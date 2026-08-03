El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

Marcos Acuña envió un mensaje tras la derrota de River

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Marcos Acuña rompió el silencio del plantel de River Plate tras la derrota ante Rosario Central con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final”. La frase fue acompañada del escudo del club. Fue la primera voz del plantel millonario luego de que Eduardo Coudet y sus jugadores decidieran no presentarse ante la prensa tras el partido del domingo en el estadio Monumental.

La decisión de guardar silencio respondió a una postura del cuerpo técnico sintetizada en una frase que trascendió desde adentro: “Priorizamos trabajar en silencio”. El lateral izquierdo, que no estuvo disponible para el partido por un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en La Plata ante Gimnasia, eligió las redes sociales para expresar su respaldo al grupo en un momento de tensión creciente.

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La lesión del Huevo Acuña se produjo el miércoles pasado, cuando pidió el cambio a los 58 minutos del complemento tras sentir un pinchazo durante un sprint. El diagnóstico lo dejó afuera de los partidos ante Rosario Central y frente a Tigre, y su regreso se proyecta recién para los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia: la ida se disputará el miércoles 12 de agosto y la vuelta, el 19 del mismo mes en el estadio Monumental.

El posteo de Acuña

No es la primera vez que el defensor atraviesa una baja física desde su llegada al club en agosto de 2024: ya había sufrido una tendinitis, un desgarro muscular que lo marginó durante cuatro partidos, una lesión en un dedo del pie y problemas en el muslo que lo apartaron de la Copa Sudamericana en mayo.

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El partido del domingo dejó a River con cinco derrotas consecutivas en el fútbol local, una racha que no se registraba desde 1911 en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El único gol del encuentro llegó a los 26 minutos del primer tiempo: el capitán Nicolás Otamendi intentó despejar un centro del colombiano Jaminton Campaz y la pelota terminó adentro de su propio arco. El arquero visitante Jeremías Ledesma sostuvo el resultado con varias intervenciones, entre ellas una tapada a corta distancia a Lucas Beltrán, y el defensor Ignacio Ovando evitó el empate al despejar sobre la línea tras un error del propio Ledesma.

El clima en el Monumental ya anticipaba la tensión antes del pitazo inicial. Cuando se anunció el nombre de Coudet, un sector de la hinchada lo silbó, en la primera reprobación pública del técnico desde su llegada al club. El delantero Facundo Colidio, titular en el once, también recibió insultos de las tribunas. La reprobación se extendió al final del partido. Pese a jugar los últimos minutos con superioridad numérica por la expulsión de Emanuel Coronel, el Millonario no encontró el camino al gol.

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River no gana a nivel local desde el 16 de mayo pasado, cuando venció 1-0 al propio Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura. El mal arranque del Clausura se suma a la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1, las caídas ante Barracas Central y Gimnasia La Plata, y otros tropiezos previos bajo la conducción del Chacho: la derrota ante Atlético Tucumán, el clásico perdido con Boca Juniors y la final del Apertura ante Belgrano de Córdoba. En total, siete derrotas desde que Coudet asumió en marzo pasado.

El próximo partido del equipo de Núñez será el sábado en Victoria, frente a Tigre, desde las 17:00.