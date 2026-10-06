Ciencia

¿El ayuno intermitente puede impulsar la microbiota intestinal? Qué dice un reciente estudio científico

Un equipo de investigadores siguió de cerca a participantes con sobrepeso y obesidad abdominal durante tres meses. Analizaron sus bacterias digestivas antes y después del experimento, con hallazgos que podrían moderar las expectativas sobre esta estrategia alimentaria

Reloj de arena de madera con bacterias en su interior, rodeado por una botella de aceite, aceitunas, verduras y recipientes con legumbres.
Un ensayo realizado en España evaluó los efectos de la alimentación restringida en el tiempo en 197 adultos con sobrepeso y riesgo cardiometabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Concentrar las comidas en una franja diaria de ocho horas se volvió una estrategia frecuente entre quienes buscan bajar de peso y ordenar su rutina.

La propuesta parte de una expectativa concreta: que limitar el momento de comer pueda aportar algún beneficio adicional para el metabolismo y las bacterias intestinales.

PUBLICIDAD

Durante doce semanas, un estudio publicado en la revista JHEP Reports evaluó en España si una ventana diaria de ocho horas modificaba la microbiota de adultos con sobrepeso, obesidad abdominal y riesgo cardiometabólico.

Al terminar el seguimiento, no encontró diferencias detectables en composición o diversidad bacteriana frente a la orientación alimentaria habitual ni entre los horarios ensayados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cuatro grupos del estudio recibieron educación alimentaria orientada en la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo comparó tres ventanas de ocho horas con atención habitual

La investigación asignó al azar a 197 adultos de 30 a 60 años a cuatro grupos. Tres limitaron su ingesta diaria a una ventana de ocho horas: una temprana, otra tardía y una elegida por cada participante.

El cuarto grupo recibió atención habitual, sin una franja horaria obligatoria. La población incluida tenía sobrepeso u obesidad, obesidad abdominal y al menos un factor de riesgo cardiometabólico.

PUBLICIDAD

Esta última expresión reúne condiciones vinculadas con una mayor probabilidad de desarrollar problemas del corazón y del metabolismo. Por eso, los resultados describen lo ocurrido en ese grupo y no permiten extender la conclusión a todas las personas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un total de 138 participantes aportó muestras pareadas de materia fecal para el análisis de la microbiota antes y después del ensayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos recibieron educación basada en la dieta mediterránea, un patrón que prioriza alimentos como vegetales, frutas, legumbres y aceite de oliva. De esa manera, el estudio buscó comparar si el horario de las comidas sumaba un cambio identificable sobre una recomendación dietaria común a los cuatro grupos.

La alimentación restringida en el tiempo consiste en concentrar el consumo diario dentro de una franja recurrente. No prescribe por sí misma qué alimentos comer ni cuántas calorías consumir.

En este ensayo, la intervención duró doce semanas, un período durante el cual se evaluaron parámetros relacionados con el hígado y se analizaron muestras de materia fecal.

El análisis de 138 participantes no encontró diferencias entre los grupos

De las 197 personas asignadas, 138 aportaron muestras pareadas de microbiota que pudieron analizarse antes y después de la intervención.

La microbiota es la comunidad de microorganismos que habita, entre otros lugares, el aparato digestivo. Su composición puede estudiarse a partir de las bacterias presentes en las heces.

Ilustración en acuarela de un colon humano rodeado de avena, edamame, garbanzos, lentejas, plátano, manzana, frutos rojos y brócoli.
La evaluación de los índices de Shannon y Simpson no mostró variaciones en la diversidad bacteriana al finalizar las doce semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores evaluaron la diversidad bacteriana con varias medidas, entre ellas los índices de Shannon, Simpson, riqueza de especies y uniformidad.

Estos indicadores describen la cantidad de microorganismos, y su distribución en una muestra, pero no equivalen por sí solos a una microbiota saludable ni permiten medir todas sus funciones.

Al terminar la evaluación, el estudio no encontró diferencias entre los grupos en esos indicadores. Tampoco detectó cambios diferenciales al comparar la ventana temprana, la ventana tardía y la alternativa elegida por cada participante.

El resultado es relevante porque la investigación incluyó un grupo sin restricción horaria. Eso permitió observar si esa pauta aportaba una diferencia medible frente a las recomendaciones dietarias compartidas por todos.

