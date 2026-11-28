El periodista Luis Ventura recibió el alta médica luego de su internación

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El viernes a la noche, Luis Ventura tenía la valija lista y el pasaje a Miami en mano. Nunca llegó al aeropuerto de Ezeiza: el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sufrió una descompensación por presión arterial en el camino y debió ser internado de urgencia en la Clínica Trinidad Galeno de Quilmes. Este sábado, unas horas después, confirmó el alta a través de sus redes sociales.

“La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas... Gracias Trinidad Galeno Quilmes, gracias doctor Hugo Beherens y gracias a Dios y al cariño inagotable de gente”, escribió el periodista en sus cuentas, en el primer mensaje público desde su internación.

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El cuadro se desencadenó el viernes por la noche, cuando Ventura se dirigía a Ezeiza para tomar un vuelo a Miami y presidir la entrega del Martín Fierro Latino del domingo. Ya llevaba la valija en el auto cuando quienes lo rodeaban en la radio donde tenía prevista una breve aparición lo vieron agitado y en mal estado. Su socio Omar lo trasladó de inmediato a la Clínica La Trinidad de Quilmes, el centro médico al que el periodista suele recurrir.

Alicia Pedrelli, productora de Secretos verdaderos y amiga cercana del conductor, precisó en el programa LAM que los médicos detectaron una alteración grave en sus valores: la presión baja cayó y la alta se disparó de manera pronunciada. “Llegaba a diez, veinte, y no es una pavada”, graficó.

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El presidente de APTRA tenía que viajar a Miami para la nueva edición de la entrega de premios (Video: SQP-América TV)

La jornada previa al episodio ya había dado señales. Ventura llegó a la grabación de Secretos verdaderos media hora antes de lo habitual, algo que Pedrelli describió como “muy raro en él”, y se lo notó decaído desde el principio. Pese a eso, grabó dos programas especiales de Navidad con una velocidad que ella misma calificó de inusual. “Los hizo bien, divertidos y rápido, algo que no pasa nunca”, contó.

Al cierre de esa jornada, ante la observación de Pedrelli sobre el cansancio que le veía, el periodista respondió: “Estoy muy cansado, pero ya va a pasar”. Y cuando ella le marcó que tenía demasiadas cosas encima, él cerró: “Sí, pero tengo que cumplir con todo”.

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Nicolás Peralta, colega que lo cruzó en el canal pocas horas antes del episodio, señaló en SQP que Ventura ya venía acumulando estrés desde los Martín Fierro realizados en Uruguay la semana anterior. “Sentí como que arrastraba las piernas. No lo vi bien”, dijo. Tras los premios en Miami, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tenía pendientes además los Martín Fierro de Salud y de Danza.

Pedrelli completó el cuadro al señalar que el conductor de 70 años no tiene horarios de descanso regulares. “Por ahí me habla a la una y media de la mañana y a las cinco ya está saliendo para Canal 29”, indicó. “Le da importancia a todo por igual. Es un apasionado del trabajo y no mide esfuerzo para cumplir con todo”, definió la productora.

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La productora de Luis Ventura contó cómo fue el episodio que provocó que se descompensara

Desde la clínica, Ventura conservó el teléfono celular pese a las recomendaciones de su médico y de Pedrelli, quien intentó sin éxito que lo apagara. “El teléfono no se lo van a sacar”, reconoció la productora entre risas. Fue a través de ese celular que el periodista publicó el posteo con el que confirmó el alta y agradeció al equipo médico que lo atendió.

Su ausencia en Miami dejó abierta la incógnita sobre quién abriría la ceremonia en nombre de APTRA. Peralta apuntó al vicepresidente Santos Buglisi como posible reemplazante, aunque reconoció no tener certeza de que haya viajado. Facundo Ventura, hijo del periodista, se encontraba en la ciudad estadounidense y siguió la situación de su padre a distancia, con dificultades de comunicación durante toda la jornada.

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