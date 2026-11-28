Felix Okpara golpeó a Rob Dillingham luego de un empujón inicial y desató un intercambio que obligó a intervenir a compañeros y cuerpos técnicos

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Los Westchester Knicks vencieron 125-104 a los Capital City Go-Go el viernes en un partido correspondiente a la NBA G League que quedó marcado por un altercado entre Felix Okpara y Rob Dillingham durante el último cuarto. Ambos jugadores fueron expulsados después de un cruce físico que comenzó cerca de la mitad de la cancha y obligó a la intervención de los compañeros, los cuerpos técnicos y el personal de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

Con alrededor de ocho minutos por disputarse, Dillingham empujó a Okpara cuando los dos se encontraban cerca de la línea central. El base de Westchester Knicks pareció dirigirse a los árbitros en busca de una infracción, pero no recibió ninguna sanción. En la acción posterior, Okpara lanzó una trompada con el brazo derecho contra su rival y lo golpeó en el rostro, un impacto que hizo caer por un instante al jugador de 21 años.

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Dillingham se levantó rápidamente e intentó volver a confrontar a Okpara, aunque el jugador de los Go-Go comenzó a alejarse del lugar. La reacción llevó a los suplentes y entrenadores de ambos equipos a rodear la escena. Los dos basquetbolistas quedaron separados antes de que pudieran retomar el contacto, pero la tensión se trasladó hacia el sector situado junto al banco de Capital City, donde Dillingham siguió visiblemente molesto.

La piña de Okpara a Dillingham despertó reacciones en redes sociales

El base fue detrás de Okpara fuera de los límites de la cancha mientras sus compañeros trataban de contenerlo. La seguridad y los entrenadores intervinieron con rapidez para desactivar el cruce, que terminó con la expulsión de los dos protagonistas. La decisión arbitral cerró un episodio que eclipsó el desenlace deportivo y dejó al conjunto de Westchester con una victoria amplia en el marcador.

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La discusión sobre la jugada se trasladó poco después a las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron a Okpara por haber golpeado a Dillingham. Uno de los comentarios difundidos tras el encuentro sostuvo: “Le pega un puñetazo y luego se esconde detrás de todo su equipo”. Otro usuario planteó una mirada crítica hacia ambos participantes: “No empujes a alguien y esperes que no se defienda. Y tampoco te escondas detrás de tu equipo después de darle un puñetazo a alguien. Los jugadores de baloncesto son hilarantes”.

La G League es la competencia de desarrollo oficial de la NBA y funciona como una plataforma para la formación de jugadores que buscan consolidarse en la principal liga de baloncesto de Estados Unidos. El partido reunió, en ese sentido, a dos deportistas con recorridos diferentes dentro de ese sistema y con situaciones contractuales distintas durante la actual etapa de sus carreras.

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Okpara mide 2,11 metros, juega como pívot y fue seleccionado en el puesto 46.º del Draft de la NBA de 2026. El basquetbolista nigeriano pertenece a los Washington Wizards con un contrato bidireccional, una modalidad que le permite alternar entre el plantel de la NBA y el equipo de desarrollo vinculado a la organización.

Los Westchester Knicks se quedaron con la victoria por 125-104 ante los Capital City Go-Go (@wcknicks)

El novato ya tuvo tres breves apariciones con los Wizards. Su participación con Capital City se inscribe dentro de ese proceso de adaptación al baloncesto profesional estadounidense, aunque el altercado ante Dillingham ahora queda como uno de los episodios más visibles de sus primeras participaciones en ese entorno.

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Dillingham, por su parte, fue elegido en la octava posición del Draft de la NBA de 2024 por los Minnesota Timberwolves. El jugador fue traspasado a los Chicago Bulls en febrero y disputó 30 partidos durante la temporada pasada, en los que registró un promedio de 9,6 puntos, tres rebotes y 2,8 asistencias en 21,5 minutos por encuentro.

El base de 21 años pasó luego por los Charlotte Hornets, que lo adquirieron y más tarde lo dejaron libre en septiembre, después del traspaso de Buddy Hield a Chicago. Actualmente es agente libre y forma parte de Westchester, equipo que consiguió imponerse en un encuentro cuyo resultado quedó en segundo plano tras la expulsión de Dillingham y Okpara.

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