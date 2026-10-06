¿El ayuno intermitente puede impulsar la microbiota intestinal? Qué dice un reciente estudio científico

Un ensayo realizado en España evaluó los efectos de la alimentación restringida en el tiempo en 197 adultos con sobrepeso y riesgo cardiometabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Concentrar las comidas en una franja diaria de ocho horas se volvió una estrategia frecuente entre quienes buscan bajar de peso y ordenar su rutina.

La propuesta parte de una expectativa concreta: que limitar el momento de comer pueda aportar algún beneficio adicional para el metabolismo y las bacterias intestinales.

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Durante doce semanas, un estudio publicado en la revista JHEP Reports evaluó en España si una ventana diaria de ocho horas modificaba la microbiota de adultos con sobrepeso, obesidad abdominal y riesgo cardiometabólico.

Al terminar el seguimiento, no encontró diferencias detectables en composición o diversidad bacteriana frente a la orientación alimentaria habitual ni entre los horarios ensayados.

Los cuatro grupos del estudio recibieron educación alimentaria orientada en la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo comparó tres ventanas de ocho horas con atención habitual

La investigación asignó al azar a 197 adultos de 30 a 60 años a cuatro grupos. Tres limitaron su ingesta diaria a una ventana de ocho horas: una temprana, otra tardía y una elegida por cada participante.

El cuarto grupo recibió atención habitual, sin una franja horaria obligatoria. La población incluida tenía sobrepeso u obesidad, obesidad abdominal y al menos un factor de riesgo cardiometabólico.

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Esta última expresión reúne condiciones vinculadas con una mayor probabilidad de desarrollar problemas del corazón y del metabolismo. Por eso, los resultados describen lo ocurrido en ese grupo y no permiten extender la conclusión a todas las personas.

Un total de 138 participantes aportó muestras pareadas de materia fecal para el análisis de la microbiota antes y después del ensayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos recibieron educación basada en la dieta mediterránea, un patrón que prioriza alimentos como vegetales, frutas, legumbres y aceite de oliva. De esa manera, el estudio buscó comparar si el horario de las comidas sumaba un cambio identificable sobre una recomendación dietaria común a los cuatro grupos.

La alimentación restringida en el tiempo consiste en concentrar el consumo diario dentro de una franja recurrente. No prescribe por sí misma qué alimentos comer ni cuántas calorías consumir.

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En este ensayo, la intervención duró doce semanas, un período durante el cual se evaluaron parámetros relacionados con el hígado y se analizaron muestras de materia fecal.

El análisis de 138 participantes no encontró diferencias entre los grupos

De las 197 personas asignadas, 138 aportaron muestras pareadas de microbiota que pudieron analizarse antes y después de la intervención.

La microbiota es la comunidad de microorganismos que habita, entre otros lugares, el aparato digestivo. Su composición puede estudiarse a partir de las bacterias presentes en las heces.

La evaluación de los índices de Shannon y Simpson no mostró variaciones en la diversidad bacteriana al finalizar las doce semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores evaluaron la diversidad bacteriana con varias medidas, entre ellas los índices de Shannon, Simpson, riqueza de especies y uniformidad.

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Estos indicadores describen la cantidad de microorganismos, y su distribución en una muestra, pero no equivalen por sí solos a una microbiota saludable ni permiten medir todas sus funciones.

Al terminar la evaluación, el estudio no encontró diferencias entre los grupos en esos indicadores. Tampoco detectó cambios diferenciales al comparar la ventana temprana, la ventana tardía y la alternativa elegida por cada participante.

El resultado es relevante porque la investigación incluyó un grupo sin restricción horaria. Eso permitió observar si esa pauta aportaba una diferencia medible frente a las recomendaciones dietarias compartidas por todos.

El estudio no identificó cambios significativos en los principales indicadores de salud hepática entre las alternativas analizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario no sumó una ventaja detectable sobre la orientación alimentaria común

El trabajo tampoco identificó diferencias entre los grupos en los principales indicadores de salud hepática. Ese aspecto formaba parte de los resultados evaluados según el título y el diseño del ensayo.

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Eso no permite concluir que una ventana de alimentación de ocho horas no tenga ningún efecto posible en otros contextos.

El estudio examinó una población concreta, tres modalidades horarias y un período definido. Además, el análisis de microbiota se realizó con una parte de los participantes inicialmente asignados.

La restricción de la ingesta diaria a una franja de ocho horas no aportó ventajas detectables en la microbiota frente a la atención habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco permite presentar una franja temprana, tardía o autoseleccionada como una herramienta para mejorar las bacterias intestinales. Dentro de este ensayo, ninguna de las tres alternativas mostró una ventaja clara sobre las demás ni sobre el grupo de atención habitual.

El dato central, por lo tanto, es acotado pero útil: en adultos con sobrepeso u obesidad y obesidad abdominal, doce semanas de alimentación restringida a ocho horas no produjeron cambios en la microbiota fecal frente a la orientación alimentaria habitual.

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Determinar si otros períodos, poblaciones o diseños alimentarios producen resultados distintos requerirá nuevos ensayos que midan la microbiota como uno de sus objetivos principales.