El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán (EFE)

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Los precios del petróleo registraron fuertes caídas este lunes, mientras los futuros de las acciones estadounidenses y europeas avanzaron ante las expectativas de un acuerdo de paz en Medio Oriente, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara suspender nuevos ataques contra Irán y afirmara que las negociaciones para poner fin al conflicto estaban cerca.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió alrededor de un 5,2%, hasta los 80,26 dólares por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%, hasta los 83,77 dólares.

La baja del petróleo se produjo luego de que Trump comunicara el sábado por la noche, a través de su red social Truth Social, que había decidido cancelar un ataque previsto contra Irán para permitir avances hacia un acuerdo. Según el mandatario, Irán y “otros países de Medio Oriente” solicitaron tiempo para alcanzar un pacto que incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el fin de lo que Washington describe como la amenaza nuclear iraní.

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El presidente estadounidense afirmó que aceptó suspender la ofensiva “sujeto a poder alcanzar rápidamente un acuerdo” y aseguró que Israel también se sumaba al compromiso, aunque las autoridades israelíes no realizaron una confirmación pública sobre esa afirmación.

Durante la noche del domingo, Trump se refirió a la cancelación del bombardeo contra Irán y anunció que este lunes comenzarían nuevas conversaciones con Teherán. “Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan’. Y otros, sus vecinos, también lo dijeron. Así que vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo hacia la desnuclearización”, manifestó el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.

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“Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos", afirmó Trump (REUTERS)

“Obviamente, ellos no quieren ser atacados. Sabían el alcance del ataque porque lo vieron formar. Ahora lo que estamos haciendo es hablar con ellos en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) por la tarde”, agregó.

La reacción de los mercados reflejó las expectativas de una menor presión sobre el suministro energético mundial. El conflicto llevó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril en varias ocasiones durante el otoño, después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero.

La situación volvió a intensificarse tras la reanudación de los combates el 8 de julio y el aumento de las restricciones sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel global.

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El bloqueo de esa vía provocó un incremento en los costos energéticos, con efectos sobre los precios de la gasolina, el combustible de aviación y otros productos vinculados al transporte. En distintos países se registraron dificultades de abastecimiento que llevaron a medidas de racionamiento de combustible y afectaron el funcionamiento de escuelas y oficinas públicas.

A pesar de la caída registrada el lunes, el petróleo estadounidense todavía permanece cerca de un 20% por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, lo que refleja el impacto que la crisis mantiene sobre el mercado energético internacional.

En los mercados financieros, los futuros del S&P 500 subieron un 0,6%, mientras que los futuros del Nasdaq avanzaron un 0,8%. Los futuros europeos también registraron una subida del 0,8% ante las señales de una posible reducción de las tensiones internacionales.

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Las bolsas asiáticas tuvieron una jornada más débil tras un mes de julio marcado por fuertes fluctuaciones (REUTERS)

Las bolsas asiáticas tuvieron una jornada más débil tras un mes de julio marcado por fuertes fluctuaciones. El índice Nikkei de Japón cayó un 1%, el KOSPI de Corea del Sur retrocedió más del 5%, y el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón bajó un 1%.

El mercado cambiario también estuvo marcado por la intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para apuntalar al yen. La moneda japonesa se fortaleció un 0,5%, hasta los 156,49 yenes por dólar, después de alcanzar su nivel más alto desde principios de mayo, en 155,2 yenes por dólar.

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El Ministerio de Finanzas de Japón confirmó una acción bilateral poco habitual para frenar la caída de la moneda local, que había llegado a mínimos de casi 40 años frente al dólar. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que Washington consideraría ampliar en los próximos meses el mecanismo de recompra de la Reserva Federal para proporcionar liquidez temporal en dólares.

Trump señaló que Estados Unidos asistía a Japón para sostener el yen como muestra de cooperación y para contribuir a la estabilidad económica mundial.

Los mercados continuarán atentos a las conversaciones entre Washington y Teherán y a la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz, un factor clave para la evolución de los precios energéticos y la estabilidad financiera global.

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(Con información de REUTERS y AFP)