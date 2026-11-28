Evangelina Anderson compartió con sus seguidores el ejercicio con el que se recibió de profesora de yoga

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Las redes sociales se consolidaron como una herramienta central para las figuras públicas, que las utilizan tanto para proyectar su actividad profesional como para acercarse a sus seguidores desde un plano más personal. Actores, modelos y conductores recurren a plataformas como Instagram para compartir avances de sus proyectos laborales, pero también para abrir espacios de interacción directa con su audiencia.

Las cajas de preguntas, en particular, se transformaron en un formato habitual entre los famosos para responder inquietudes sobre su vida privada, sus vínculos familiares o sus planes a futuro. Evangelina Anderson recurrió a este recurso para compartir detalles de su presente, entre su carrera profesional y aspectos de su vida personal que generaron sorpresa y todo tipo de repercusiones.

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Evangelina Anderson dio algunos detalles de su futuro profesional

Entre las consultas de sus seguidores, varias apuntaron al fútbol. Un usuario le preguntó para cuándo tendrían una foto con la casaca de River, y Anderson respondió con una selfie en la que posó con la camiseta del club. Ante la pregunta sobre si tenía alguna cábala antes de los partidos de la Selección argentina, compartió una imagen en bikini con los colores celeste y blanco, con la leyenda “Mi bikini”. Y cuando le consultaron si tenía alguna foto con la camiseta de Monterrey, el club mexicano que dirigió su expareja, Martín Demichelis, posó con esa casaca desde un auto.

El tiempo pasado en México abordó también otras respuestas de parte de la modelo. “Hola Eva, regresa a Monterrey”, le pidió un seguidor anónimo. Anderson, con un sombrero mexicano, contestó con un mensaje cargado de nostalgia: “Monterrey es uno de los lugares donde más amé vivir y en donde conocí gente maravillosa que aún conservo”.

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Evangelina hizo un pequeño desfile por los algunos de los colores relacionados con la vida de su ex, Martín Demichelis

Consultada sobre sus planes laborales, la modelo adelantó que recibió ofertas para la temporada de verano, pero que decidió no aceptarlas a la espera de otros objetivos. “Me ofrecieron Carlos Paz y Mardel pero voy a hacer otra cosa en Buenos Aires que me tiene muy emocionada. Ya les contaré”, escribió, sin precisar de qué proyecto se trata y manteniendo de momento la incertidumbre. Al mismo tiempo, alguien quiso saber cuándo iba a retomar sus clases de yoga y ella respondió compartiendo un material de archivo: “Encontré este video de cuando me recibí en Austria”, expresó.

El tema laboral fue un tópico recurrente entre las miles de preguntas que se acumularon en su casilla de Instagram. Ante la consulta directa de un seguidor sobre si volvería a trabajar en televisión, Anderson respondió con entusiasmo y sin rodeos: “Siii prontoooo!!!”. El mensaje, acompañado de un emoji, dejó abierta la puerta a un nuevo proyecto televisivo que todavía no reveló. Cabe destacar que la modelo viene de ser panelista de Cortá por Lozano, tras sus pasos en MasterChef Celebrity y Los ocho escalones, los trabajos que encaró desde que volvió a radicarse definitivamente en Argentina.

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Las confesiones de Evangelina Anderson sobre su vida íntima

El repaso incluyó también preguntas sobre su vida íntima. Ante la consulta de en qué encuentra su felicidad, formulada con la aclaración de que se trataba de “una pregunta muy personal sin tocar fibras”, Anderson eligió una foto junto a sus hijos y respondió: “Cuando estoy con ellos”. La imagen, tomada junto a Bastian, Lola y Emma, los tres chicos que tuvo con Demichelis, acompañó la frase.

Sobre su situación sentimental, un seguidor le preguntó si estaba de novia y la respuesta fue breve: “Noooo”. La consulta se repitió, aunque con un tono distinto, cuando otro usuario indagó si hacía mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales. Anderson contestó con una sola palabra: “Celibato”.

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