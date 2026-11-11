Salvadoreña podría estar entre las víctimas del accidente que dejó tres muertas en el metro de California

Watch as first responders work to save lives after a vehicle veers onto a busy sidewalk, striking multiple individuals. The incident has led to major street closures and an ongoing investigation.

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La actividad habitual de los vendedores junto a la estación de Metro de North Hollywood quedó interrumpida por un vehículo que invadió la acera y mató a tres mujeres en Los Ángeles, California. El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, en un punto de tránsito frecuente para pasajeros del tren y autobuses, donde comerciantes ofrecen alimentos y bebidas a quienes salen o ingresan al sistema de transporte.

El accidente se registró cerca de las 17:55, poco antes de que anocheciera, en la intersección de North Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard, frente a una de las entradas de la estación North Hollywood de la línea B del Metro. La Policía de Los Ángeles informó que una camioneta blanca circulaba hacia el sur cuando se desvió hacia la derecha, salió de la calzada y avanzó sobre la zona peatonal.

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El vehículo impactó contra una estructura de señalización y alcanzó a varias personas que se encontraban en la acera, entre ellas vendedores ambulantes y peatones. La camioneta terminó debajo de una carpa instalada para un puesto de comida, mientras en el lugar quedaron esparcidos objetos de los comercios afectados.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmaron que tres mujeres murieron en el lugar. Otras dos mujeres, de entre 50 y 55 años, fueron trasladadas a un hospital con heridas de gravedad. El conductor también recibió atención médica tras quedar atrapado dentro del vehículo.

En redes sociales trascendió que al menos una de las víctimas mortales es de origen salvadoreño; sin embargo, no se ha podido confirmar su identidad hasta el cierre de esta nota.

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Dos mujeres de entre 50 y 55 años sufrieron heridas graves y recibieron atención en un hospital. (Foto cortesía redes sociales)

El conductor fue detenido mientras continúa la investigación

La Policía de Los Ángeles identificó al conductor como Ihor Demianenko, de 61 años y residente del área de Valley Village. Según las autoridades, fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias y enfrenta tres cargos de homicidio.

Los investigadores aún analizan las causas exactas del accidente. La unidad de investigación de colisiones graves revisa grabaciones de cámaras de seguridad de la estación y de comercios cercanos para establecer la velocidad, el recorrido y las circunstancias previas a que el vehículo subiera a la acera.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían divulgado las identidades de las tres personas fallecidas, a la espera de notificar a sus familiares.

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Una camioneta blanca invadió la acera frente a la estación de North Hollywood y causó la muerte de tres mujeres. (Foto cortesía redes sociales)

La zona reúne a vendedores que atienden a pasajeros del Metro

El área frente a la estación de North Hollywood concentra puestos ambulantes atendidos, en su mayoría, por vendedores latinos. Allí es frecuente encontrar café, tamales, hot dogs, panes, pasteles y otras comidas, además de bebidas calientes destinadas a pasajeros que viajan en el Metro o esperan conexiones con las rutas de autobús.

Testigos indicaron que algunas de las víctimas trabajaban desde hace años en ese punto. La presencia de los vendedores forma parte de la dinámica cotidiana alrededor de la estación, sobre todo durante las horas de mayor movimiento de pasajeros.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se pronunció tras el accidente y señaló que el vehículo ingresó a la acera y golpeó a un grupo de comerciantes y peatones. También afirmó que su oficina coordina acciones con los departamentos municipales mientras avanza la investigación.

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La estación mantuvo el servicio de Metro, aunque una de sus entradas permaneció restringida de forma temporal durante el trabajo de los equipos de emergencia y de los investigadores.