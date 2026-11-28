Periódicos británicos como The Times y The Independent presentaron la decisión judicial como una ratificación de la postura jurídica de Londres.

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas próximas a las Islas Malvinas, en un fallo que fue leído este sábado en Hamburgo y que representa un revés para el Gobierno nacional en esta instancia del ámbito internacional.

La orden fue pronunciada por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, y deja al consorcio formado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration sin restricciones inmediatas para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027. Vale aclarar que el arbitraje internacional continúa abierto, por lo que la cuestión de fondo no ha concluido.

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Desde el entorno de Casa Rosada, la derrota no pasó inadvertida. “Nos dieron duro”, admitió ante Infobae un abogado con llegada a las oficinas del Gobierno. La posición de Argentina en este proceso apuntaba a evitar que los ingresos derivados de la explotación petrolera financien y consoliden la presencia del Reino Unido en las islas antes de que exista una resolución definitiva sobre la soberanía, debate que se desarrolla en otro escenario: las Naciones Unidas (ONU).

La portada del medio The Sun, que destacó un Javier Milei "furioso" por el fallo

Mientras que en el país el resultado fue recibido como un fuerte revés, en Londres los principales medios lo catalogaron como un fracaso del intento argentino de bloquear las operaciones petroleras. El presidente del tribunal, según recogió The Sun, dictaminó que el TIDM “no podía pronunciarse sobre cuestiones de soberanía”, lo que cerró la vía elegida por Argentina para suspender las perforaciones.

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El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, y la fiscal general de Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, emitieron una declaración conjunta en la que celebraron el resultado. “Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”, señalaron, según reprodujo The Guardian. El mismo medio tituló: “Argentina no logró bloquear la perforación petrolera frente a las costas de las Islas Malvinas”.

The Times, uno de los diarios con mayor prestigio del Reino Unido, tituló: “Argentina no logra bloquear la perforación petrolera en las Islas Malvinas, respaldada por Gran Bretaña”. En la misma línea, The Independent describió el fallo como una “‘reivindicación’” de la defensa legal británica y encabezó su cobertura con el título: “Argentina fracasa en su intento de bloquear la perforación petrolera liderada por el Reino Unido frente a las costas de las Islas Malvinas”.

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El presidente Javier Milei comunicó que respetará el dictamen del tribunal, pero sostuvo que la resolución no representa la última palabra

La cobertura de The Sun fue la que más se concentró en la figura del presidente Javier Milei, a diferencia de otros medios que trataron la postura argentina como una cuestión de Estado. El portal tituló: “Argentina pierde su intento de bloquear el proyecto petrolero de las Malvinas, mientras que el Reino Unido declara que el veredicto ‘reivindica’ la soberanía británica sobre las islas”.

“En los últimos meses, el presidente Javier Milei ha intensificado su retórica exigiendo que las Malvinas sean argentinas”, apuntó el diario. Con ese marco, el medio describió el rechazo del tribunal como el fracaso de un proyecto personal del mandatario: “El intento de Milei de detener el proyecto petrolero fue rechazado hoy por un tribunal internacional respaldado por la ONU en Alemania”.

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Según The Sun, Milei reaccionó “furioso” ante el anuncio y reiteró que las Islas Malvinas “son argentinas”. Aunque el presidente dijo que “respetaría” el fallo, dejó una advertencia que los medios británicos recogieron con atención: “Esta decisión no es la última palabra”. El gobierno del Reino Unido, a su vez, celebró el resultado como una “reivindicación” del control británico sobre las islas, según el mismo portal.

El proyecto Sea Lion, impulsado por el consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, queda así habilitado para continuar con sus planes de perforación sin restricciones derivadas de este proceso ante el TIDM. El arbitraje internacional, no obstante, sigue su curso.

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