su intención de encontrar una relación.

Al final de su relato, Daniela Celis sorprendió con una frase breve: “Entonces te quiero contar que soy lesbiana”. La declaración fue realizada en el marco de la conversación en Streams Telefe, después de describir los cambios que atribuye a la difusión de su testimonio íntimo.

Daniela Celis relató que la viralización de sus declaraciones íntimas modificó el acercamiento de los hombres

A fines de agosto, Daniela Celis ya había abordado su vida afectiva y sexual durante una transmisión en la que compartió mesa con Mica Viciconte. En aquella conversación, la ex participante de Gran Hermano puso una cifra a las personas con las que mantuvo vínculos y explicó que sus relaciones de pareja fueron extensas. La revelación antecede a su reciente reflexión sobre el modo en que se relaciona con los hombres.

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Celis afirmó que solo estuvo con cuatro personas a lo largo de su vida. “Soy muy noviera de muchos años”, señaló al dar la explicación de un número que sorprendió a sus compañeros. Viciconte reaccionó con una observación en tono de broma y le dijo que cuatro le parecían pocos, aunque remarcó que no habría inconveniente si la cifra fuera mayor.

La influencer sostuvo su respuesta y relacionó esa experiencia con la duración de sus noviazgos. Según detalló, mantuvo una relación de cinco años, otra de siete y luego un nuevo vínculo de cinco años. De ese modo, explicó por qué considera que tuvo pocas parejas pese al tiempo que pasó en relaciones formales.

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La exGran Hermano se sinceró con respecto a sus relaciones amorosas y sorprendió a sus compañeros

Durante la charla, Celis también dijo que casi no atravesó períodos de soltería. “Cuando estuve sola fue tipo una semana”, expresó entre risas. Ante la posibilidad de que hubiera omitido encuentros sin compromiso, fue tajante: aseguró que no tuvo otros novios ni “personitas”, como llamó a posibles vínculos ocasionales.

La participante definió ese momento como una etapa nueva en su vida. “Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces este es mi nuevo proceso de vida”, manifestó. Su planteo se centró en la oportunidad de transitar la soltería después de años de relaciones estables.

Hacia el cierre, la ex Gran Hermano adelantó que quiere permitirse conocer nuevas personas. Hizo referencia a un hombre al que apodó “huesito” y que, según dijo, ya era conocido por quienes seguían la transmisión. “Ahora como que quiero conocer nuevos ‘huesitos’”, afirmó, al hablar de sus expectativas para esta etapa.

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