El Parlamento cubano aprobó una reforma constitucional que eliminó el límite de edad para acceder a la presidencia de la República. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, convocó para el 17 de diciembre el octavo período ordinario de sesiones de la X Legislatura, en un año en que el Parlamento cubano cumplirá 50 años con vacantes sin esclarecer, renuncias de dirigentes y un rechazo ciudadano que alcanza al 84% de los consultados.

La reunión comenzará a las 09:00 de la mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana. La convocatoria no detalló el orden del día ni aclaró si se cubrirán los escaños que permanecen sin ocupar, según informó 14ymedio.

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Los diputados deberán analizar una economía cuyas previsiones oficiales volvieron a quedar por debajo de los resultados. El Consejo de Estado modificó esta semana la Ley del Presupuesto del Estado para 2026 y elevó en un 85% el déficit fiscal autorizado, hasta casi 138,000 millones de pesos (USD $5,741.84 millones).

Las elecciones de marzo de 2023 ratificaron a 470 candidatos para igual cantidad de puestos, pero desde entonces las autoridades activaron en varias ocasiones mecanismos de sustitución. El Consejo Electoral Nacional reconoció en marzo de 2025, durante una rendición de cuentas ante el Consejo de Estado, que solo el año anterior se habían realizado nueve procesos para cubrir plazas vacantes.

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En julio de 2025 juraron 18 nuevos diputados y la integración del órgano pasó a ser de 462 miembros. Cinco meses después, durante las sesiones de diciembre, la cifra ascendió a 464.

Esteban Lazo convocó al octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en el Palacio de Convenciones de La Habana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes ingresaron entonces estuvo Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. Su condición de diputado lo habilita para aspirar a la presidencia de la República.

Aquellas sesiones también dejaron las solicitudes de renuncia de Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado, y de Ulises Guilarte de Nacimiento, quien había dirigido durante más de una década la Central de Trabajadores de Cuba.

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El Consejo de Estado dispuso en julio de este año la cobertura de otras 10 vacantes mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial. Entre los nuevos integrantes figuró Jorge Legañoa Alonso, presidente de la agencia oficial Prensa Latina.

Tras esas incorporaciones, la Cancillería cubana informó que estaban cubiertos 466 de los 470 escaños. Las autoridades no han difundido un balance actualizado sobre la cantidad total de diputados que dejaron sus funciones desde el inicio de la legislatura ni sobre las causas de esas bajas, como fallecimientos, renuncias, revocaciones u otros supuestos contemplados por la ley.

El rechazo ciudadano a la Asamblea Nacional

La rotación de representantes coincide con una valoración negativa de la institución entre la población. Una encuesta del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, realizada por encargo del Instituto Republicano Internacional, indicó que el 79% de los consultados tiene una opinión “muy mala” de la Asamblea y otro 5% la considera “algo mala”.

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Una encuesta de la Universidad de Chicago registró que el 84% de los consultados mantiene una opinión desfavorable sobre la Asamblea Nacional. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas el 2% expresó una valoración favorable. El sondeo entrevistó a 1,199 cubanos mayores de edad en sus domicilios, entre el 22 de julio y el 7 de septiembre, mediante un muestreo probabilístico de alcance nacional y con una tasa de respuesta del 20%.

El próximo 2 de diciembre se cumplirán cinco décadas de la constitución de la primera Asamblea Nacional del Poder Popular. En julio de 2025, el órgano aprobó una reforma constitucional propuesta por Raúl Castro que eliminó el límite de edad para acceder por primera vez a la presidencia de la República.

El Parlamento cubano continúa sin una oposición organizada entre sus integrantes. Las salidas y sustituciones de diputados no modificaron la unanimidad que caracteriza sus sesiones, mientras los reemplazos se realizan sin una nueva convocatoria electoral para los ciudadanos.

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