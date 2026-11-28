La proteína PRIMPOL reanuda la síntesis del ADN tras una lesión que detiene la horquilla de replicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en Nature describió cómo la proteína PRIMPOL ayuda a reiniciar la copia del ADN cuando la maquinaria celular encuentra una lesión, un mecanismo que puede permitir que algunas células tumorales toleren parte del daño causado por la quimioterapia. El trabajo, codirigido por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España y la Universidad de Stanford, identificó una interacción molecular que podría estudiarse como blanco terapéutico

La relevancia del hallazgo está en el modo de acción de numerosos tratamientos contra el cáncer. Fármacos como el cisplatino y el topotecán buscan dañar el ADN de las células que se dividen con rapidez. Si una célula logra duplicar su material genético pese a ese daño, puede aumentar sus probabilidades de sobrevivir a la exposición al tratamiento.

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El estudio no demuestra una terapia nueva ni establece que bloquear PRIMPOL mejore la respuesta clínica de pacientes. Aporta una explicación de laboratorio sobre un mecanismo de tolerancia al daño del ADN y plantea una hipótesis para investigaciones futuras sobre resistencia a fármacos.

PRIMPOL permite retomar la replicación cuando el ADN tiene una lesión

El estrés de replicación incide en la supervivencia de las células tumorales sometidas a quimioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de dividirse, una célula debe duplicar su ADN. Durante ese proceso, las dos hebras se separan y forman una estructura en Y llamada horquilla de replicación. Un conjunto de proteínas avanza por esa zona y copia el material genético. Si encuentra una lesión, el proceso puede detenerse y la duplicación quedar incompleta.

Según el estudio publicado en Nature, PRIMPOL puede intervenir cuando se detiene la replicación mediante un proceso llamado reinicio de la síntesis. La proteína genera un nuevo punto de partida después de la lesión, de modo que la copia del ADN continúa sin que el obstáculo haya sido corregido en ese momento.

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El equipo utilizó imágenes de molécula única en extractos celulares de huevos de rana y ensayos en células humanas. Los resultados mostraron que PRIMPOL se ubica cerca de las horquillas detenidas a través de su interacción con el complejo CMG, encargado de separar las dos hebras del ADN durante la replicación.

Los autores identificaron una interacción entre PRIMPOL y MCM4, una de las proteínas que integran CMG. Cuando modificaron esa zona de contacto, el reinicio de las horquillas resultó menos eficiente en el sistema experimental y en células humanas. El resultado vincula esa unión molecular con la capacidad de retomar la replicación después de una lesión.

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La cantidad de PRIMPOL define dos formas de reiniciar la síntesis

La interacción molecular entre PRIMPOL y MCM4 vincula a esta enzima con el complejo replicativo CMG (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones cercanas a las concentraciones fisiológicas estudiadas, PRIMPOL actúa junto al complejo CMG y entrega el nuevo fragmento de ADN a la polimerasa épsilon, una enzima que extiende la cadena en formación. Ese mecanismo reduce la necesidad de recurrir a formas de síntesis más propensas a introducir errores, de acuerdo con el trabajo de Nature.

Los investigadores observaron una segunda modalidad cuando PRIMPOL estaba presente en concentraciones mayores. En ese caso, la proteína podía reiniciar la síntesis a distancia del complejo CMG y transferir el trabajo a la polimerasa delta. Esa vía alternativa aumentó con la sobreexpresión de PRIMPOL y con señales celulares asociadas con el daño genético, según los resultados experimentales.

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Esta diferencia resulta relevante para el estudio de los tumores porque la quimioterapia puede someter a las células cancerosas a un estrés intenso durante la replicación. La investigación plantea que una mayor actividad de PRIMPOL podría permitirles sortear algunas lesiones y continuar su multiplicación. Esa posibilidad deberá comprobarse en modelos de cáncer y, más adelante, en estudios clínicos.

La relación entre el manejo del daño genético y la resistencia a los tratamientos ya es un área de investigación consolidada. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos informó sobre un ensayo clínico de topotecán junto con berzosertib, un compuesto experimental que bloquea ATR, una proteína implicada en la respuesta celular ante daños en el ADN. La combinación produjo reducción tumoral en 9 de 25 participantes con cáncer de pulmón de células pequeñas que había reaparecido tras tratamientos previos.

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Ese resultado no se refiere a PRIMPOL, pero ilustra el interés clínico por interferir en rutas que ayudan a las células tumorales a soportar el estrés genético.