La cámara quedó atascada en el inflable (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Guardar

El reloj ya marcaba las 17 horas en Montevideo, pero la final en el mítico Estadio Centenario estaba lejos de empezar. La habitual puntualidad del inicio de los partidos en esta parte del continente se topó con un problema inesperado: la “Spidercam” quedó atascada sobre una réplica de la Copa Libertadores inflable que estaba en el centro del campo de juego y obligó a demorar el pitazo inicial del árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Una vez que se logró ordenar la situación, se retiró la lona publicitaria ubicada en el centro del terreno y se realizó un minuto de silencio a diez años de la tragedia de Chapecoense. El comienzo formal del encuentro llegó cuatro minutos después de las 17, el horario formal pautado. Una demora menor, pero que no pasó inadvertida por la curiosidad del caso antes del esperado choque en Uruguay entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

PUBLICIDAD

El inicio del partido se demoró unos pocos minutos (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Si bien no se mostraron las imágenes en la transmisión internacional que replicaron las distintas televisoras en el mundo, lo ocurrido quedó en evidencia. El hecho ocurrió apenas saltaron al campo de juego los futbolistas de ambos clubes: la “Spidercam” estaba realizando un plano general aéreo cuando la imagen quedó trabada.

Segundos más tarde, cuando comenzó a sonar el himno argentino, el plano que tomaba la cara de los jugadores de Estudiantes de La Plata mostró de fondo cómo había quedado trabado el objeto en la punta del inflable.

El incidente ocurrió segundos antes de los himnos (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Esta objeto para filmaciones aéreas es habitual en los estadios: funciona por intermedio de un sistema de cables que le permiten moverse sobre el campo de juego por intermedio de distintos motores que controlan la tensión. Puede ir hacia los costados, para adelante y atrás, y en altura. La cámara transmite imágenes estabilizadas en tiempo real, lo que permite tomas aéreas y seguimientos dinámicos de jugadores o jugadas sin necesidad de usar una grúa dentro del campo.

PUBLICIDAD

El relator Mariano Closs de ESPN no pudo evitar comentar lo sucedido y anticipó un posible retraso. “Se ha trabado una cámara, la de aire. ¿Ven detrás de los jugadores en la Copa? Se trabó la cámara. Así que algo inmediatamente de urgencia tendrán que hacer", planteó. “Es lo que están intentando hacer los colaboradores detrás de los jugadores, pero se trabó una cámara en esa copa inflable”, explicó.

Los auxiliares trabajaron a toda velocidad y lograron retirar el objeto (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

“Es extraordinario, es increíble lo que pasó. Se les trabó la cámara de aire”, bromeó con su comentarista Diego Latorre. “Pasa que ayer, en la prueba, no inflaron la Copa”, aclaró el encargado del campo de juego, Federico Bueno. “Ahora no quieren bajarla del todo la Copa por miedo a que se caiga la cámara”, aclaró Latorre.

PUBLICIDAD

“Están esperando retirar la lona del césped... No están retirando la lona todavía, porque no pueden retirar la base de la copa inflable... Bueno, los jugadores que no pueden trabajar en el campo de juego en su totalidad por esto que le estamos contando. La lona no se mueve, la base lo impide. Es increíble que con tanta preparación esto haya ocurrido”, expresó el relator argentino. “Hace cinco minutos que hay diez personas o veinte, que no pueden destrabar la situación”, afirmó Latorre.

“La televisación internacional evita mostrarlo, pero somos periodistas y hay que contárselo”, señaló Closs. “¡Ahí está! Ahí se la llevan, herida la Copa. Ahora sí van al círculo central los protagonistas. Se limpió el campo de juego”, bromeó.

PUBLICIDAD