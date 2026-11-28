Una mujer salvadoreña teje un lienzo que documenta tareas domésticas y de comercio informal frente a un reloj que señala jornadas extensas y dificultades de jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que las mujeres en El Salvador registran una de las coberturas de pensiones contributivas más bajas de la región, una situación que acentúa su desprotección económica al llegar a la tercera edad.

La escasa inserción de la población femenina en el empleo formal limita de forma severa el acceso a una jubilación vinculada a los aportes laborales, lo cual consolida una marcada desventaja social frente a los hombres.

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En El Salvador, el marco normativo actual que rige el retiro laboral está regulado por la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Esta legislación establece que las mujeres pueden solicitar su retiro laboral a los 55 años, mientras que la edad exigida para los hombres es de 60 años. No obstante, para acceder al beneficio monetario, la ley salvadoreña exige un mínimo de 25 años de cotizaciones acumuladas, sean continuas o discontinuas.

Ese requisito de un cuarto de siglo de aportes representa la principal barrera para las trabajadoras salvadoreñas. Las interrupciones laborales derivadas del trabajo de cuidados no remunerado y la recurrencia al empleo informal provocan que una proporción mayoritaria de mujeres no alcance las cotizaciones demandadas, pese a que la edad de retiro sea cinco años menor a la de los varones. Como resultado, llegar a los 55 años sin cumplir los periodos cotizados deja a miles de ciudadanas al margen de las pensiones contributivas.

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Las diferencias de género persisten aun entre el grupo reducido que logra jubilarse. La CEPAL calculó que el ingreso medio mensual para las salvadoreñas de 65 años o más que perciben una pensión contributiva es de USD 1,137 en términos de paridad de poder adquisitivo, frente a los USD 1,202 que perciben los varones.

La CEPAL comparó los indicadores previsionales por sexo en América Latina: en El Salvador, la cifra de las mujeres (45.1%) se ubica por debajo de la de los hombres (74.5%), con una brecha de género de 14 puntos porcentuales.

Este desfase representa una brecha desfavorable del 5.2% para las mujeres, derivada de trayectorias laborales con sueldos inferiores y menor tiempo global de cotización en el mercado laboral formal.

El sistema previsional salvadoreño muestra un impacto escaso contra la pobreza y reproduce la desigualdad

El análisis del organismo regional sitúa a El Salvador en el bloque de países, junto con Guatemala, Honduras y República Dominicana, donde la seguridad social tiene un efecto muy limitado sobre la reducción de la pobreza entre los adultos mayores.

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Al dejar fuera a la gran masa de trabajadores que no desempeñó tareas asalariadas formales, el sistema carece de la fuerza redistributiva necesaria para proteger a la población vulnerable que envejece sin ahorros personales ni cobertura estatal.

El informe advierte que las pensiones contributivas en el territorio salvadoreño pueden elevar ligeramente la desigualdad de ingresos en la vejez. Esta distorsión ocurre porque los beneficios previsionales se concentran de forma casi exclusiva en los estratos que gozaron de empleos estables y remuneraciones medias o altas durante su ciclo activo, mientras que los sectores más desfavorecidos quedan desprovistos de un flujo de ingresos constante.

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Una viñeta editorial ilustra la brecha en el sistema de pensiones de El Salvador entre los jubilados del sector formal y los trabajadores informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un grupo de 17 naciones de la región, la CEPAL evaluó cuánto invierten los Estados en pensiones, un desembolso que creció del 4.3% del tamaño de la economía en 2014 al 4.9% en 2024.

El documento revisó cómo rindieron los ahorros que los empleados guardaron para su retiro entre 1981 y 2024. En este escenario, la prioridad en El Salvador radica en proteger a quienes no tienen un empleo formal y corregir la desventaja que deja a miles de mujeres sin sustento al final de su vida laboral.