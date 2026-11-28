El buque "Fe en Dios I", a punto de ser botado

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Mientras 130 pesqueros chinos iniciaron ya el tránsito para pescar al borde del Mar Argentino, en lo que en la jerga pesquera llaman “la Milla 201”, Mar del Plata, principal puerto de pesca de la Argentina, fue testigo este sábado de la botadura del buque de pesca “Fe en Dios I”, la número 157 del Astillero Naval Federico Contessi y Cía, para la firma de la familia Costagliola, del sector pesquero marplatense.

Se trata de una embarcación de 25,5 metros de eslora, diseñada por el equipo de Ingeniería Naval del Astillero, tendrá asiento en el puerto de la ciudad balnearia y pesquera y reemplazará al buque de madera “Fe en Dios”, botado en 1989, junto con otras dos embarcaciones.

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“Por mi salud, por la de mi familia y por la continuidad del grupo empresario que integro, del que dependen centenares de otras familias, he decidido bajar el perfil y no decir todo lo que debería, ni de la forma en que debería. Lo que no dejaré de hacer es seguir defendiendo a la industria naval y a la pesca argentina de las agresiones gratuitas. A pesar de su falta de unión y de cierta miopía, el sector pesquero tiene virtudes muy importantes que siempre voy a reivindicar”, dijo en el discurso de botadura Domingo Contessi, presidente de la firma, ante una concurrencia de autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, representantes sindicales, empresarios del sector, trabajadores y familias.

El titular del Astillero, Domingo Contessi, hizo fuertes críticas a las políticas naval y pesquera del gobierno nacional

“Domingo Costagliola vendió su casa para aportar más capital y el astillero deberá financiar dos tercios del valor del barco durante varios años. Asumimos este riesgo en un momento en que no nos sobra el dinero, pero lo hacemos para no seguir reduciendo personal ni paralizar la empresa. Por eso, esta botadura es un verdadero acto de FE”, señaló el también presidente del grupo pesquero Veraz, quien advirtió sobre la crítica retracción de la actividad en la industria naval nacional y lamentó que se haya dejado pasar la oportunidad de construir buques poteros (especializados en la pesca de calamar) en el país, “reservando ese trabajo a astilleros chinos por no concederse una prórroga razonable”.

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Con todo, Contessi sorprendió al anunciar un nuevo contrato: la construcción del buque Pace (Paz, en italiano), encargado por la firma armadora Ritorno, Sallustio y Cicciotti, a partir de un prototipo desarrollado por el astillero que -aseguró- “incorporará tecnología de punta para el tratamiento del pescado y cuya quilla se colocará en breve”.

Contessi también anunció la incorporación de un dique flotante complementario de la nueva nave del Astillero y reiteró el pedido presentado hace más de un año ante el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata para la asignación de un espacio operativo.

“Es una inversión que haremos íntegramente en la Argentina para que la flota pesquera y mercante nacional deje de repararse en otros puertos e incluso en el extranjero. Nos gusta competir y estamos seguros de que el sentido común y la razonabilidad prevalecerán”, afirmó Contessi, que en otro tramo acusó al Consejo Federal Pesquero (CFP) de “estar resolviendo de forma exprés y a libro cerrado cuestiones centrales como las cuotificaciones de especies”, amén de asegurar que “no puede haber un cambio de modelo exitoso que no esté basado en la transparencia, la ética y la equidad”.

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Al evento asistieron el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y la Subsecretaria de Pesca provincial, Carla Seain, a quienes Contessi agradeció por haber sido “la única voz que ha defendido en el seno del CFP no solo a la industria naval argentina, sino a la propia institucionalidad”.

Las luces de "poteros" chinos pescando calamar en la "Milla 201", se filtran entre las nubes

Tanto el sector pesquero como el naval resisten iniciativas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como la desregulación del cabotaje marítimo y la idea de licitar los derechos de pesca en el Mar Argentino. Iniciativas que -alegan- acrecentarían el dominio ya abrumador que detentan las firmas chinas.

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En tanto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile informó que unos 130 poteros chinos terminaron la campaña de calamar gigante frente a Perú y Ecuador y navegan hacia el sur por la zona económica exclusiva chilena, etapa previa a su cruce por el Estrecho de Magallanes. y su posterior “paso inocente” por el Mar Argentino, para concentrarse en la “Milla 201″, principalmente a la altura de Comodoro Rivadavia, en el “agujero azul”, la zona de más rica pesca de calamar.

Esa presencia acota los recursos que la flota nacional puede capturar dentro del Mar Argentino. A principios de noviembre el Indec divulgó el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI Pesquero) en el que precisó que en septiembre el sector acusó una caída del 48,4% respecto a igual mes de 2025, una variación negativa de 17,4% respecto al mes anterior y una caída del 6% en la “tendencia-ciclo” del sector.

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Ayer viernes el Jefe de Gabinete de Ministros (JGM), Diego Santilli, designó a Mauricio Remes Lenicov, sobrino del exministro de la Nación, Jorge Remes Lenicov durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, como representante del JGM en el Consejo Federal Pesquero.