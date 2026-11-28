Según las proyecciones del FMI, Argentina crecería 2,1% este año, un punto por debajo del promedio mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las perspectivas para la economía argentina cambiaron a lo largo del año. La actividad perdió impulso y la comparación internacional muestra al país lejos de las naciones que más se expandirían, en un escenario donde pesan factores externos y locales.

En las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, Argentina ocupa el puesto 127, de acuerdo con un ranking elaborado por Visual Capitalist. El organismo calcula que el Producto Bruto Interno (PBI) del país avanzará 2,1% este año, un punto porcentual menos que el 3,1% estimado para el promedio mundial.

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El listado está encabezado por Guyana, con una expansión prevista de 22,3%, seguida por Taiwán, con 10,7%, favorecida por la demanda de chips y servidores para inteligencia artificial. Entre las potencias, India crecería 7%, China 4,5%, Estados Unidos 2,3% y Alemania 1,3 por ciento. En el otro extremo aparecen exportadores de energía del Golfo, como Kuwait, con una caída de 16,7%, tras el conflicto que alteró el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz.

En América Latina, Paraguay (4,5%) y Perú (3%) figuran por encima de Argentina, al igual que Brasil y Colombia, ambos con 2,2 por ciento. Más abajo se ubican México, con 1,5%; Uruguay, con 1,3%; y Chile, con 0,6 por ciento.

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El recorte del Fondo

Detrás de ese escenario aparece la revisión difundida en octubre, cuando el FMI redujo en 1,4 puntos porcentuales su cálculo para Argentina: pasó del 3,5% previsto en abril y ratificado en julio al 2,1% actual.

E FMI redujo en 1,4 puntos porcentuales su proyección de crecimiento para Argentina. (Reuters)

Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del organismo, atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado” hasta el tercer trimestre. Mencionó además una demanda interna más moderada, condiciones financieras locales todavía restrictivas y la transformación estructural que atraviesa la economía. De esta manera, el país pasaría de crecer 4,5% en 2025 a menos de la mitad este año.

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No obstante, la funcionaria anticipó que la actividad empezaría a recuperarse en el último trimestre y ganaría fuerza en 2027 y 2028, apoyada en términos de intercambio favorables, un alivio financiero, mayor inversión y las exportaciones agrícolas y energéticas.

El ajuste sobre Argentina no formó parte de una baja generalizada. El FMI mantuvo en 3,1% la previsión mundial para 2026 y en 2,3% la de América Latina y el Caribe. En la región, las mejoras para Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela compensaron los recortes, entre ellos los de Chile, de 1,8 puntos, y Uruguay, de 0,5.

Ahora bien, el contexto externo también pesa. Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, señaló que el conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y las condiciones financieras más restrictivas configuraron un escenario adverso, en el que dos de cada tres economías sufrieron bajas en las proyecciones del Banco Mundial. Sin embargo, observó que la revisión para Argentina fue muy superior al promedio mundial, por lo que “también deben considerarse factores domésticos”.

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Una economía en recesión técnica

La debilidad que advirtió el Fondo quedó reflejada en los datos oficiales. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que elabora el Indec, mostró que el tercer trimestre cerró en baja frente al segundo, período en el que el PBI ya había caído 0,6 por ciento. Dos contracciones trimestrales consecutivas, en la medición sin estacionalidad, configuran una recesión técnica. La confirmación oficial llegará el 16 de diciembre, con la difusión del PBI.

El ministro Caputo reconoció que no se cumplieron las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía. (Reuters)

El trimestre comenzó con una caída mensual de 2,5% en julio, seguida por mejoras de 0,4% en agosto y de 1,1% en septiembre, insuficientes para revertir el resultado.

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Para el cierre de 2026 se espera un cambio de signo. Los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) prevén un rebote de 2% en el cuarto trimestre respecto del tercero. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que desde agosto hay una recuperación y proyectó que continuará hasta fin de año. El funcionario también había admitido que no se cumplieron las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía, algo que atribuyó a la guerra en Medio Oriente y a la incertidumbre política por un posible retorno del kirchnerismo.

Consultoras con números más bajos

Aun con esa recuperación, las estimaciones privadas para todo el año son mucho menores que la del FMI. Los especialistas que consulta el BCRA proyectan que el PBI crecerá 0,7% en 2026, lo que implica un recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto del REM anterior. A comienzos de año, esperaban un 3,5% de crecimiento.

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Las estimaciones difundidas por distintas consultoras antes de conocerse el dato de septiembre iban en la misma dirección. Eco Go bajó su previsión a 0,8%, Equilibra calculó 1% y Empiria, una cifra cercana a ese valor. Daniel Artana, economista jefe de FIEL, también ubicó el crecimiento alrededor de 1%, con la posibilidad de que resulte algo menor.

Las consultoras privadas estiman que la economía crecería cerca del 1% en 2026. (Infobae Argentina)

De cumplirse estos pronósticos, Argentina quedaría todavía más relegada en la comparación internacional. Si se reemplaza sólo el dato local y se mantienen las proyecciones del FMI para los demás países, con un crecimiento de 1% se ubicaría en torno al puesto 160, a la par de Sudáfrica y Ucrania. Con el 0,7% del REM caería cerca del puesto 170, igualada con Japón y Bélgica y apenas por encima de Chile.

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La mejora esperada, además, tendría un alcance desigual. Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, proyectó para el cuarto trimestre un crecimiento leve, impulsado por las exportaciones de energía, minería y agro. A su entender, esa dinámica “no alcanzará para generar una mejora directa” en la mayoría de los hogares ni en las empresas orientadas al mercado interno.

Para 2027, el FMI estima una expansión de 3,5%, también revisada a la baja, y el REM, una de 2,1 por ciento. Según Beltramone, de concretarse las proyecciones, Argentina encadenaría tres años consecutivos de crecimiento por primera vez desde el período 2006-2008.

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