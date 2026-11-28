Las futbolistas panameñas tuvieron dificultades para contener el despliegue ofensivo del conjunto norteamericano. Tomada de Instagram

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La selección mayor femenina de Panamá sufrió una contundente derrota ante Canadá este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, y perdió la oportunidad de clasificar directamente al Mundial de Brasil 2027.

El encuentro, disputado en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos, dejó al conjunto dirigido por la entrenadora española Toña Is obligado a disputar un partido adicional para mantener sus aspiraciones mundialistas.

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El marcador de 4-0 a favor de Canadá reflejó las dificultades de las panameñas para contener el ataque norteamericano, recuperar la posesión del balón y generar oportunidades de peligro frente a la portería defendida por Kailen Sheridan.

La defensora Shelina Zadorsky abrió el marcador al minuto 13, tras aprovechar un centro de Janine Sonis derivado de un tiro de esquina, que dejó expuestas las dificultades panameñas para defender las jugadas a balón parado.

Panamá terminó la primera mitad con una desventaja de dos goles en el Texas Health Mansfield Stadium. Tomada de Instagram

Panamá sufrió otro contratiempo al minuto 22, cuando Katherine Castillo tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas físicos, obligando a Toña Is a modificar su planteamiento inicial con el ingreso de Sherline King.

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Cuando las centroamericanas intentaban llegar al descanso con una desventaja mínima, la delantera Évelyne Viens aprovechó otro centro de Sonis para marcar el segundo gol en el quinto minuto del tiempo añadido de la primera mitad.

Según las estadísticas recopiladas por TVN, Canadá registró durante los primeros 45 minutos un 66% de posesión, diez remates y cuatro ocasiones claras de gol, mientras Panamá consiguió un solo disparo a puerta.

Las dificultades para conservar el balón también quedaron reflejadas en la precisión de los pases, que alcanzó un 80% para Canadá, frente al 61% de las panameñas, quienes recurrieron con mayor frecuencia a los envíos largos.

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La situación no mejoró después del descanso y, al minuto 62, Viens consiguió su segundo gol del encuentro, tras recibir una asistencia de Kaylee Hunter, aumentando la diferencia y complicando todavía más las posibilidades de reacción panameña.

Las dirigidas por Toña Is no consiguieron generar suficientes oportunidades ofensivas para descontar en el marcador. Tomada de Instagram

Toña Is introdujo a Ericka Araúz y Rebeca Espinosa al minuto 68, buscando alternativas para revitalizar el funcionamiento colectivo, aunque Canadá mantuvo el control del encuentro y continuó encontrando espacios para desarrollar sus acciones ofensivas.

El cuarto gol llegó al minuto 83, cuando Annabelle Chukwu recibió una asistencia de Julia Grosso y ejecutó un remate desde fuera del área, que terminó por sentenciar la eliminación panameña de los cuartos de final.

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Panamá afrontó este compromiso sin su capitana, Marta Cox, quien continúa recuperándose de una lesión de meniscos, y sin la defensora Arlen Hernández, descartada antes del campeonato por sufrir un desgarro muscular.

La derrota contrasta con el desempeño registrado durante las eliminatorias, cuando las panameñas finalizaron invictas en el Grupo E, con cuatro victorias consecutivas, 15 goles anotados y solamente dos tantos recibidos.

Pese al resultado, Panamá todavía conserva posibilidades de regresar a una Copa del Mundo. El próximo miércoles 2 de diciembre enfrentará al perdedor del encuentro entre México y Haití, en un compromiso de eliminación directa.

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Panamá disputará el próximo 2 de diciembre un encuentro decisivo para acceder al repechaje internacional. Tomada de Instagram

El partido está programado para las 4:30 de la tarde, hora panameña, nuevamente en Mansfield, donde una victoria garantizaría un boleto al repechaje internacional, última instancia clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Toña Is tendrán tres días para recuperarse y corregir las deficiencias exhibidas ante Canadá, con el objetivo de mantener vivas sus aspiraciones de conseguir una segunda clasificación mundialista consecutiva, después de debutar en Australia y Nueva Zelanda 2023.