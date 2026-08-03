Cómo influye el ritmo diario del cortisol en la salud metabólica y la organización del día

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que moviliza energía, regula la presión arterial y sostiene el estado de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cortisol lleva años cargando con una reputación injusta. Mencionarlo en cualquier conversación sobre salud suele disparar alarmas: se lo asocia con el estrés crónico, el aumento de peso y el insomnio. Pero esta hormona, producida por las glándulas suprarrenales, es indispensable para que el organismo funcione: moviliza energía, regula la presión arterial y sostiene el estado de alerta ante demandas físicas y mentales.

Sus niveles no se mantienen estables a lo largo del día: alcanzan su pico máximo entre los 30 y 45 minutos posteriores al despertar y descienden de forma progresiva hasta llegar a su punto más bajo alrededor de la medianoche. Esa oscilación natural, conocida como curva del cortisol, ayuda a entender cómo organizar mejor el entrenamiento, la alimentación y el descanso.

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Según un estudio publicado en el International Journal of Molecular Sciences, el problema no suele residir en la hormona en sí, sino en la desalineación entre el reloj central del organismo y los relojes periféricos que operan en tejidos como el hígado, el músculo o el tejido adiposo.

Cuando esa sincronía se rompe por estrés sostenido, sueño insuficiente o hábitos de vida irregulares, el perfil natural del cortisol se aplana o se desplaza, con consecuencias metabólicas y neuroendocrinas concretas.

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La curva del cortisol alcanza su pico entre 30 y 45 minutos después de despertar y desciende hasta su nivel más bajo cerca de la medianoche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenamiento: cuándo mover el cuerpo con más sentido

La revisión indica que el momento del entrenamiento influye de manera directa sobre la secreción del cortisol y su ritmo circadiano. El ejercicio matutino, realizado poco después del despertar, induce un aumento agudo más pronunciado de la hormona en comparación con las sesiones vespertinas o nocturnas. Ese patrón se alinea con la acrofase fisiológica matutina del cortisol, es decir, su punto de mayor concentración natural en el organismo.

Alinear el esfuerzo físico con ese pico hormonal permite aprovechar la energía movilizada sin forzar al organismo a producir una respuesta fuera de su ciclo habitual. Además, el ejercicio aeróbico matutino practicado de forma regular se asocia con una reducción de la respuesta de despertar del cortisol y con una mejora en la arquitectura del sueño.

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En el extremo opuesto, el entrenamiento de alta intensidad en horas nocturnas puede elevar el cortisol nocturno, aumentar la temperatura corporal central y retrasar el inicio de la melatonina, la hormona que regula el descanso.

El ejercicio matutino eleva el cortisol en sintonía con su ritmo circadiano y puede mejorar la arquitectura del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación: el horario importa tanto como el contenido

La relación entre el cortisol y la dieta suele presentarse con listas de alimentos que “suben” o “bajan” la hormona. La revisión matiza esa visión con datos concretos: tras una comida, dichos niveles se elevan en los primeros 30 minutos, alcanzan su pico alrededor de la primera hora y regresan a la línea de base en aproximadamente dos horas. El horario de la ingesta modela la curva de manera tan decisiva como la composición del plato.

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Saltear el desayuno se asocia con una reducción del cortisol matutino y con un aumento de sus niveles al mediodía, independientemente de la restricción calórica aplicada. Omitir la cena, en cambio, mostró niveles de cortisol diurno más bajos y una posible mejora en la calidad del sueño nocturno.

En cuanto a la composición, una dieta rica en grasas saturadas y pobre en frutas y verduras puede alterar el perfil diurno de la hormona, mientras que el patrón mediterráneo se asoció con menores niveles de cortisol urinario.

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Después de una comida, el cortisol sube en los primeros 30 minutos, alcanza un pico cerca de la primera hora y vuelve a la línea de base en unas dos horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz y sueño: los reguladores más subestimados

El estudio precisa que la luz es el principal zeitgeber —término alemán que designa a los sincronizadores externos del reloj biológico— del núcleo supraquiasmático, la estructura cerebral que actúa como reloj maestro del organismo. La luz natural durante las primeras horas del día refuerza el estado de alerta y acompaña el pico matutino del cortisol.

A la inversa, la exposición a pantallas brillantes en las horas previas a dormir interfiere con el descenso natural de la hormona y compromete la calidad del descanso. La desalineación crónica entre el reloj central y los relojes periféricos —como la que experimentan los trabajadores nocturnos o quienes atraviesan jet lag de forma recurrente— se asocia con resistencia a la insulina, acumulación de grasa visceral y mayor riesgo cardiovascular.

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En esos casos, el perfil del cortisol muestra un patrón característico: respuesta de despertar atenuada y niveles nocturnos elevados, exactamente lo opuesto a lo fisiológicamente esperable.