Reloj circular de alimentos con manecillas, mostrando segmentos de carne, pescado (salmón, atún), frutas (naranja, tomate) y vegetales (brócoli, cebolla verde).
El estudio no identificó cambios significativos en los principales indicadores de salud hepática entre las alternativas analizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario no sumó una ventaja detectable sobre la orientación alimentaria común

El trabajo tampoco identificó diferencias entre los grupos en los principales indicadores de salud hepática. Ese aspecto formaba parte de los resultados evaluados según el título y el diseño del ensayo.

Eso no permite concluir que una ventana de alimentación de ocho horas no tenga ningún efecto posible en otros contextos.

El estudio examinó una población concreta, tres modalidades horarias y un período definido. Además, el análisis de microbiota se realizó con una parte de los participantes inicialmente asignados.

Mujer adulta de pelo corto come con un tenedor un plato con salmón, quinoa y ensalada. En la mesa hay pan de pita, hummus y aceitunas negras.
La restricción de la ingesta diaria a una franja de ocho horas no aportó ventajas detectables en la microbiota frente a la atención habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco permite presentar una franja temprana, tardía o autoseleccionada como una herramienta para mejorar las bacterias intestinales. Dentro de este ensayo, ninguna de las tres alternativas mostró una ventaja clara sobre las demás ni sobre el grupo de atención habitual.

El dato central, por lo tanto, es acotado pero útil: en adultos con sobrepeso u obesidad y obesidad abdominal, doce semanas de alimentación restringida a ocho horas no produjeron cambios en la microbiota fecal frente a la orientación alimentaria habitual.

Determinar si otros períodos, poblaciones o diseños alimentarios producen resultados distintos requerirá nuevos ensayos que midan la microbiota como uno de sus objetivos principales.

Temas Relacionados

ObesidadAyuno IntermitenteMicrobiota IntestinalDieta MediterráneaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué ocurre en el cuerpo al dejar de entrenar: los cambios de las primeras semanas y cuándo se pierde masa muscular

Una interrupción de la rutina puede modificar el rendimiento. Especialistas explican por qué el organismo conserva adaptaciones previas y cuáles son las claves para retomar la actividad de forma gradual

Qué ocurre en el cuerpo al dejar de entrenar: los cambios de las primeras semanas y cuándo se pierde masa muscular

Rutinas breves, una vía para preservar autonomía durante la vejez

Un análisis de 151 ensayos indicó que las cargas progresivas favorecen la composición corporal y la capacidad funcional de quienes superan seis décadas

Rutinas breves, una vía para preservar autonomía durante la vejez

Un pueblo de Italia podría ser una nueva zona azul: las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de llegar a los 100 años

El trabajo difundido por la revista científica Frontiers in Aging constató que el 13,8% del sector femenino que alcanza la séptima década vital en el municipio de Bolotana logra festejar la centuria. La investigación, encabezada por la Universidad de Illinois en Chicago, confirmó el fenómeno mediante censos y actas parroquiales históricas

Un pueblo de Italia podría ser una nueva zona azul: las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de llegar a los 100 años

La meningitis puede ser mortal: los síntomas de alerta y la importancia de la vacunación

Cada 5 de octubre se busca concientizar sobre una patología infecciosa capaz de resultar letal en cuestión de horas. Manifestaciones clínicas como temperatura alta, rigidez nucal, vómitos o alteración del estado mental exigen asistencia médica inmediata

La meningitis puede ser mortal: los síntomas de alerta y la importancia de la vacunación

Un puñado de castañas de cajú al día podría bajar el colesterol malo y la presión arterial, según la ciencia

Un metaanálisis con más de 8.000 participantes y ensayos en diabéticos y adolescentes con obesidad consolidan la evidencia sobre los beneficios cardiovasculares y metabólicos del anacardo

Un puñado de castañas de cajú al día podría bajar el colesterol malo y la presión arterial, según la ciencia

DEPORTES

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

TELESHOW

FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity al contar el sandwich que comía en su infancia: “Me daba vergüenza”

Mario Pergolini criticó a Evelyn Botto por la sorpresa que preparó a Fede Bal: “Está mal lo que hiciste”

Murió Gustavo Pláate, músico tucumano de trayectoria en orquestas y escenarios, a los 61 años

El plan que los padres y el hermano de Tini Stoessel tendrían para el día de la boda con Rodrigo de Paul: “Se van”

INFOBAE AMÉRICA

La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Física 2026

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil

La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt

Guterres llegó a Pakistán para abordar la mediación entre Estados Unidos e Irán y la situación regional e internacional

El independentismo vuelve al poder en Quebec y desafía la unidad de Canadá con un referéndum previsto para después de 2029