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Cómo influye comer una palta por día durante seis meses en el riesgo cardíaco de adultos con obesidad

Un ensayo en Estados Unidos halló una señal sostenida en la sangre que cambia la mirada habitual sobre ese marcador

Un adolescente con sobrepeso, vestido con camiseta gris y jeans, camina de perfil por una acera soleada. Varias personas borrosas se ven al fondo.
Un estudio confirmó que comer una palta a diario durante seis meses reduce las partículas de colesterol LDL (Imagen ilustrativa Infobae)
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Científicos de la Universidad Penn State de Estados Unidos confirmaron que comer una palta a diario durante seis meses disminuye la concentración de partículas de colesterol LDL en la sangre, lo que se traduce en una reducción del 4% en el riesgo de enfermedades cardíacas en adultos con obesidad, según los resultados que se publicaron en la revista científica Journal of Clinical Lipidology.

El dato central del estudio no es la cantidad de colesterol en sí, sino el número de partículas que lo transportan. A mayor cantidad de LDL circulando en el torrente sanguíneo, mayor es el riesgo cardiovascular, incluso cuando los niveles de colesterol total lucen normales en un análisis de rutina.

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El problema oculto detrás del colesterol

Aguacate Hass entero y dos mitades de aguacate Hass, una con hueso marrón y otra sin hueso, sobre una superficie de piedra gris oscura con fondo negro.
El consumo diario de aguacate no redujo el peso corporal ni la circunferencia de cintura, aunque sí bajó el colesterol LDL (Imagen ilustrativa Infobae)

El colesterol LDL no viaja solo por el cuerpo: necesita proteínas que lo carguen a través del torrente sanguíneo. Dos personas pueden tener el mismo nivel de colesterol malo y, aun así, correr riesgos muy distintos según la cantidad de partículas que transporten esa carga.

Janhavi Damani, investigadora posdoctoral de Penn State y primera autora del estudio, lo ilustró con claridad: si una persona transporta su colesterol en pocas partículas grandes y otra lo hace en muchas partículas pequeñas, la segunda enfrenta un riesgo mayor, aunque ambos análisis arrojen valores idénticos.

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Las partículas LDL de menor tamaño ingresan con más facilidad a las paredes de las arterias y aceleran la acumulación de placa, la cual estrecha los vasos sanguíneos y los vuelve menos elásticos, lo que eleva la presión arterial y puede derivar en un infarto, sobre todo durante el ejercicio o el estrés.

El diseño del experimento

Un hombre obeso sentado en una camilla es examinado por una médica usando un estetoscopio. Detrás, un consultorio con persianas y equipo médico visible.
El estudio señaló que el número de partículas LDL importa más que el colesterol total para evaluar el riesgo cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó los datos de 786 participantes del Habitual Diet and Avocado Trial, un ensayo de seis meses que incluyó adultos de 25 años en adelante. Los criterios de inclusión fueron un perímetro de cintura superior a 101 centímetros (40 pulgadas) en hombres y mayor a 88 centímetros (35 pulgadas) en mujeres.

La mitad del grupo mantuvo su dieta y actividad física habitual. La otra mitad hizo lo mismo, pero incorporó un palta por día. Al inicio y al final del período, los investigadores extrajeron muestras de sangre para comparar los niveles de partículas LDL.

Resultados anteriores del mismo ensayo ya habían indicado que el consumo diario de palta no redujo el peso corporal ni la circunferencia de cintura, aunque sí mostró descensos en los niveles de colesterol LDL.

Una baja modesta, pero consistente

Una mesa de madera presenta una cena saludable: salmón, tostadas de aguacate, ensalada, frijoles blancos y un cuenco con plátanos y naranjas.
La mitad de los participantes mantuvo su dieta habitual y la otra mitad sumó una palta por día (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre quienes consumieron una palta diaria, la concentración de partículas LDL cayó 49 nanomoles por litro, un descenso que los investigadores asociaron al 4% de reducción en el riesgo cardíaco. Kristina Petersen, profesora asociada de ciencias nutricionales y autora principal del estudio, subrayó el valor de este resultado.

“Demostramos hace años que el aguacate podía reducir el colesterol LDL y los niveles de partículas, pero en aquel experimento controlábamos toda la dieta de los participantes”, señaló Petersen en declaraciones recogidas por Penn State. Y agregó: “Este estudio demostró beneficios en el mundo real, donde la alimentación es mucho menos predecible”.

Entre los participantes, se observó una mejora homogénea: ni el sexo, ni la edad, ni la etnia, ni el índice de masa corporal influyeron de manera significativa en los resultados. Los investigadores interpretan esto como una señal de que incorporar la palta en la dieta podría beneficiar a adultos con obesidad de diversos perfiles.

La especialista advirtió que el 4% representa una mejora acotada frente al 14% a 29% de reducción del riesgo asociado a cambios globales en la dieta, aunque lo calificó como “un paso en la dirección correcta”. Los especialistas recomendaron consultar con un médico o nutricionista antes de modificar los hábitos alimenticios.

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