Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

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La llegada de Vozinha a Chile desató una ola de entusiasmo entre los seguidores de Colo Colo, que colmaron el aeropuerto de Santiago para recibir al arquero caboverdiano. Tras varios días de incertidumbre y rumores sobre su futuro, el futbolista aterrizó en la capital chilena, donde lo esperaba una multitud con camisetas y regalos.

Vozinha, quien se destacó en la Copa del Mundo con actuaciones que captaron la atención internacional, finalizó su viaje desde Madrid. Fue recibido por representantes del club en medio de un ambiente de festejo, mientras los hinchas coreaban su nombre y solicitaban autógrafos. Las imágenes del arquero descendiendo del avión confirmaron su arribo y pusieron fin a una serie de especulaciones sobre su traspaso.

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Cientos de individuos, muchos de ellos con teléfonos celulares, observan y registran el paso del automóvil que trasladaba al arquero Vozinha, quien jugará en Colo Colo de Chile

Durante las jornadas previas, la expectativa creció al ritmo de informaciones cruzadas y versiones sobre posibles negociaciones con otros equipos. Entre ellas, circuló la posibilidad de que el club marroquí Renaissance de Berkane intentara fichar al portero, aunque esa alternativa perdió fuerza una vez que se confirmó el viaje de Vozinha a tierras chilenas.

El arribo de Vozinha al país no se produjo sin obstáculos. El portal brasileño Globo Esporte detalló que la llegada inicialmente estaba prevista para el martes, luego se reprogramó para el miércoles y finalmente para el jueves. Según informó el medio chileno La Tercera, Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, explicó que la demora se debió a “situaciones personales” del arquero y a trámites administrativos que debían resolverse en Cabo Verde y Lisboa.

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La incertidumbre sobre la fecha exacta de llegada sumó tensión entre los fanáticos, quienes seguían minuto a minuto las novedades a través de redes sociales y medios deportivos. Solo cuando el club compartió imágenes del arquero en el aeropuerto, acompañado por el gerente deportivo y exjugador Daniel Morón, el plantel y la hinchada pudieron respirar tranquilos.

Vozinha aterrizó en Chile para incorporarse a Colo Colo (@ColoColo)

Vozinha, de 40 años, llega a Colo Colo después de su participación en la Copa del Mundo, torneo en el que defendió la portería de Cabo Verde como agente libre, tras la finalización de su contrato con Chaves, equipo de la segunda división portuguesa. El traspaso representa un nuevo desafío para el arquero, quien se sumará al plantel dirigido por Fernando Ortiz.

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Además, el arquero caboverdiano se ganó un lugar en el Once Ideal de la Copa del Mundo, consolidando su reputación internacional. Sus 18 atajadas y dos partidos sin recibir goles, incluido el debut frente a España, le valieron el reconocimiento de la prensa y los votantes, que le otorgaron el 38,6% de las preferencias en la elección del mejor arquero del certamen.

El arquero caboverdiano jugará en el fútbol sudamericano tras una actuación sobresaliente en la Copa del Mundo (@ColoColo)

La actuación de Vozinha no solo fue clave para el desempeño de su selección, sino que también impulsó su cotización y despertó el interés de clubes fuera de África y Europa. El hecho de disputar el Mundial como agente libre le abrió las puertas para negociar sin ataduras y facilitó su llegada a Sudamérica.

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Durante sus vacaciones en Cabo Verde, el arquero mantuvo contacto con sus seguidores a través de publicaciones en redes sociales, donde se lo vio firmando pelotas y camisetas. Sin embargo, desde que Colo Colo oficializó su fichaje el 24 de julio con el mensaje “Bienvenido, te esperamos en el Estadio Monumental”, Vozinha no había compartido contenido relacionado con su nuevo club en sus perfiles personales.

Una multitud brindó su cariño a Vozinha en su llegada a suelo chileno (@ColoColo)